O "plano de paz" de 28 pontos, recentemente divulgado pelos EUA e pela Rússia, inclui a criação de um comité humanitário. Este comité será responsável pela troca de prisioneiros de guerra, bem como pela libertação de todos os prisioneiros civis e crianças.

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Oleksandra Matviichuk, Prémio Nobel da Paz e advogada ucraniana dos direitos humanos, explica que, na versão anterior dos 28 pontos, o ponto relativo à libertação de civis detidos ilegalmente, ao repatriamento de crianças ucranianas e à troca de prisioneiros de guerra não era formulado como uma obrigação obrigatória para a Rússia.

"Tudo o que foi mencionado foi um comité humanitário para tratar destas questões. Quanto mais abstrata e variável for a formulação deste ponto, menor será a probabilidade de ser implementado com sucesso", disse Matviichuk à Euronews.

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O número exato de prisioneiros de guerra ucranianos detidos na Rússia ou nas regiões ucranianas ocupadas pela Rússia não é conhecido. De acordo com várias estimativas, são vários milhares de ucranianos. Pelo menos 16.000 civis estão também detidos em cativeiro na Rússia.

Pensa-se que, no total, pelo menos 70.000 ucranianos estão desaparecidos, embora se pense que o número de casos não registados seja muito superior.

Uma das pessoas desaparecidas é Snischana, uma mulher ucraniana de 34 anos.

A Euronews já tinha noticiado em maio do ano passado sobre o seu filho, que a avó Ljudmyla conseguiu salvar dos russos na disputada cidade de Donetsk. Desde a primeira conversa em maio de 2024, Ljudmyla tem mantido contacto regular. Mantém-nos a par do andamento da busca incansável pela sua filha, Snischana.

Depois de ter resgatado o neto, prometeu-lhe que faria tudo o que pudesse para encontrar a mãe dele. Lyudmyla cumpre esta promessa todos os dias.

A busca incessante da mulher desaparecida

Na semana passada, Sasha, de 15 anos, e a sua avó viajaram para Roma. Fazia parte de uma delegação de crianças e jovens ucranianos resgatados que tinham sido raptados e sequestrados pelos russos.

Em Roma, as crianças entregaram uma carta do presidente ucraniano, Volodymyr Selensky, ao Vaticano, pedindo que a Santa Sé atue como mediadora para o regresso dos ucranianos raptados pela Rússia - um pedido que é particularmente importante para Sasha e para a sua avó.

Lyudmyla e Sasha durante uma conferência de imprensa na Embaixada da Ucrânia em Roma, 19 de novembro de 2025 Domenico Stinellis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"As pessoas vivem bem aqui", escreve Lyudmyla a partir de Roma. Os dois tiveram algum tempo para explorar a cidade. Experiências como esta são impressionantes para elas.

Depois da curta estadia em Itália, regressam à Ucrânia, à aldeia de Druzhba, na região de Chernihiv, no nordeste do país.

A última vez que Sasha viu a mãe foi em março de 2022.

A busca incansável pela desaparecida

Antes da invasão em grande escala, Sasha vivia com a mãe, a meia-irmã mais nova e o padrasto na cidade costeira ucraniana de Mariupol.

Logo nos primeiros dias da invasão total, Mariupol foi atacada impiedosamente pelas tropas russas: tanques russos rolavam pelas ruas e bombas caíam do céu. A organização humanitária Cruz Vermelha descreve o cerco à cidade como “apocalítico”.

Sasha, então com 11 anos, e a sua família se esconderam no porão para fugir dos ataques. Como os alimentos escasseavam devido ao cerco, eles precisavam cozinhar ao ar livre, em fogo aberto. Mas, sem a proteção do porão, ficavam expostos aos mísseis russos e arriscavam a vida por uma refeição.

Um edifício residencial após um ataque de tanques do exército russo em Mariupol, Ucrânia, em 11 de março de 2022 Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

De repente, um míssil atingiu o local, lembra Sasha em entrevista à Euronews. Ele correu para uma casa próxima para procurar a mãe e a irmã. A onda de pressão fez com que as janelas da casa explodissem, ferindo-o no olho.

Snischana agiu rapidamente, pegou no filho e deixou o resto da família para trás. O seu objetivo era chegar a uma fábrica onde Sasha pudesse receber ajuda médica. Quando lá chegaram, aperceberam-se de que tinham sido cercados pelos russos.

Pouco tempo depois, Sasha e Snischana foram separados um do outro. O menino, então com 11 anos, foi levado para o hospital, onde lhe disseram que a mãe já não o queria. Após a sua recuperação, deveria ser enviado para um colégio interno na Rússia.

Milagrosamente, ele conseguiu acesso a um telemóvel no hospital, com o qual ligou para a sua avó, Ljudmyla. Após algumas semanas de preparação, ela viajou para a disputada Donetsk e salvou o seu neto. Mas a questão de saber onde estava a sua filha Snischana continuava, e continua até hoje, a atormentá-la incessantemente.

Os "campos de filtragem" russos para ucranianos

Sasha não sabe o que os russos fizeram à sua mãe. O que se lembra, no entanto, é que o telemóvel da mãe lhe foi retirado e que foi levada para o chamado "campo de filtragem".

A cerca de 30 quilómetros a leste de Mariupol existe um "campo de filtragem" chamado "Bezimenne". O nome da aldeia é quase simbolicamente semelhante à tradução ucraniana para "sem nome" (без імені/ bez imeni).

Sasha conta à Euronews que fizeram uma curta viagem de carro juntos, pelo que se pode presumir que Snischana foi levada para este campo, que também era conhecido como "gueto".

Antes de ser transformado num centro de detenção, o local foi outrora uma escola no Mar de Azov. Segundo a BBC, a Rússia "alojou" cerca de 5.000 pessoas no campo improvisado em março de 2022.

Soldados do exército russo e das milícias da "República Popular de Donetsk" guardam um campo em Bezimenne, 6 de maio de 2022 Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

O objetivo destes "campos de filtragem" era "verificar" o "estatuto" e a "filiação" dos ucranianos dos territórios ocupados pela Rússia. Para tal, as pessoas eram despojadas dos seus passaportes, telemóveis e outros documentos.

De acordo com os relatos, prevalecem condições desumanas nos campos, os prisioneiros têm sido ameaçados de tortura ou morte e há relatos de execuções.

Os soldados russos revistam os telemóveis à procura de ligações às forças armadas ucranianas ou de mensagens que reflitam uma posição pró-ucraniana. A punição depende do que for encontrado: As pessoas próximas do exército ucraniano são frequentemente tratadas como prisioneiros de guerra.

Snischana fazia parte das forças armadas ucranianas?

Não é claro o que Snischana tinha no seu telemóvel. Embora não fosse um soldado, tinha ligações ao exército. Em 2015 - um ano após o início do ataque russo à Ucrânia - Snischana começou a trabalhar como técnica de laboratório numa unidade militar em Itschnja, na região de Chernihiv. "Ela trabalhava para o exército, mas nunca foi soldado", explica a sua mãe. Três anos mais tarde, Snischana conheceu o seu marido: um soldado.

"Vivemos numa propriedade militar. Há lá empregados civis", explica Lyudmyla. Dependendo da informação, das fotografias e das mensagens que Snischana tinha no telemóvel, poderia ter sido identificada como pertencendo às forças armadas ucranianas e mantida como prisioneira de guerra pelas tropas de Putin, por causa do seu marido ou da informação sobre o seu anterior trabalho no "campo de filtragem".

Desesperada, Lyudmyla escreveu cartas a várias autoridades - incluindo em Mariupol - e a advogados. Com o apelo: "Ajudem-me a encontrar a minha filha!"

Durante muito tempo não ouviu nada, mas depois de contactar o "Ministério do Interior" da chamada "República Popular de Donetsk" em abril de 2022, recebeu uma chamada anos mais tarde a dizer que a sua filha estava em cativeiro. Não lhe foram dadas quaisquer outras informações ou provas.

"Disseram-me para criar uma conta no Pessoal de Coordenação [para prisioneiros de guerra]. Fiz isso. Dizem que foi aceite. Deus permita que ela seja incluída nas listas de troca e que seja trocada e libertada", escreveu-me Lyudmyla em maio de 2024. Desde então, foram trocados vários prisioneiros de guerra, mas Snishana ainda não foi libertada.

Esperança na troca de prisioneiros

Desde o pequeno vislumbre de esperança, Sasha e Lyudmyla não ouviram mais nada - nenhum sinal de vida, nenhuma informação adicional sobre onde está Snishana e em que estado de saúde se encontra.

"Os russos não estão a incluir a minha filha na lista de troca", escreveu-me em setembro de 2024. "Ela está detida ilegalmente no centro de detenção preventiva em Donetsk", suspeita Lyudmyla. "Provavelmente impuseram-lhe algum tipo de castigo".

A nossa parte está a fazer tudo o que é possível para a troca, mas a parte russa não o permite por alguma razão".

O tratamento dado pela Rússia aos prisioneiros de guerra ucranianos, incluindo as mulheres, caracteriza-se por tortura sistemática, humilhação e abuso psicológico. Os sobreviventes relatam, numa investigação do British Telegraph, que foram espancados, torturados com choques elétricos, privados de cuidados médicos, privados de sono e sujeitos a interrogatórios implacáveis.

Soldados e civis ucranianos depois de terem sido libertados do cativeiro durante uma troca de prisioneiros no oblast de Sumy, 31 de maio de 2024 Evgeniy Maloletka/EVGENIY MALOLETKA

As mulheres prisioneiras de guerra são sujeitas à mesma violência que os homens, mas também a abusos específicos de género, incluindo serem obrigadas a marchar nuas na neve e a exporem-se aos seus captores, o que equivale a uma clara humilhação sexual. Há também relatos de violações e outras agressões sexuais.

Tanto os homens como as mulheres saem do cativeiro gravemente traumatizados - subnutridos, assustados e condicionados a acreditar que não valem nada.

Sasha e Lyudmyla nunca desistirão da busca

Sasha é agora um adolescente que ainda tem dois anos de escola pela frente. Ele já sabe o que quer ser depois: um socorrista. Desde o início da invasão em grande escala, muitas crianças ucranianas sonham com uma carreira que envolva o salvamento de outras pessoas. Tal como outras crianças ucranianas, grande parte da infância de Sasha foi marcada pela guerra - pelos ataques noturnos de drones e mísseis e pela fuga constante para abrigos.

O facto de não saber o que aconteceu à sua mãe é desolador para Sasha e Lyudmyla. "Ele sofre por causa da mãe", escreve a avó, que sente a mesma dor todos os dias.

Desde que Lyudmyla resgatou Sasha de Donetsk, as duas nunca perderam a esperança e estão constantemente à procura de Snishana. Viajaram para o estrangeiro para pedir ajuda aos Chefes de Estado e de Governo. "Aguentamos e esperamos. Acreditamos que ela será encontrada e que nos será devolvida. Rezamos pela Ucrânia, pela paz e para que todos os nossos defensores regressem vivos a casa", diz a avó de Sasha.

Snischana Foto zur Verfügung gestellt von Ljudmyla

"As nossas viagens não param o inimigo"

Enquanto os dois ainda estão em Roma, Lyudmyla escreve-me que ainda não há notícias de Snishana. Continua a colocar a fotografia e a informação de Snischana nos grupos de pessoas desaparecidas do Telegram, viaja com Sasha para reuniões com políticos e está constantemente à procura de novas formas de encontrar a filha.

De acordo com a vencedora do Prémio Nobel da Paz, Oleksandra Matviichuk, as viagens e a atenção mediática que atraem são particularmente importantes. "A Rússia está a tentar enganar o mundo e a apresentar-se como um país que protege os valores da família e da tradição", explica.

"Em vez disso, foram os próprios russos que começaram a guerra de agressão. Estão a matar civis, a raptar crianças, a violar mulheres, a prender professores, a torturar padres e a roubar a população. A divulgação destas histórias é importante porque demonstra de forma convincente a falsidade das palavras do Kremlin. Podem discutir-se argumentos geopolíticos, mas não se podem negar histórias humanas concretas", diz Matviichuk.

"A Rússia continua a matar-nos", escreve Lyudmyla. "As nossas viagens não param o inimigo. Mas nós, o povo da Ucrânia, somos fortes, vamos perseverar. A verdade está connosco. Deus está connosco. A Rússia não nos pode quebrar".