A Toscânia está em primeiro lugar: é a primeira região de Itália que vai garantir aos doentes determinados tempos e procedimentos para o acesso ao suicídio medicamente assistido. Por maioria de votos, o Conselho Regional aprovou a lei de iniciativa popular promovida pela Associação Luca Coscioni.

Trata-se de uma medida apresentada em todas as regiões que, até hoje, permaneceu bloqueada. Na assembleia toscana, votaram a favor o Partido Democrático (com exceção da conselheira do Dem Lucia De Robertis, que não votou), Italia viva, M5s e o grupo Misto. Em números: 27 "sim" do centro-esquerda, 13 "não" do centro-direita, nenhuma abstenção e uma vereadora que não votou.

O que prevê a lei "Liberi subito"

A lei define o processo de verificação que o Serviço Nacional de Saúde deve efetuar para permitir o acesso ao suicídio assistido, com base no acórdão do Tribunal Constitucional, que definiu orientações na ausência de uma lei sobre a matéria. O Tribunal tinha declarado que as pessoas que prestam assistência ao suicídio não são puníveis se existirem condições específicas.

A medida adotada na Toscânia prevê a criação de uma comissão médica encarregada de verificar as condições de acesso do doente ao suicídio assistido (no prazo de 20 dias após o pedido do doente) e de definir as modalidades do mesmo. A comissão será composta por várias personalidades: um médico paliativo, um neurologista, um psiquiatra, um anestesista, um enfermeiro e um psicólogo.

A aprovação final será dada pelo comité de ética territorial, previsto pelo Tribunal. Se a avaliação for positiva, o OK para o suicídio assistido e a definição das modalidades de execução devem ser dados no prazo de 10 dias. Na semana seguinte, a autoridade sanitária terá de garantir o apoio técnico, farmacológico e médico necessário para a administração do medicamento.

Diferença entre eutanásia e suicídio assistido

As duas práticas têm em comum a vontade, que deve ser livre e consciente, da pessoa que a solicita. A diferença reside na forma como é efetuada: no caso do suicídio medicamente assistido, é o próprio doente que administra o medicamento letal, enquanto a eutanásia requer a intervenção de um médico para o administrar.

A eutanásia é proibida em Itália , enquanto o suicídio assistido, após a intervenção do Tribunal Constitucional em 2019, é permitido sob certas condições.

Para que o suicídio assistido seja aprovado, o pedido deve ser apresentado por uma pessoa mantida viva através de tratamento de suporte de vida e que sofra de uma doença irreversível. A doença deve ser reconhecida como uma fonte de sofrimento físico ou psicológico intolerável, mas que deixe o doente com a capacidade de tomar decisões livres e conscientes. Mais de cinco anos depois, ainda não foi adotada uma lei nacional sobre o fim da vida.

Reações à lei toscana

A emoção foi grande entre os membros da Associação Coscioni, que exprimiram a sua gratidão à região da Toscânia: "É uma lei de civilização", disse a secretária da associação, Filomena Gallo, "é uma norma que evita a repetição de casos de pessoas que tiveram de esperar por uma resposta durante meses, ou mesmo anos, num estado de sofrimento insuportável".

De teor diferente foi a reação dos representantes do Pro Vita, que a qualificaram de "lei bárbara e desumana". O movimento instou o governo a recorrer contra a norma. A oposição veio das bancadas de centro-direita, mas também de alguns membros do Partido Democrático, que sublinharam que a medida era inadequada e devia ser tratada a nível nacional.

Eugenio Giani, presidente da Toscânia, afirmou que "a região deu um sinal forte". Giani afirmou que a regra regional dará um impulso ao parlamento para abordar a questão.