ONU apela a novo compromisso com a agenda "Mulheres, Paz e Segurança", 25 anos depois

Um quarto de século após o lançamento da agenda "Mulheres, Paz e Segurança" (WPS), as Nações Unidas alertam para o facto de ainda não existir uma participação plena e equitativa das mulheres nos processos de paz, instando os países de todo o mundo a renovarem o seu compromisso para com este quadro.

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A iniciativa surge numa altura em que os conflitos mundiais atingem um nível sem precedentes. Em 2024, o mundo assistiu a 61 conflitos activos que envolveram pelo menos um Estado, de acordo com um estudo do Programa de Dados sobre Conflitos de Uppsala (UCDP), o número mais elevado desde 1946.

Nesse mesmo ano, nove em cada 10 processos de paz não tinham mulheres negociadoras, com as mulheres a representarem apenas 7% dos negociadores e 14% dos mediadores a nível mundial, segundo um relatório da ONU.

"25 anos mais tarde [...], o mundo continua a escolher a guerra em vez da paz e as mulheres continuam a pagar o preço", afirmou a Diretora Executiva Adjunta da ONU MulheresKirsi Madi durante o seu discurso de abertura em Bruxelas, na inauguração de uma exposição fotográfica que celebra as mulheres no centro da agenda da WPS.

O projeto Female Lens do MAG, no âmbito da exposição fotográfica conjunta em honra do 25.º aniversário da agenda da WPS em Bruxelas, Bélgica. 4 de novembro de 2025. Evelyn Dom

As fotografias mostram mulheres na linha da frente, liderando esforços de mediação, apoiando sobreviventes e reconstruindo comunidades pós-conflito.

"Espero que esta exposição nos inspire a todos a reafirmar o papel central das mulheres na paz e na segurança e a garantir que a igualdade de género continua a estar no centro da construção da paz e do desenvolvimento a nível mundial", afirmou Madi no seu discurso.

O que é a agenda "Mulheres, Paz e Segurança"?

A 31 de outubro de 2000, o Conselho de Segurança da ONU adoptou a Resolução 1325, um projeto de lei histórico que reconhecia o impacto desproporcionado e único dos conflitos armados nas mulheres e raparigas e apelava à participação equitativa das mulheres na sua prevenção, resolução e recuperação pós-conflito.

A resolução lançou as bases da agenda Mulheres, Paz e Segurança (WPS), um quadro global concebido para promover abordagens à paz e à segurança que tenham em conta as questões de género.

Desde a sua implementação, o Conselho de Segurança da ONU aprovou nove resoluções adicionais sobre a agenda WPS e mais de 100 países adoptaram planos de ação nacionais para cumprir os compromissos assumidos no âmbito da resolução.

O aniversário coincide com o 30.º aniversário da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, um projeto global para a promoção dos direitos das mulheres que lançou as bases da agenda da MPS.

Fotografia de uma desminadora no Sri Lanka, por Maryam Ashrafi, em colaboração com o MAG, no âmbito da exposição fotográfica conjunta em Bruxelas, Bélgica. 4 de novembro de 2025. Evelyn Dom

Entre as obras expostas em Bruxelas encontram-se fotografias do projetoThe Female Lens do Mines Advisory Group (MAG). A organização humanitária e de construção da paz colaborou com cinco mulheres fotógrafas para captar o papel vital que as mulheres desempenham na reconstrução das comunidades após o conflito.

"Não sei porque é que as pessoas investem na guerra, mas não na paz", disse à Euronews Maryam Ashrafi, uma fotógrafa iraniana baseada em Paris que colaborou com o MAG.

Ashrafi juntou-se a uma equipa de mulheres desminadoras no Sri Lanka, que muitas vezes começam os seus dias cedo, trabalhando com equipamento pesado e calor intenso para remover e limpar restos de guerra explosivos da antiga linha da frente do país. Décadas após o fim da guerra civil no Sri Lanka, observou, o país ainda está a recuperar.

"As pessoas pensam que quando a guerra acaba, a paz chega rapidamente", disse ela. "Mas é um longo caminho até à paz e à segurança."

Como sobrevivente de uma explosão de um engenho explosivo improvisado (IED), Ashrafi sublinhou a importância de abordar as consequências da guerra, observando que o conflito pode ter consequências a longo prazo, que são frequentemente ignoradas.

Uma equipa de mulheres desminadoras no Sri Lanka partilha uma refeição durante a pausa para o almoço. Maryam Ashrafi/MAG

Apesar da natureza perigosa do trabalho da equipa, algumas das fotografias de Ashrafi transmitem um inesperado sentido de humanidade.

Refletindo sobre uma imagem tirada, que mostra mulheres sentadas em círculo a partilhar o almoço, Ashrafi explicou: "Tinham um espaço onde todos colocavam a comida juntos. Uma das mulheres disse-me que nem todas tinham dinheiro para levar o almoço, por isso, desta forma, sentimos que estamos todas juntas".

Organizações de mulheres de base a liderar o caminho

A exposição temporária na capital belga serve para recordar a importância das mulheres nos processos de manutenção da paz, não só à mesa das negociações, mas também no terreno.

"Desde as aldeias reconstruídas após a guerra até às salas de negociação nas grandes capitais, não há segurança nem paz duradoura sem as mulheres como participantes activas no processo", afirmou a chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, num discurso proferido na inauguração da exposição.

A fotógrafa Maryam Ashrafi fala com a Alta Representante da UE, Kaja Kallas, na exposição fotográfica em honra do aniversário da agenda da WPS em Bruxelas, Bélgica. 4 de novembro de 2025. © European Union

Kaja Kallas anunciou que a UE contribuirá com um montante adicional de 12 milhões de euros para apoiar as organizações da sociedade civil que operam no Médio Oriente e na região dos Grandes Lagos.

"Este financiamento irá reforçar e apoiar as organizações de mulheres em conflito, incluindo a proteção das mulheres defensoras dos direitos humanos", afirmou.

Apesar dos progressos tangíveis alcançados pela agenda WPS nos últimos 25 anos, um relatório da ONU revelou um retrocesso global nos direitos das mulheres num quarto dos países em 2024, tornando o trabalho das mulheres defensoras dos direitos humanos cada vez mais perigoso. A proteção dos direitos humanos e dos direitos das mulheres é agora mais urgente do que nunca.

Através do seu programa ProtectDefenders, a UE apoiou mais de 5.000 mulheres defensoras dos direitos humanos, disse à Euronews a Embaixadora da UE para a Igualdade, Aude maio-Coliche, destacando o compromisso do bloco em trabalhar em estreita colaboração com as organizações da sociedade civil.

"Em 2024, tivemos quase 30 milhões de euros atribuídos a organizações de mulheres e o nível de financiamento triplicou nos últimos três anos", acrescentou maio-Coliche.

A embaixadora da UE reconheceu o número de países comprometidos com a agenda MPS, mas sublinhou que, apesar deste progresso, há uma "necessidade de atualizar a agenda, que precisa de ser colocada de novo em cima da mesa".

A Diretora Executiva Adjunta da ONU Mulheres, Kirsi Madi, a Alta Representante da UE, Kaja Kallas, e a Embaixadora da UE para a Igualdade, Aude maio-Coliche, percorrem a exposição em Bruxelas. © European Union

A rápida evolução do panorama social, ambiental e geopolítico atual trouxe novos desafios à agenda das MPS, questões que estavam praticamente ausentes há duas décadas, incluindo a ameaça crescente das alterações climáticas, da inteligência artificial e da violência online.

A redução da ajuda humanitária internacional por parte dos doadores contrasta fortemente com o aumento das despesas militares, o que constitui outro grande obstáculo à participação plena e equitativa das mulheres nos processos de paz.

"A segurança não é apenas a ausência de guerra, mas a segurança também significa que as comunidades estão protegidas, que têm oportunidades, que há coesão, que estão protegidas e que os direitos humanos estão garantidos", disse à Euronews a diretora executiva adjunta da ONU Mulheres, Kirsi Madi.

Madi considerou que se trata de uma "batalha difícil", com muitas barreiras ainda existentes, "por isso é necessário um forte compromisso e não apenas um compromisso em palavras, mas sim garantir que existe uma verdadeira responsabilização".