Família no telhado de edifício quase submerso
No Comment

Vídeo. Família resgatada do telhado durante cheias na Tailândia

Últimas notícias:

Resgatada família de cinco do telhado da casa inundada em Hat Yai, Tailândia, com a cidade sob cheias intensas. Imagens de drone captaram o momento.

Imagens captadas por um drone e transmitidas pela Thai PBS mostraram a família como silhuetas ténues sobre o telhado, a sinalizar com urgência enquanto as cheias cercavam a propriedade. Momentos depois, os socorristas encostaram um bote salva-vidas ao edifício.

Segundo os media locais, tinham aberto uma brecha no telhado para escapar à subida das águas, antes de serem avistados pelas equipas de emergência. A restante cidade também ficou inundada, com ruas a transformarem-se em canais profundos de água.

Em Nakhon Si Thammarat, nas proximidades, cheias súbitas cortaram estradas na aldeia de Khiriwong. Um vídeo mostrava água a correr rapidamente a bloquear a única via de acesso para veículos, impedindo a passagem de uma moto.

O vídeo mais recente

