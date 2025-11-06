Serviços secretos austríacos descobrem esconderijo de armas ligado ao Hamas

Os serviços secretos austríacos descobriram um esconderijo de armas em Viena que se acredita estar ligado ao grupo militante palestiniano Hamas para ser utilizado em "possíveis ataques terroristas na Europa", informou o governo na quinta-feira.

Um cidadão britânico não identificado, de 39 anos, com alegadas "ligações estreitas ao esconderijo de armas", foi detido em Londres na segunda-feira, segundo o comunicado do Ministério do Interior.

"De acordo com o estado atual da investigação, as instituições israelitas ou judaicas na Europa seriam provavelmente os alvos destes ataques", acrescentou.

O depósito de armas e o suspeito faziam parte de uma investigação coordenada internacionalmente pela Direção da Segurança do Estado e dos Serviços de Informação (DSN), "sobre uma organização terrorista global com ligações ao Hamas".

No decurso das investigações, o ministério disse que os seus serviços de informação encontraram "suspeitas de que um grupo trouxe armas para a Áustria para serem utilizadas em possíveis ataques terroristas na Europa".

O arsenal de armas, que se pensa fazer parte de operações estrangeiras não especificadas ligadas ao Hamas, foi descoberto numa mala num armazém alugado em Viena e continha cinco pistolas e 10 carregadores.

"O caso atual mostra mais uma vez que a Direção de Segurança e Informações do Estado dispõe de uma excelente rede internacional e toma medidas coerentes contra todas as formas de extremismo", declarou o ministro do Interior austríaco, Gerhard Karner.

"A missão é clara: tolerância zero para os terroristas".

A Agência Nacional do Crime do Reino Unido confirmou na quinta-feira que um suspeito foi detido no centro de Londres por agentes especializados da Unidade Nacional de Extradição.

Está a ser mantido sob custódia até à sua próxima comparência no Tribunal de Westminster, na próxima segunda-feira.