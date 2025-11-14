Polónia implementa novas medidas de segurança na fronteira com a Bielorrússia

A Polónia está a implementar medidas de segurança adicionais na sua fronteira com a Bielorrússia para se defender de ameaças híbridas, informou o governo polaco esta sexta-feira.

Será construída uma vedação adicional de rede, na província de Podlaskie, que passará ao lado da estrada e da barreira metálica na fronteira.

A nova vedação ajudará a Guarda Fronteiriça a deter os imigrantes que conseguirem atravessar a primeira barreira.

A estrutura terá quatro metros de altura e será acompanhada por arame farpado ao longo de toda a vedação. Os materiais para a sua construção já estão a ser entregues na fronteira.

A vedação também será equipada com câmaras de imagem térmica, colocadas em postes de dez metros, confirmou o brigadeiro-general Sławomir Klekotka, comandante da Unidade de Guarda Fronteiriça de Podlaskie.

Serão instaladas medidas de segurança adicionais na fronteira polaco-bielorrussa na província de Podlaskie. 13 Nov., 2025. EBU

A decisão de reforçar as medidas de segurança surge no momento em que a Polónia anunciou que vai reabrir dois postos fronteiriços com a Bielorrússia que tinha encerrado em setembro em resposta, na altura, a exercícios militares em grande escala realizados pelas forças bielorrussas e russas.

"Selámos [a fronteira] de tal forma que o risco de passagens ilegais foi reduzido ao mínimo absoluto", afirmou o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, numa conferência de imprensa na sexta-feira.

"E foi por isso que decidi, em consulta com as autoridades locais e os empresários de Podlaskie, abrir estes postos fronteiriços", referiu Tusk, acrescentando que a reabertura das fronteiras será acompanhada de perto.

No início de outubro, Tusk afirmou que a Polónia iria adiar a reabertura dos dois postos fronteiriços até, pelo menos, meados de novembro, em solidariedade com a Lituânia, no contexto de uma ameaça acrescida à segurança por parte da Rússia.

A decisão de reabrir a fronteira tinha como objetivo levantar as restrições ao fluxo de tráfego.

"Espero que todas as pessoas de ambos os lados da fronteira compreendam que estes postos podem servir as pessoas comuns e que a política não deve interferir brutalmente na vida das pessoas que vivem perto da fronteira", afirmou Tusk.

Um guarda de fronteira bielorrusso é visto atrás de uma vedação antes da visita do primeiro-ministro polaco Donald Tusk à fronteira com a Polónia, 31 de agosto de 2025 AP Photo

O primeiro posto fronteiriço a reabrir será o posto fronteiriço de Bobrowniki-Bierestowica. Funcionará com restrições ao tráfego de mercadorias, limitado aos veículos registados nos Estados-membros da UE, nos países da EFTA que fazem parte do Espaço Económico Europeu e na Confederação Suíça.

Serão também aplicadas algumas restrições ao tráfego de passageiros, incluindo autocarros.

O segundo cruzamento, Kuźnica Białostocka-Bruzgi, será reaberto com restrições apenas para o tráfego de passageiros, excluindo o tráfego de autocarros.

A Polónia há muito que acusa a Bielorrússia de atrair requerentes de asilo e depois empurrá-los em massa para a fronteira, numa tentativa de desestabilizar o país.