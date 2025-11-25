Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Trump diz que houve "progressos tremendos" nos esforços dos EUA para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reage durante a reunião com o seu homólogo americano Donald Trump na Casa Branca (Arquivo)
Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
De euronews
Publicado a
Ao anunciar que irá enviar o seu enviado especial para se encontrar com Putin, Trump diz que também irá manter conversações com o seu homólogo russo e com o próprio Zelenskyy da Ucrânia.

"Durante a última semana, a minha equipa fez progressos tremendos no que diz respeito ao fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia", afirmou o Presidente dos EUA, Donald Trump, numa publicação no Truth Social, a sua aplicação nas redes sociais.

Trump acrescentou que a guerra "NUNCA teria começado se eu fosse presidente", Trump também sublinhou que 25.000 soldados morreram devido à guerra na semana passada.

"O plano de paz original de 28 pontos, que foi redigido pelos Estados Unidos, foi aperfeiçoado, com contributos adicionais de ambos os lados, e restam apenas alguns pontos de desacordo", escreveu Trump, afirmando ainda que deu instruções ao seu enviado especial Steve Witkoff para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin em Moscovo e que o secretário do Exército dos EUA, Dan Driscoll, se reunirá com uma delegação ucraniana.

"Serei informado de todos os progressos realizados, juntamente com o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário da Guerra Pete Hegseth e a chefe de gabinete da Casa Branca Susie Wiles", disse ainda o agente imobiliário que se tornou presidente, acrescentando: "Espero encontrar-me em breve com o Presidente Zelenskyy e o Presidente Putin, mas SÓ quando o acordo para pôr fim a esta guerra for FINAL ou estiver na sua fase final".

"Obrigado pela vossa atenção a este assunto tão importante e esperemos que a PAZ possa ser alcançada o mais rapidamente possível!"

Do alarme inicial ao otimismo cauteloso

Recentemente, altos responsáveis norte-americanos e ucranianos afirmaram ter feito progressos no sentido de pôr fim à invasão russa da Ucrânia, após conversações de alto nível na cidade suíça de Genebra.

As conversações destinavam-se a discutir o plano de paz do Presidente dos EUA, Donald Trump, para a Ucrânia, que suscitou preocupação entre muitos dos aliados europeus de Washington, que consideraram o plano fortemente conciliatório para Moscovo.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que liderou a delegação dos EUA em Genebra, afirmou que as conversações foram "muito proveitosas" e que os dias foram os mais produtivos desde há muito tempo.

"Sinto-me muito otimista quanto à possibilidade de conseguirmos fazer alguma coisa", afirmou Rubio.

"Este é um momento muito delicado", acrescentou.

"Alguns aspectos são semânticos ou linguísticos. Outros exigem decisões e consultas a um nível mais elevado. Outros, penso eu, precisam de mais tempo para serem resolvidos".

O projeto de 28 pontos elaborado pelos EUA para pôr fim à invasão russa em grande escala da Ucrânia, que dura há quase quatro anos, provocou inicialmente alarme em Kiev e nas capitais europeias.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que o seu país poderia enfrentar uma escolha difícil entre defender os seus direitos soberanos e preservar o apoio dos EUA de que tanto depende. Zelenskyy afirmou ainda que os ucranianos "defenderão sempre" o seu país.

