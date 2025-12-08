Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Naufrágio de migrantes ao largo de Creta: 17 mortos, dois resgatados

Migrantes resgatados chegam a Creta - foto de arquivo
Migrantes resgatados chegam a Creta - foto de arquivo Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De euronews com ΑΠΕ-ΜΠΕ
Publicado a
Dois imigrantes egípcios sobreviveram ao naufrágio que causou várias vítimas mortais no mar da Líbia, a sudoeste de Ierapetra.

Os corpos foram encontrados num bote semi-submerso 36 milhas náuticas a sudoeste da costa de Ierapetra durante uma operação de salvamento no sábado à tarde.

Após um alerta de um cargueiro de bandeira turca, chegaram ao local dois barcos de patrulha da Guarda Costeira, um navio da Frontex, três navios de patrulha, bem como um helicóptero Super Puma e um avião da Frontex.

Da tripulação do navio flutuante L.S., foram resgatados com vida dois homens de nacionalidade egípcia, que, segundo a Guarda Costeira, foram levados para o Hospital Geral - Centro de Saúde de Ierapetra com sintomas de hipotermia, fome e desidratação.

Os 17 corpos foram levados para o Hospital Geral da Universidade de Heraklion.

A Autoridade Portuária de Ierapetra está a realizar uma investigação preliminar e ordenou a realização de uma autópsia no Laboratório de Ciências Médicas da Universidade de Creta.

