Sete profissionais de saúde voltam a ser julgados por negligência pela morte de Maradona

Sete profissionais de saúde acusados de negligência na morte do ícone do futebol Diego Maradona terão um novo julgamento a partir de março, depois de um tribunal de San Isidro ter declarado a anulação do julgamento quando uma das três juízas se demitiu devido a críticas sobre a sua participação num documentário sobre o caso.

A juíza em questão, Julieta Makintach, será julgada separadamente a partir de quinta-feira em La Plata, capital da província de Buenos Aires, por má conduta no exercício das suas funções, o que poderá levar à sua destituição do cargo.

O processo por negligência acusa a equipa médica de Maradona de não ter prestado os cuidados adequados nas semanas que antecederam a sua morte, há quase cinco anos, numa casa nos arredores de Buenos Aires.

Uma das estrelas mais célebres do futebol, que levou a Argentina ao título do Campeonato do Mundo em 1986, Maradona morreu em 2020, aos 60 anos, de paragem cardíaca, enquanto recuperava de uma cirurgia a um coágulo de sangue no cérebro.

Os arguidos, que negam todas as acusações, foram acusados de homicídio culposo, um crime semelhante ao homicídio involuntário na medida em que implica que os arguidos estavam cientes do risco causado pela sua alegada conduta imprudente e ignoraram-no.

Entre eles estão Leopoldo Luque, o principal médico de Maradona na altura da sua morte, bem como o seu psicólogo, psiquiatra, coordenador médico e enfermeiros.

O crime tem uma pena máxima de 25 anos de prisão.

Conhecido pela sua pequena estatura e pelo seu estilo de jogo habilidoso e cativante, Maradona inspirou os seus compatriotas com uma história de ascensão à riqueza que o levou da pobreza nos arredores de Buenos Aires à adoração internacional.

Na cidade de Nápoles, no sul de Itália, Maradona conquistou os adeptos locais do SSC Napoli, que ainda hoje o veneram como um santo.

No entanto, Maradona lutou publicamente contra a toxicodependência, a obesidade e o alcoolismo durante décadas e, segundo consta, esteve perto da morte em 2000 e 2004.