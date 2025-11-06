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Milhares de pessoas protestam contra a possível retirada da Letónia da Convenção de Istambul

Pessoas protestam em Riga contra a potencial retirada da Letónia da Convenção de Istambul, 6 de novembro de 2025
Pessoas protestam em Riga contra a potencial retirada da Letónia da Convenção de Istambul, 6 de novembro de 2025 Direitos de autor  EBU
Direitos de autor EBU
De Gavin Blackburn
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Assinado por 45 países e pela União Europeia a partir de 2019, o tratado do Conselho da Europa destina-se a normalizar o apoio às mulheres vítimas de violência, incluindo a violência doméstica.

Milhares de manifestantes reuniram-se na capital da Letónia na noite de quinta-feira para protestar contra a possível retirada do país da Convenção de Istambul.

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Assinado por 45 países e pela União Europeia a partir de 2019, o tratado do Conselho da Europa tem como objetivo uniformizar o apoio às mulheres vítimas de violência, incluindo o abuso doméstico.

"É tempo de dar um sinal claro aos atuais deputados do Saeima (parlamento) e aos que se lhes seguirão - não permitiremos jogos políticos à custa dos direitos humanos", escreveram os organizadores da manifestação em comunicado.

A polícia letã estima que pelo menos 10.000 pessoas participaram no protesto "Protejamos a Mãe Letónia" em Riga, organizado pela ONG local Marta Centre.

A manifestação ocorre poucos dias depois de o presidente Edgars Rinkēvičs ter afirmado que iria enviar a lei sobre a retirada do país de volta ao parlamento para uma nova revisão, segundo informou a emissora pública LSM na segunda-feira.

O parlamento, ou Saeima, votou a 31 de outubro a retirada do tratado de direitos humanos.

O Presidente da Letónia, Edgars Rinkēvičs, discursa na 80.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, 24 de setembro de 2025
O Presidente da Letónia, Edgars Rinkēvičs, discursa na 80.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, 24 de setembro de 2025 AP Photo

No parlamento, 32 legisladores votaram a favor da permanência no tratado, enquanto 56 votaram a favor da saída, afirmando que o documento promove "o feminismo radical baseado na ideologia de género". Houve duas abstenções.

Rinkēvičs disse que a retirada do tratado enviaria uma "mensagem contraditória".

"A ratificação e a denúncia da Convenção durante um mandato da Saeima envia uma mensagem contraditória à sociedade letã e aos aliados da Letónia a nível internacional sobre a disponibilidade da Letónia para cumprir as suas obrigações internacionais de boa fé", afirmou Rinkēvičs numa carta.

"Também deve ser tido em conta que a Letónia seria o primeiro Estado-membro da União Europeia a retirar-se de um tratado internacional de direitos humanos. Deveria ser seriamente avaliado se tal ação é compatível com o princípio da cooperação leal consagrado no Tratado da União Europeia".

Pessoas protestam em Riga contra a potencial retirada da Letónia da Convenção de Istambul, 6 de novembro de 2025
Pessoas protestam em Riga contra a potencial retirada da Letónia da Convenção de Istambul, 6 de novembro de 2025 EBU

Rinkēvičs também disse que poderia ser melhor para o próximo parlamento decidir a questão, uma vez que os letões vão às urnas em eleições legislativas o mais tardar a 3 de outubro do próximo ano, sugerindo que o Saeima suspenda a questão por quase um ano.

O presidente tem o direito constitucional de pedir ao parlamento que repense a sua decisão, mas não pode anulá-la unilateralmente.

Grupos ultraconservadores e partidos políticos de toda a Europa criticaram o tratado, argumentando que promove a "ideologia de género", incentiva a experimentação sexual e prejudica as crianças.

Em setembro, os deputados da oposição na Letónia iniciaram o processo de possível retirada do tratado. A União dos Verdes e dos Agricultores, uma aliança agrária membro da coligação tripartida no poder liderada pelo partido de centro-direita Unidade, do primeiro-ministro Evika Siliņa, juntou-se a eles.

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Siliņa, cujo governo de coligação chegou ao poder em 2023 com a promessa de ratificar a convenção, criticou os esforços para se retirar do tratado.

"Aqueles que foram corajosos o suficiente para procurar ajuda estão agora a testemunhar as suas experiências a serem usadas para batalhas políticas", escreveu Siliņa na plataforma social X em outubro. "É cruel".

No dia da votação, a Comissão Europeia afirmou que a Letónia continuaria a ser obrigada a respeitar as regras internacionais de proteção das mulheres.

A decisão de se afastar da Convenção de Istambul foi considerada pelas organizações da sociedade civil como um retrocesso em matéria de direitos fundamentais.

Deputados letões assistem a uma sessão em Riga, 11 de agosto de 2022
Legisladores letões assistem a uma sessão em Riga, 11 de agosto de 2022 AP Photo

A Convenção de Istambul é um tratado que tem por objetivo prevenir e combater a violência contra as mulheres e foi assinada por todos os Estados-membros da União Europeia e por várias outras nações fora da UE, como o Reino Unido e a Noruega.

A UE no seu conjunto aderiu à Convenção de Istambul em 2023, tornando-a um acordo juridicamente vinculativo para os 27 Estados-membros em domínios da competência do bloco europeu.

Estes domínios incluem as instituições da UE e a administração pública, a cooperação judiciária na luta contra a criminalidade e o direito de asilo.

Mas Bulgária, Hungria, Eslováquia, Chéquia e Lituânia não ratificaram a convenção.

Outras fontes • AP

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