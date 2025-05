Vídeo. Festival das Luzes ilumina Copenhaga durante três semanas

A capital dinamarquesa está transformada num espetáculo deslumbrante durante três semanas com o Festival das Luzes de Copenhaga. Até 23 de fevereiro, as ruas, as praças e os edifícios serão transformados numa cativante teia de luz, visível ainda de manhã para inspirar os trabalhadores pendulares a caminho do trabalho.

Algumas das 50 novas instalações são interativas, como a "Aura", em que as cores mudam consoante as emoções dos visitantes, e a "Love is a Light", com o seu trampolim. Uma instalação luminosa ligada ao Instituto Meteorológico Dinamarquês (DMI) mostra o vento marítimo em tempo real. Num cemitério, obras de arte prestam homenagem à natureza e celebram memórias felizes.

O festival também apresenta uma variedade de eventos, incluindo a maior corrida de luzes da Dinamarca, visitas guiadas com dança e provas de vinho e cerveja.

O Festival das Luzes de Copenhaga atrai mais de 400.000 visitantes todos os anos, que enfrentam o frio do inverno nórdico. É o segundo maior festival de arte luminosa da Europa, depois da Fête des Lumières de Lyon, que atrai entre 1,5 e 2 milhões de visitantes todos os anos.