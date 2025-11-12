Colômbia suspende cooperação com os EUA no domínio dos serviços secretos

O presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenou às forças de segurança do seu país, na terça-feira, que deixem de partilhar informações com os Estados Unidos, até que a administração Trump pare os seus ataques a suspeitos de tráfico de droga nas Caraíbas.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Numa mensagem no X, Petro escreveu que as forças armadas colombianas devem terminar imediatamente "as comunicações e outros acordos com as agências de segurança norte-americanas", à medida que as relações se deterioram entre as nações que já foram parceiras próximas na luta contra o tráfico de droga.

Os críticos compararam os ataques dos EUA a lanchas suspeitas de transportar drogas a execuções extrajudiciais.

Petro escreveu que "a luta contra a droga deve estar subordinada aos direitos humanos do povo das Caraíbas". Não ficou imediatamente claro que tipo de informação a Colômbia deixará de partilhar com os Estados Unidos. A Casa Branca não teve resposta imediata às últimas declarações de Petro.

Pelo menos 75 pessoas foram mortas pelas forças armadas dos EUA em ataques em águas internacionais desde agosto, de acordo com números fornecidos pela administração Trump.

Os ataques começaram no sul das Caraíbas, perto das costas da Venezuela, mas mudaram recentemente para o Pacífico oriental, onde os EUA têm como alvo barcos ao largo do México.

Petro pediu que o presidente dos EUA, Donald Trump, fosse investigado por crimes de guerra devido aos ataques, que afetaram cidadãos da Venezuela, Equador, Colômbia e Trinidad e Tobago.

Petro diz que civis foram mortos

O líder esquerdista há muito que critica a política anti-drogas dos EUA e acusou a administração Trump de ir atrás dos camponeses que cultivam coca, o ingrediente base da cocaína, em vez de visar os grandes traficantes de drogas e que fazem branqueamento de dinheiro.

No domingo, Petro disse que se reuniu com a família de um pescador colombiano que teria sido morto num dos ataques.

"Ele podia estar a transportar peixe ou cocaína, mas não tinha sido condenado à morte", afirmou Petro durante uma cimeira entre líderes da América Latina e da União Europeia organizada pela Colômbia no domingo. "Não havia necessidade de o assassinar".

O governo Trump acusou Petro de ser brando com os traficantes e criticou a decisão do presidente colombiano de poupar líderes rebeldes colombianos envolvidos no tráfico de drogas da extradição para os Estados Unidos.

Em outubro, a administração impôs sanções financeiras a Petro e a membros da sua família, devido a acusações de envolvimento no tráfico de droga a nível mundial.

Petro "permitiu que os cartéis de droga florescessem e recusou-se a parar esta atividade", disse o secretário do Tesouro Scott Bessent numa declaração após a emissão das sanções em 24 de outubro. "O presidente Trump está a tomar medidas fortes para proteger a nossa nação e deixar claro que não toleraremos o tráfico de drogas para o nosso país".

EUA reforçam presença naval

O aumento das tensões entre os Estados Unidos e a Colômbia ocorre no momento em que os EUA aumentam a sua presença naval no sul das Caraíbas, com oito navios de guerra, um submarino, caças e fuzileiros navais destacados para a região.

O governo da Venezuela descreveu o reforço da presença naval como uma ameaça à sua soberania, com funcionários do país a afirmarem que as forças armadas americanas se preparam para lançar ataques contra o governo de Nicolas Maduro.

A administração Trump disse que o seu destacamento tem como objetivo travar os traficantes de droga, embora Trump também tenha dado a entender que poderia haver ataques a alvos dentro da Venezuela, cujo líder foi descrito por funcionários em Washington como o chefe de um cartel de droga.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, anunciou na terça-feira que os militares, membros de uma milícia civil, agentes da polícia e organizadores do partido no poder seriam mobilizados para um exercício de treino para proteger o espaço aéreo do país.

As declarações, transmitidas pela televisão estatal, foram feitas ao lado de um sistema de mísseis terra-ar numa base militar na capital, Caracas, mas não foi possível observar quaisquer atividades de treino noutros locais da cidade.