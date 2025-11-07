Em 2025, 23 empresas francesas ainda exercem as suas atividades em território russo. Apenas um terço das 75 que estavam a operar no país no início de 2022, antes da invasão da Ucrânia. Desde então, muitos gigantes - como a Société Générale, a LVMH e a Safran - preferiram abandonar o país, quer por convicção, quer por constrangimento devido às sanções ou por questões de reputação.

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No entanto, o peso das empresas que permanecem é significativo. De acordo com um relatório, duas empresas francesas foram elencadas entre as 20 maiores em termos de faturação na Rússia em 2024.

A Auchan , com 3.270 milhões de dólares, surge em oitavo lugar. A loja de bricolage Leroy Merlin fica na terceira posição, com 6.795 milhões de dólares (ambas pertencentes ao império da família Mulliez). O Leroy Merlin também faz parte das empresas que mais impostos pagaram em Moscovo em 2023, juntamente com a empresa L'Oréal.

Embora os Estados Unidos e a Alemanha continuem a ser os maiores contribuintes para o Estado russo em termos de tributação das suas empresas presentes em solo russo, França não fica atrás, com 565 milhões de dólares em impostos pagos à Rússia por empresas que, na sua maioria, não têm planos para deixar o país.

De acordo com um relatório da Escola de Economia de Kiev (KSE), da B4Ukraine e da iniciativa intitulada "Pressionar Putin", este montante está a ter um impacto real. As empresas internacionais que ainda operam na Rússia pagaram pelo menos 17,2 mil milhões de euros em impostos ao Estado russo só em 2024, ou seja, 51,8 mil milhões de euros desde o início da invasão russa da Ucrânia. Um número que é digno de comparação com o orçamento de defesa da Rússia: 125 mil milhões de euros, de acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos.

Investimentos muito importantes na Rússia

Antes da invasão russa da Ucrânia, França era um grande investidor na Rússia. Em 2020, Paris foi o primeiro empregador estrangeiro nesse país, de acordo com a Câmara de Comércio do Norte de França. "As empresas francesas estão particularmente bem estabelecidas nos setores agroalimentar, financeiro, de distribuição, energia, automóvel, construção/serviços urbanos, transportes, aeroespacial e farmacêutico", refere um relatório.

Desde então, vários destes setores tiveram de abandonar o país, por não poderem prosseguir legalmente as suas atividades. A indústria aeroespacial, por exemplo, está sujeita a sanções da União Europeia.

No setor automóvel, a Renault anunciou a sua saída do país um mês após o início do conflito. A Rússia representava 10% das receitas do grupo, com 500.000 veículos vendidos por ano. A venda das suas ações por um rublo simbólico custou 2,2 mil milhões de euros ao grupo.

A Auchan não parece querer seguir este exemplo. Se tivesse de abdicar das suas lojas na Rússia em 2022, também teria de reduzir cerca de 10% do seu volume de negócios, ou seja, três mil milhões de euros. O retalhista francês investiu centenas de milhões, com um total de 94 hipermercados e 138 supermercados com o logótipo da Auchan na Rússia. No entanto, com a desertificação dos centros comerciais russos desde o início da guerra na Ucrânia, este valor caiu drasticamente. Em 2025, a Auchan Rússia estará avaliada em apenas 179 milhões de euros, segundo a revista especializada l'Informé.

Clientes selecionam produtos alimentares numa loja do retalhista francês Auchan em São Petersburgo, Rússia, 24 de outubro de 2024 AP

Esta perda de valor deu origem a rumores de que o grupo poderia abandonar a Rússia. O jornal La Lettre noticiou que estavam em curso negociações para vender a filial russa ao Gazprombank.

Esta decisão poderia parecer lógica, nomeadamente tendo em conta a saída do Leroy Merlin, outro grupo que está presente na Rússia há muito tempo e que é controlado pelo grupo Mulliez. No entanto, a Auchan desmentiu estes rumores. O retalhista assume abertamente que manterá a sua presença local para "ajudar a alimentar a população".

De alimentos a raquetes de ténis e produtos para o cabelo

As empresas francesas ainda com atividade na Rússia frequentemente defendem a sua presença como uma necessidade humanitária. Os setores da indústria farmacêutica e dos produtos agrícolas e alimentares não são, até à data, alvo das sanções europeias e das contramedidas russas.

Esta foi também a justificação do grupo Bonduelle , que em março de 2022 defendeu a sua presença na Rússia com o argumento de que as suas fábricas "produzem alimentos básicos como milho, ervilhas e feijões secos para 146 milhões de consumidores russos, bem como 90 milhões de consumidores de países vizinhos (Geórgia, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão e Ásia Central)".

Desde então, o grupo reduziu significativamente a sua atividade na Rússia.

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No entanto, das 23 empresas francesas que não deram sinais de ter vontade de abandonar o mercado russo, metade vende bens de consumo discricionário, ou seja, produtos que não são de consumo corrente. Entre estas empresas contam-se a Clarins, a Dessanges, a Etam e a fabricante de raquetes de ténis Babolat.

Esta última tinha anunciado, no entanto, que iria cessar as suas atividades no país. Mas, em 2025, a Babolat foi reintegrada na lista de países que ainda operam na Rússia pelo Yale Chief Executive Leadership Institute. De acordo com o instituto, a razão para tal é o facto de o distribuidor russo associado à empresa continuar a vender raquetes "com um fluxo aparentemente inesgotável de produtos Babolat que parece exceder em muito os stocks normais".

Com um volume de negócios de 32,7 mil milhões de euros na Rússia, o setor dos bens de consumo corrente continua a ser o que mais receitas gera para as empresas estrangeiras que operam na Rússia e, por conseguinte, para os cofres russos, por via dos impostos. Um setor no qual França ocupava os primeiros lugares em 2023, com a Auchan e o Leroy Merlin.

Desativar a atividade em vez de uma total retirada

A saída das 52 empresas francesas que estavam presentes no país em 2022, no entanto, é raramente uma retirada total. Apenas 16 delas, como a Renault, fizeram essa escolha, sendo preciso dizer que essa opção é cara.

Em resposta às sanções impostas ao seu país, o Kremlin criou, em 2022, todo um arsenal jurídico e administrativo para impedir a saída das empresas ou, pelo menos, para tirar partido disso mesmo. Tal traduziu-se na criação de uma subcomissão encarregada de emitir autorizações prévias para todas as operações de saída do país.

Para obtê-la, as empresas devem aceitar um desconto que chega agora a pelo menos 60% do valor dos ativos e pagar o imposto de saída, que só aumentou ao longo do tempo, até atingir 35% do valor da venda.

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Tentar sair do país antes da implementação desse sistema não significa necessariamente conseguir retirar-se com os seus ganhos. Em agosto de 2025, as filiais da empresa de gás industrial Air Liquide, que tinha anunciado a sua saída da Rússia em 2022, foram, por exemplo, colocadas sob “gestão temporária” de uma empresa russa por um decreto assinado por Vladimir Putin. A empresa estava em processo de cessão a atores locais.

Daí a decisão de muitas empresas de se colocarem simplesmente "em standby", rescindindo a maior parte dos seus contratos e dispensando os seus empregados, mantendo um gestor que não é necessariamente um indivíduo, mas que pode ser uma empresa de gestão russa. É o caso de empresas como a Kering, a Décathlon e a Hermès.

Para Nezir Sinani, diretor da B4Ukraine, uma coligação global de organizações da sociedade civil, esta não é a solução correta: "As empresas estão a apoiar a economia de guerra. As empresas estão a apoiar a economia de guerra da Rússia através dos impostos que pagam", insiste. Mesmo quando estão inativas, muitas empresas continuam a ter um pequeno volume de negócios na Rússia.

"O preço que as empresas pagam é muito mais elevado do que o custo de abandonar o país, porque é medido em centenas de milhares de vidas", conclui Nezir Sinani.