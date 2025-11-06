Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Serviços secretos austríacos descobrem esconderijo de armas ligado ao Hamas

Combatentes das Brigadas Qassam, a ala militar do Hamas, na cidade de Gaza, 19 de janeiro de 2025
Combatentes das Brigadas Qassam, a ala militar do Hamas, na cidade de Gaza, 19 de janeiro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O esconderijo das armas, que se pensa fazer parte de operações estrangeiras não especificadas ligadas ao Hamas, foi descoberto numa mala num armazém alugado em Viena e continha cinco pistolas e 10 carregadores.

Os serviços secretos austríacos descobriram um esconderijo de armas em Viena que se acredita estar ligado ao grupo militante palestiniano Hamas para ser utilizado em "possíveis ataques terroristas na Europa", informou o governo na quinta-feira.

Um cidadão britânico não identificado, de 39 anos, com alegadas "ligações estreitas ao esconderijo de armas", foi detido em Londres na segunda-feira, segundo o comunicado do Ministério do Interior.

"De acordo com o estado atual da investigação, as instituições israelitas ou judaicas na Europa seriam provavelmente os alvos destes ataques", acrescentou.

O depósito de armas e o suspeito faziam parte de uma investigação coordenada internacionalmente pela Direção da Segurança do Estado e dos Serviços de Informação (DSN), "sobre uma organização terrorista global com ligações ao Hamas".

No decurso das investigações, o ministério disse que os seus serviços de informação encontraram "suspeitas de que um grupo trouxe armas para a Áustria para serem utilizadas em possíveis ataques terroristas na Europa".

Carruagens puxadas por cavalos numa rua de Viena, 28 de setembro de 2024
Carruagens puxadas por cavalos percorrem uma rua em Viena, 28 de setembro de 2024 AP Photo

O arsenal de armas, que se pensa fazer parte de operações estrangeiras não especificadas ligadas ao Hamas, foi descoberto numa mala num armazém alugado em Viena e continha cinco pistolas e 10 carregadores.

"O caso atual mostra mais uma vez que a Direção de Segurança e Informações do Estado dispõe de uma excelente rede internacional e toma medidas coerentes contra todas as formas de extremismo", declarou o ministro do Interior austríaco, Gerhard Karner.

"A missão é clara: tolerância zero para os terroristas".

A Agência Nacional do Crime do Reino Unido confirmou na quinta-feira que um suspeito foi detido no centro de Londres por agentes especializados da Unidade Nacional de Extradição.

Está a ser mantido sob custódia até à sua próxima comparência no Tribunal de Westminster, na próxima segunda-feira.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários