Incêndio em torres residenciais de Hong Kong faz mais de 30 mortos

Pelo menos 36 pessoas morreram depois de um incêndio ter devastado um complexo residencial de Hong Kong na quarta-feira, engolindo sete blocos de apartamentos cobertos por andaimes de bambu. Outras 279 pessoas estão desaparecidas, segundo relatado pelo líder da cidade, John Lee.

A mesma fonte relatou ainda que 29 pessoas continuavam a ser assistidas no hospital, sete das quais em estado crítico, numa altura em que o fogo começava já a ser controlado. Além disso, cerca de 700 residentes foram levados para abrigos temporários.

O incêndio deflagrou a meio da tarde no conjunto habitacional do bairro de Tai Po, nos Novos Territórios, e propagou-se rapidamente pelos andaimes e redes de construção que cobriam o exterior dos edifícios. As causas do fogo estão ainda a ser investigadas.

Imagens de vídeo mostraram as chamas e o fumo espesso a sair das janelas dos apartamentos em várias torres à medida que a noite caía. Os bombeiros lutaram contra o inferno a partir de camiões-escada, enquanto as autoridades elevavam o alerta para o nível 5, a classificação mais elevada de gravidade.

Os bombeiros trabalham para extinguir um incêndio que deflagrou em Wang Fuk Court, uma propriedade residencial no bairro de Tai Po, nos Novos Territórios de Hong Kong, a 26 de novembro de 2025 AP Photo

O Corpo de Bombeiros enviou 128 camiões e 57 ambulâncias. Um bombeiro morreu e outro está a ser tratado por exaustão pelo calor, disse o diretor dos Serviços de Bombeiros, Andy Yeung.

A polícia recebeu vários relatos de pessoas presas no interior dos edifícios. Lo Hiu-fung, membro do Conselho Distrital de Tai Po, disse à emissora local TVB que a maioria das pessoas presas eram residentes idosos.

De acordo com os registos, o complexo habitacional é composto por oito blocos com cerca de 2.000 apartamentos, onde vivem cerca de 4.800 pessoas.

O fumo aumenta depois de um incêndio ter deflagrado no Wang Fuk Court, um complexo residencial no bairro de Tai Po, nos Novos Territórios de Hong Kong, em 26 de novembro de 2025 AP Photo

As autoridades distritais abriram abrigos temporários para os residentes deslocados.

"Deixei de pensar na minha propriedade", disse à TVB um residente identificado pelo apelido Wu. "Vê-la arder daquela maneira foi muito frustrante".

Tai Po é uma área suburbana no norte dos Novos Territórios, perto da fronteira com Shenzhen.

Os andaimes de bambu continuam a ser amplamente utilizados em Hong Kong para trabalhos de construção e renovação. No entanto, o governo anunciou no início deste ano que iria começar a eliminá-los gradualmente dos projetos públicos devido a preocupações de segurança.