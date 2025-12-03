Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

China critica Reino Unido por voltar a adiar decisão sobre nova mega-embaixada em Londres

Bandeiras da China e da Union Jack em pé durante o Diálogo Energético China-Reino Unido em Pequim, 17 de março de 2025
Bandeiras da China e da Union Jack em pé durante o Diálogo Energético China-Reino Unido em Pequim, 17 de março de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

A estrutura proposta em Royal Mint Court, perto da Torre de Londres, seria a maior embaixada da Europa, com 20.000 metros quadrados.

A China criticou o governo britânico pelo atraso na decisão de aprovar a construção de uma nova embaixada em Londres.

As autoridades britânicas afirmaram na terça-feira que a decisão prevista para 10 de dezembro seria adiada para 20 de janeiro, devido às crescentes preocupações com a segurança.

"O atraso repetido do Reino Unido na concessão da aprovação é completamente injustificado e as razões que invocaram são insustentáveis", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian.

O governo está "fortemente insatisfeito", acrescentou.

Os planos para a embaixada perto da zona financeira de Londres e dos cabos de dados sensíveis estão parados há anos.

A estrutura proposta em Royal Mint Court, perto da Torre de Londres, seria a maior embaixada da Europa, com 20.000 metros quadrados.

Manifestantes protestam contra a proposta de construção de uma nova embaixada chinesa em Londres, 28 de setembro de 2025
Manifestantes protestam contra a proposta de construção de uma nova embaixada chinesa em Londres, 28 de setembro de 2025 AP Photo

Os críticos têm levantado preocupações de que o edifício possa ser utilizado como base de espionagem e os legisladores de todo o espetro político têm instado o governo a rejeitar a proposta.

A agência de planeamento do governo britânico afirmou que a decisão tinha sido adiada para permitir mais tempo para a analisar.

"O Ministério do Interior e o Ministério dos Negócios Estrangeiros deram a sua opinião sobre as implicações de segurança específicas e foram claros ao longo de todo o processo, afirmando que a decisão não deve ser tomada até que essas considerações tenham sido concluídas ou resolvidas", disse Tom Wells, porta-voz do primeiro-ministro Keir Starmer, na terça-feira.

Os críticos sugeriram que a decisão foi adiada devido aos preparativos para a esperada visita de Starmer a Pequim no início do próximo ano.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

China está a usar o TikTok para "estupidificar" as crianças europeias?

Reino Unido lança Bobbi, primeira assistente policial de IA para aliviar pressão sobre os operadores

Funcionário de um tribunal turco rouba 25 quilos de ouro e foge para o Reino Unido