Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Pelo menos 145 pessoas morreram em inundações "sem precedentes" no sul da Tailândia

Pessoas atravessam as águas das cheias na província de Songkhla, no sul da Tailândia, quinta-feira, 27 de novembro de 2025
Pessoas atravessam as águas das cheias na província de Songkhla, no sul da Tailândia, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 Direitos de autor  Sarot Meksophawannakul/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Sarot Meksophawannakul/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Euronews com AP
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Segundo as autoridades, as inundações "sem precedentes" que varreram várias províncias do sul da Tailândia causaram a morte de pelo menos 145 pessoas. As avaliações iniciais indicam danos generalizados nas áreas afetadas, à medida que as águas das cheias começam a recuar.

As inundações no sul da Tailândia causaram a morte de pelo menos 145 pessoas, informaram autoridades na sexta-feira, enquanto o recuo das águas começou a revelar os danos devastadores em toda a região.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais de 1,2 milhões de famílias e 3,6 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações provocadas pelas fortes chuvas em 12 províncias do sul, informou na sexta-feira o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres.

O porta-voz do governo, Siripong Angkasakulkiat, disse numa conferência de imprensa em Banguecoque que as inundações mataram 145 pessoas em oito províncias, particularmente na província de Songkhla, que registou pelo menos 110 mortes.

Ele disse que os esforços de busca e salvamento tornaram-se mais bem-sucedidos à medida que as águas começaram a baixar.

Residentes tailandeses descansam num centro de evacuação na sequência das inundações na província de Songkhla, no sul da Tailândia, quinta-feira, 27 de novembro de 2025
Habitantes tailandeses descansam num centro de evacuação na sequência das inundações na província de Songkhla, no sul da Tailândia, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 Arnun Chonmahatrakool/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

A província de Songkhla registou um aumento acentuado no número de mortos depois que as enchentes começaram a diminuir. Notícias mostraram que as equipes de resgate tiveram mais acesso às áreas residenciais que antes estavam submersas e recuperaram mais corpos, principalmente em Hat Yai, a maior cidade do sul.

O departamento de desastres informou na manhã de sexta-feira que as águas baixaram na maioria das áreas afetadas, mas os níveis continuam altos em alguns locais. O Departamento Meteorológico disse que as chuvas diminuíram no sul, mas alertou para tempestades em algumas áreas.

As inundações causaram graves perturbações, deixando milhares de pessoas presas, tornando as ruas intransitáveis e submergindo edifícios baixos e veículos.

Vídeos e fotos das áreas afetadas na sexta-feira mostram estradas danificadas, postes de energia caídos, eletrodomésticos e detritos levados pelas águas da enchente empilhados ao longo das ruas. Carros abandonados foram virados ou empilhados uns sobre os outros, aparentemente arrastados por correntes fortes.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Inundações e deslizamentos de terra na Indonésia fazem pelo menos 90 mortos

Família resgatada do telhado durante cheias na Tailândia

Tailândia: encontram mulher viva no caixão instantes antes da cremação no templo