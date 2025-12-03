China critica Reino Unido por voltar a adiar decisão sobre nova mega-embaixada em Londres

A China criticou o governo britânico pelo atraso na decisão de aprovar a construção de uma nova embaixada em Londres.

As autoridades britânicas afirmaram na terça-feira que a decisão prevista para 10 de dezembro seria adiada para 20 de janeiro, devido às crescentes preocupações com a segurança.

"O atraso repetido do Reino Unido na concessão da aprovação é completamente injustificado e as razões que invocaram são insustentáveis", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian.

O governo está "fortemente insatisfeito", acrescentou.

Os planos para a embaixada perto da zona financeira de Londres e dos cabos de dados sensíveis estão parados há anos.

A estrutura proposta em Royal Mint Court, perto da Torre de Londres, seria a maior embaixada da Europa, com 20.000 metros quadrados.

Manifestantes protestam contra a proposta de construção de uma nova embaixada chinesa em Londres, 28 de setembro de 2025 AP Photo

Os críticos têm levantado preocupações de que o edifício possa ser utilizado como base de espionagem e os legisladores de todo o espetro político têm instado o governo a rejeitar a proposta.

A agência de planeamento do governo britânico afirmou que a decisão tinha sido adiada para permitir mais tempo para a analisar.

"O Ministério do Interior e o Ministério dos Negócios Estrangeiros deram a sua opinião sobre as implicações de segurança específicas e foram claros ao longo de todo o processo, afirmando que a decisão não deve ser tomada até que essas considerações tenham sido concluídas ou resolvidas", disse Tom Wells, porta-voz do primeiro-ministro Keir Starmer, na terça-feira.

Os críticos sugeriram que a decisão foi adiada devido aos preparativos para a esperada visita de Starmer a Pequim no início do próximo ano.