Na noite de quinta-feira, em Hanau, perto de Frankfurt, foi feita uma "descoberta macabra", como a polícia local descreveu o incidente. Suásticas foram aparentemente espalhadas com sangue em dezenas de carros, bem como em caixas de correio e paredes de casas. A polícia está a apelar a informações.

Na quarta-feira à noite, os primeiros carros pintados com uma substância líquida,a fazer lembrar sangue, com o desenho de uma suástica foram descobertos no bairro de Lamboy. Até ao momento já foram registados quase 50 veículos manchados com suásticas.

A primeira denúncia foi recebida pela polícia por volta das 22:40. Os agentes encontraram posteriormente dezenas de outros carros com as mesmas manchas durante uma investigação nas imediações do primeiro carro. É de lembrar que o símbolo é proibido.

Nas fotografias publicadas nas redes sociais, pode ser visto no capot de vários carros, embora com o espelho invertido. Vários utilizadores questionam o incidente e fazem suposições.

Investigações: Carros aparentemente manchados de sangue

A polícia deu início a uma investigação e um teste preliminar especial terá revelado que a substância é provavelmente sangue humano, mas ainda não se sabe de onde veio.

Os agentes também ainda não têm conhecimento de possíveis feridos neste contexto.

Os antecedentes e as intenções da pessoa, ou das pessoas, por detrás da infração ainda não são "completamente claros".

O departamento de investigação criminal está agora a investigar os danos à propriedade e a utilização de símbolos de organizações inconstitucionais.

Omid Nouripour, membro do partido alemão "Verdes", e vice-presidente do Bundestag, manifestou o seu horror perante esta infração. "Isto deixa-me atónito", afirmou na rede social X.

"Este ato atinge o coração da cidade de Hanau e reabre as feridas do ataque terrorista de direita de há cinco anos. Tem de ser resolvido o mais rapidamente possível", lembrou.

Em 19 de fevereiro de 2020, um perpetrador de extrema-direita levou a cabo um ataque racista em Hanau, matando mais de dez pessoas.