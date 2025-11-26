Vídeo. Família resgatada do telhado durante cheias na Tailândia

Imagens captadas por um drone e transmitidas pela Thai PBS mostraram a família como silhuetas ténues sobre o telhado, a sinalizar com urgência enquanto as cheias cercavam a propriedade. Momentos depois, os socorristas encostaram um bote salva-vidas ao edifício.
Segundo os media locais, tinham aberto uma brecha no telhado para escapar à subida das águas, antes de serem avistados pelas equipas de emergência. A restante cidade também ficou inundada, com ruas a transformarem-se em canais profundos de água.
Em Nakhon Si Thammarat, nas proximidades, cheias súbitas cortaram estradas na aldeia de Khiriwong. Um vídeo mostrava água a correr rapidamente a bloquear a única via de acesso para veículos, impedindo a passagem de uma moto.