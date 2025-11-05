Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Tribunal superior suíço confirma condenação de quatro pessoas por causa da faixa "Matem Erdoğan" num comício em 2017

Uma faixa diz: "Matem Erdoğan com as suas próprias armas" enquanto os manifestantes marcham durante uma manifestação contra o presidente turco em Berna, 25 de março de 2017
Uma faixa diz: "Matem Erdoğan com as suas próprias armas" enquanto os manifestantes marcham durante uma manifestação contra o presidente turco em Berna, 25 de março de 2017
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar

O cartaz apresentava uma imagem do líder turco com uma arma apontada à têmpora. Um tribunal regional condenou os arguidos em 2020, aplicando-lhes multas e penas de prisão suspensas.

O Supremo Tribunal da Suíça rejeitou um recurso de quatro manifestantes que foram condenados por incitação pública a um crime por causa de uma faixa que pedia a morte do presidente da Turquia numa manifestação há mais de oito anos.

Em comunicado na quarta-feira, o tribunal disse que manteve a decisão de um tribunal inferior sobre a faixa que dizia "Matem Erdoğan com suas próprias armas", uma referência ao presidente Recep Tayyip Erdoğan, num protesto de março de 2017 na capital Berna.

A faixa apresentava uma imagem do líder turco com uma arma apontada à têmpora.

Um tribunal regional condenou os arguidos em 2020, aplicando-lhes multas e penas de prisão suspensas.

"Com base nas circunstâncias concretas - a imagem selecionada, associada ao texto - a faixa não pode ser objetivamente considerada senão como um incitamento claro e urgente à morte do Presidente turco", afirma o comunicado do tribunal superior.

A faixa que levou ao julgamento
A faixa que levou ao julgamento AP Photo

"As condenações proferidas estão em conformidade com a liberdade de expressão e de reunião", afirmou.

O tribunal disse que uma democracia deve permitir a liberdade de expressão, mesmo que as palavras usadas possam ser desagradáveis ou chocantes para muitos, mas a faixa "foi além do discurso provocativo ou da crítica virulenta" que é protegida por lei.

Erdoğan referiu-se à faixa em 2017, enquanto fazia campanha por alterações constitucionais que lhe concedessem novos poderes abrangentes, poucos meses depois de uma tentativa falhada de golpe de Estado na Turquia.

A manifestação ocorreu no meio de tensões entre Ancara e partes da Europa devido ao referendo na Turquia sobre as alterações constitucionais propostas e às alegações de interferência turca nos assuntos políticos suíços.

Outras fontes • AP

