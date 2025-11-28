As inundações no sul da Tailândia causaram a morte de pelo menos 145 pessoas, informaram autoridades na sexta-feira, enquanto o recuo das águas começou a revelar os danos devastadores em toda a região.

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Mais de 1,2 milhões de famílias e 3,6 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações provocadas pelas fortes chuvas em 12 províncias do sul, informou na sexta-feira o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres.

O porta-voz do governo, Siripong Angkasakulkiat, disse numa conferência de imprensa em Banguecoque que as inundações mataram 145 pessoas em oito províncias, particularmente na província de Songkhla, que registou pelo menos 110 mortes.

Ele disse que os esforços de busca e salvamento tornaram-se mais bem-sucedidos à medida que as águas começaram a baixar.

Habitantes tailandeses descansam num centro de evacuação na sequência das inundações na província de Songkhla, no sul da Tailândia, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 Arnun Chonmahatrakool/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

A província de Songkhla registou um aumento acentuado no número de mortos depois que as enchentes começaram a diminuir. Notícias mostraram que as equipes de resgate tiveram mais acesso às áreas residenciais que antes estavam submersas e recuperaram mais corpos, principalmente em Hat Yai, a maior cidade do sul.

O departamento de desastres informou na manhã de sexta-feira que as águas baixaram na maioria das áreas afetadas, mas os níveis continuam altos em alguns locais. O Departamento Meteorológico disse que as chuvas diminuíram no sul, mas alertou para tempestades em algumas áreas.

As inundações causaram graves perturbações, deixando milhares de pessoas presas, tornando as ruas intransitáveis e submergindo edifícios baixos e veículos.

Vídeos e fotos das áreas afetadas na sexta-feira mostram estradas danificadas, postes de energia caídos, eletrodomésticos e detritos levados pelas águas da enchente empilhados ao longo das ruas. Carros abandonados foram virados ou empilhados uns sobre os outros, aparentemente arrastados por correntes fortes.