Três aviões com 19 crianças palestinianas chegaram a Itália, vindas da Faixa de Gaza, na quarta-feira à noite. As crianças foram depois levadas para instalações médicas especializadas para receberem cuidados médicos, em diferentes cidades e regiões.
Na quarta-feira à noite, mais 19 menores palestinianos chegaram a Itália vindos de Gaza, juntamente com as suas famílias e prestadores de cuidados, para receberem tratamento médico, no âmbito da 16.ª operação de evacuação humanitária desde janeiro de 2024. Os pacientes foram internados em 15 hospitais de nove regiões, segundo afirmou num comunicado vindo da Farnesina.
A transferência aconteceu a bordo de dois C-130 da Força Aérea Italiana e de um Boeing 767, a partir do aeroporto de Eilat, em Israel, e aterraram nos aeroportos de Roma, Milão e Verona.
As crianças palestinianas foram distribuídas por estas cidades "nos hospitais que o Ministério da Saúde identificou, juntamente com a Agência de Proteção Civil e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para tratar estes menores", disse o general Giovanni Maria Iannucci, comandante do Centro de Coordenação das Forças Militares italianas.
215 crianças palestinianas de Gaza internadas em hospitais italianos
"Trata-se de uma operação complexa", sublinhou Iannucci, pouco antes de receber as crianças que chegaram ao aeroporto de Ciampino, em Roma. "A Itália está na linha da frente; já acolhemos cerca de duzentas, o que é um compromisso, um testemunho concreto do que fazemos, especialmente para as crianças", disse.
No comunicado, o ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional de Itáliasublinha que "o governo deu prioridade ao acolhimento de crianças palestinianas doentes, todas a sofrer de doenças congénitas graves ou de ferimentos graves e amputações."
No total, já chegaram a Itália 750 pessoas provenientes da Faixa de Gaza, das quais 215 crianças, e os seus cuidadores, que estão a receber cuidados de saúde em mais de trinta instalações espalhadas pelo país.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Mecanismo Europeu de Proteção Civil colaboraram nas operações de evacuação.