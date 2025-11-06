40% dos islamistas que deixaram o país estão a viver novamente na Alemanha

Na sequência da detenção de um suspeito islâmico de 22 anos em Berlim-Neukölln, o ministro federal do Interior, Alexander Dobrindt, alertou para uma ameaça terrorista "abstrata, mas ainda assim elevada" na Alemanha. Ainda na semana passada, outro suspeito de ser simpatizante do Estado Islâmico foi detido em Augsburgo.

Traduzido em números, o perigo já não é apenas "abstrato":

De acordo com um relatório do Gabinete para a Proteção da Constituição, em 2024 viviam na Alemanha um total de 28.280 pessoas pertencentes a uma organização que estava sob vigilância deste gabinete. Tal representa um aumento em relação ao ano anterior (27.200 pessoas). Dos 28.280 islamistas, 9.540 são considerados violentos.

Combatentes do Estado Islâmico de volta à Alemanha?

Desde 2011, sabe-se que 1.150 pessoas deixaram a Alemanha, em direção à Síria ou ao Iraque, por motivos islamitas. O que é perigoso é que cerca de 40% dessas pessoas estão a viver novamente na Alemanha - ou seja, cerca de 472 apoiantes do Estado Islâmico.

De acordo com o Gabinete para a Proteção da Constituição, estas pessoas representam um risco especial à segurança. Isto porque não se pode excluir a hipótese de terem sido doutrinados ideologicamente durante a sua estadia na Síria ou no Iraque e de terem recebido treino militar para a utilização de armas e explosivos ou de terem adquirido experiência de combate.

Fotografia de um combatente partilhada por apoiantes do grupo militante Estado Islâmico num site anónimo de partilha de fotos Uncredited/AP

De acordo com o Departamento Federal de Investigação Criminal, existem indícios concretos de que cerca de 65% das pessoas que viajaram participaram em operações de combate ao lado do Estado Islâmico (EI) ou apoiaram-no de alguma outra forma.

Mas quem são estas 1.150 pessoas?

Cerca de 75% das pessoas que viajaram para a Síria ou para o Iraque por motivos islâmicos são homens e 25% são mulheres, de acordo com o Ministério do Interior e dos Assuntos Internos, em resposta a uma pergunta do grupo parlamentar da AfD.

Mais de metade destas pessoas têm cidadania alemã. Tal inclui pessoas que têm outra nacionalidade além da alemã.

Pelo menos 30 pessoas voltaram a deixar a Alemanha após o seu regresso, por exemplo, devido a medidas administrativas, como deportação, ou partiram voluntariamente para um país terceiro.

Deslocações

De acordo com o Departamento Federal de Investigação Criminal, até cerca de 2011, estas pessoas dirigiam-se sobretudo para a região fronteiriça entre o Paquistão e o Afeganistão. A partir de 2012, registaram-se deslocações mais significativas para o Egito e a Líbia. A partir de 2014, a Síria e o Iraque foram os principais destinos.

Combatentes do Estado Islâmico inspirados pela Al-Qaeda no Iraque Uncredited/AP

E as 472 pessoas que regressaram?

Atualmente, 312 das pessoas que regressaram estão a ser investigadas por infrações penais relacionadas com a sua partida para a Síria ou o Iraque. "Tanto quanto é do conhecimento do Governo Federal, 111 pessoas foram condenadas até à data; 119 processos preliminares ainda estão pendentes e 122 processos foram provisoriamente suspensos", diz a pergunta.

A ameaça do terrorismo islâmico na Alemanha continua a ser elevada. Gabinete Federal para a Proteção da Constituição

Mas o Gabinete Federal para a Proteção da Constituição adverte: "A ameaça do terrorismo islâmico na Alemanha continua a ser elevada". A situação agravou-se na sequência do ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro de 2023. A Europa e a Alemanha estão entre os alvos declarados do Estado Islâmico (EI) e da Al-Qaeda, de acordo com o Gabinete Federal para a Proteção da Constituição.

De acordo com umestudo que analisou mulheres e crianças que regressaram de zonas de combate do Estado Islâmico, os retornados exibiram sinais de trauma e representam um desafio particular para a reintegração. O perigo: as experiências traumáticas promovem a radicalização, afirma o especialista em terrorismo Hans Jakob Karl Schindler.

Quais são as organizações islamistas mais importantes na Alemanha em termos de número de membros?

Em termos de números, o salafismo é o movimento islâmico mais importante na Alemanha. Cerca de 11.000 pessoas com potencial para o terrorismo islâmico pertencem a este grupo religioso.

O maior perigo na e para a Alemanha provém do jihadismo do Estado Islâmico (EI). Aqui, o "Estado Islâmico da Província de Khorasan" (ISPK) parece continuar a ser "a filial regional mais relevante do Estado Islâmico", afirma o relatório dos Serviços Secretos alemães.

O autor do ataque com faca em Solingen é escoltado a partir de um helicóptero em Karlsruhe AP Photo

O Departamento Federal de Investigação Criminal também alerta para este facto: "O risco de atos de violência motivados por jihadistas continua elevado", afirma. A República Federal da Alemanha faz parte do "espetro de alvos imediatos das organizações terroristas", referindo-se ao Estado Islâmico.

Para espalhar o terror, o Estado Islâmico recorre a criminosos treinados e a indivíduos recrutados na Internet. E que, depois, cometem ataques com facas ou veículos.

Schindler explicou exatamente como isto funciona, numa entrevista anterior à Euronews. "O Estado Islâmico mudou de tática desde 2017", diz o especialista em terrorismo. Esta entidade radicaliza e recruta na Internet, levando a cabo ataques com recurso a "táticas" específicas.

Eis apenas algumas dessas "táticas" na Alemanha:

O autor do crime em Solingen: O sírio Issa al H., de 27 anos, esfaqueou várias pessoas com uma faca no dia 23 de agosto de 2024, durante a comemoração do 650.º aniversário da cidade de Solingen, matando três pessoas. A organização terrorista Estado Islâmico reivindicou o ato.

O brutal ataque com faca em Mannheim: no Telegram, trocou mensagens sobre o assassinato de infiéis e recolheu informações sobre o Estado Islâmico. O afegão Sulaiman A., de 26 anos, atacou e feriu seis pessoas com uma faca num ataque em Mannheim, a 31 de maio de 2024. Um funcionário público de 28 anos morreu dois dias depois devido aos ferimentos graves.

O ataque ao mercado de Natal de Berlim: a 19 de dezembro de 2016, um camião embateu no mercado de Natal na Breitscheidplatz, em Berlim, matando doze pessoas. Mais de 50 pessoas ficaram feridas. O Estado Islâmico reivindica a autoria do atentado.

Um rasto de devastação é visto no mercado de Natal próximo da Igreja Memorial Kaiser Wilhelm em Berlim, Alemanha, terça-feira, 20 de dezembro de 2016 AP Photo

Desde 2000, foram evitados 31 ataques de motivação islâmica, disse o Ministério do Interior alemão à Euronews. "Em muitos outros casos, os planos para os ataques foram frustrados numa fase inicial", disse o Ministério do Interior alemão em comunicado enviado à Euronews.

Mais recentemente, o atacante de 22 anos de Berlim-Neukölln foi detido a tempo. Aparentemente, estaria a planear um atentado. Foram encontrados explosivos no seu apartamento. Ainda na semana passada, um suspeito de ser apoiante do Estado Islâmico foi detido em Augsburgo.

Tendência geral desde 2014

O potencial de risco e de ameaça do terrorismo de motivação islâmica aumentou. De acordo com o Departamento Federal de Polícia Criminal, o número de investigações em curso em todo o país mais do que duplicou desde 2014. "O número de suspeitos acusados de apoiar ou de serem membros de uma organização terrorista estrangeira também aumentou significativamente, tanto em geral, como no que diz respeito à região de conflito da Síria/Iraque", diz.

O aumento pode estar relacionado com a rápida difusão da propaganda do Estado Islâmico na Internet. "Em tempos de rápida radicalização online e de contactos online entre organizações e aspirantes a terroristas, as possibilidades legais e técnicas de reconhecimento [online] desempenham um papel decisivo", indicou o Ministério Federal do Interior à Euronews.

Mas como é que a Alemanha pode responder eficazmente a esta radicalização online? O Ministério Federal do Interior remete para as exigências políticas do Serviço Federal de Investigação Criminal: desburocratização e uma "conceção prática, moderna e eficiente das normas de proteção de dados necessárias".