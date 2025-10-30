Três mortos em ataques russos com Moscovo a visar a rede elétrica da Ucrânia

Os ataques maciços de drones e mísseis russos mataram, durante a noite, três pessoas, incluindo uma menina de sete anos, informaram as autoridades ucranianas, tendo o primeiro-ministro do país condenado os repetidos ataques de Moscovo contra as suas infraestruturas energéticas.

A primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, descreveu os ataques diários de Moscovo contra a rede elétrica no período que antecede o inverno como "terror energético sistemático".

Os últimos ataques mortais também feriram 17 pessoas na região sul de Zaporíjia, incluindo crianças com idades compreendidas entre os dois e os 16 anos, segundo as autoridades.

As equipas de salvamento retiraram um homem dos escombros de um edifício, mas este não sobreviveu, segundo Ivan Fedorov, chefe da administração regional de Zaporíjia. Uma segunda pessoa também foi morta na mesma região.

Pessoal de emergência examina o local de um ataque aéreo depois de um míssil russo ter atingido um albergue em Zaporíjia, 30 de outubro de 2025 AP Photo

Uma menina de sete anos morreu no hospital devido aos ferimentos sofridos na região de Vinnytsia, no centro-oeste da Ucrânia, informou a governadora regional Nataliia Zobolotna.

A Rússia lançou mais de 650 drones e mais de 50 mísseis de vários tipos no ataque, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy.

As cidades ucranianas utilizam infraestruturas públicas centralizadas para o funcionamento dos sistemas de água, esgotos e aquecimento, com os apagões a impedirem o seu funcionamento.

Os meses de ataques têm como objetivo minar o moral ucraniano, bem como perturbar o fabrico de armas e outras atividades relacionadas com a guerra, quase quatro anos após a invasão total do país vizinho pela Rússia.

"A Rússia continua... a atacar a vida, a dignidade e o calor dos ucranianos em vésperas do inverno. O seu objetivo é mergulhar a Ucrânia na escuridão; o nosso é manter a luz acesa", afirmou a primeiro-ministra Svyrydenko.

"Para pôr termo a este terror, a Ucrânia precisa de mais sistemas de defesa aérea, de sanções mais duras e da máxima pressão sobre a Rússia", acrescentou, referindo-se aos esforços diplomáticos até agora infrutíferos, liderados pelos EUA, para obrigar a Rússia a encetar negociações para um acordo de paz.

Segundo as autoridades locais, duas instalações de infraestruturas energéticas foram danificadas na região ocidental de Lviv, perto da fronteira com a Polónia.

Inverno difícil

O presidente do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), Odile Renaud-Basso, disse à Euronews, no início deste mês, que os ataques russos à rede energética ucraniana vão constituir um "novo desafio" para o país neste inverno.

Renaud-Basso referiu que era importante para a Ucrânia "continuar a reforçar-se e a preparar-se".

Nos meses que antecederam o inverno, o BERD trabalhou com a empresa estatal de petróleo e gás ucraniana Naftogaz para garantir que a Ucrânia dispunha de armazenamento de gás suficiente.

Pessoas carregam os seus telemóveis numa das tendas aquecidas chamadas pontos de invencibilidade em Chernihiv, 21 de outubro de 2025 AP Photo

No entanto, estes esforços têm sido frustrados nas últimas semanas, uma vez que a Rússia está a intensificar os seus ataques com mísseis e drones contra as já enfraquecidas infraestruturas energéticas da Ucrânia.

O BERD intensificou os investimentos na Ucrânia após a invasão russa em grande escala em fevereiro de 2022, enviando para o país mais de 8,3 mil milhões de euros desde o início da guerra.