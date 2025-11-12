Secretário de Estado da Saúde do Reino Unido nega conspiração para afastar primeiro-ministro

O Secretário de Estado da Saúde britânico negou que esteja a conspirar para afastar o primeiro-ministro Keir Starmer, descrevendo os rumores vindos do interior do nº 10 de Downing Street como "autodestrutivos".

Wes Streeting reagiu na quarta-feira aos recentes comunicados de imprensa dos aliados de Starmer, segundo os quais este poderia lançar em breve um desafio à liderança do primeiro-ministro, que tem enfrentado dificuldades desde que foi eleito em julho do ano passado.

Os apoiantes mais próximos do líder britânico tinham avisado que tal atitude seria "imprudente" e teria consequências para a economia do país e para a sua posição internacional.

Starmer, cujo Partido Trabalhista, de centro-esquerda, está muito atrás do partido anti-imigração Reform UK nas sondagens, vai lutar contra qualquer tentativa de o destituir, disseram os meios de comunicação britânicos.

Em declarações à BBC, na quarta-feira, Streeting, de 42 anos, amplamente apontado como futuro líder do Partido Trabalhista, disse que Starmer deveria despedir os responsáveis pelas reuniões de informação.

O primeiro-ministro Keir Starmer sai de 10 Downing Street para assistir à sessão semanal de perguntas dos primeiros-ministros no parlamento em Londres, 12 de novembro de 2025 AP Photo

O presidente do Conselho de Ministros, Keir Starmer, descreveu a cultura em Downing Street como "tóxica", afirmando que algumas das pessoas que rodeiam Starmer "não seguem o seu modelo e estilo de liderança".

"Não percebo como é que alguém pensa que é útil para o primeiro-ministro sugerir que ele está a lutar pelo seu emprego", disse Streeting à Sky News.

Outros políticos que têm sido mencionados como potenciais líderes pela imprensa britânica incluem a ex-vice-primeira-ministra Angela Rayner, a nova ministra do Interior Shabana Mahmood e o secretário da Energia Ed Miliband.

No meio da especulação de um possível desafio à liderança, o custo dos empréstimos do governo britânico aumentou com a desvalorização dos títulos de dívida do Reino Unido.

Desde que assumiu o cargo, Starmer tem tido dificuldade em cumprir a sua principal promessa de crescimento económico, com os números divulgados na terça-feira a mostrar que o desemprego subiu de 4,8% para 5%.

Segundo as regras do partido, um político trabalhista pode desafiar o atual líder se tiver o apoio de pelo menos um em cada cinco dos seus colegas.

Uma vez que os trabalhistas obtiveram uma vitória eleitoral esmagadora no ano passado, um candidato alternativo precisaria atualmente do apoio de 81 deputados para enfrentar Starmer.