Vida acolhedora e aristocrática em Moscovo: como está Bashar al-Assad um ano depois da sua queda?

Parece não haver dúvidas sobre a presença de Bashar al-Assad em Moscovo. Como Sergey Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, também confirmou em outubro passado.

A Rússia, aliada de longa data de Damasco, está agora a proteger Assad e a sua família de um julgamento justo, algo que os seus inimigos tanto desejaram e continuam a desejar. No entanto, Moscovo não quer que a presença deste convidado indesejado se torne uma fonte de problemas, dado que estabeleceu relações amigáveis com o governo de Ahmed Shar'a. Por conseguinte, a preferência da Rússia é que Assad viva escondido e em paz.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização independente sediada em Londres, Assad e a sua família, incluindo os três filhos, estão sob proteção do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB). Com a "proteção extremamente rigorosa" da agência de segurança russa, os movimentos de Assad estão bastante limitados e todos os seus discursos públicos foram suspensos.

A sua última declaração pública remonta a 16 de dezembro de 2024, oito dias após a queda, na qual afirmou que a sua saída da Síria "não foi planeada antecipadamente". Ele pretendia continuar a luta, mas Moscovo insistiu na sua "partida imediata" na noite de 8 de dezembro.

Desde então, à exceção de um breve vídeo que o seu filho mais velho divulgou em fevereiro passado dele a andar pelas ruas ao redor do Kremlin a falar da forma como fugiu da Síria, manteve-se um silêncio absoluto. Nem sequer lançou um apelo às suas forças leais, nem houve qualquer notícia da sua tentativa de reconstruir o seu governo a partir do exterior.

No entanto, a narrativa da vida de Assad em Moscovo continua através de rumores e relatos não oficiais. A 20 de setembro, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos declarou que este tinha sido transferido para a unidade de cuidados intensivos de um hospital nas proximidades de Moscovo, devido a um grave envenenamento. A comunicação social turca noticiou também que Asma al-Assad tinha pedido o divórcio e exigido que ele deixasse Moscovo, mas estas notícias não oficiais foram negadas pela Rússia.

Ainda não surgiram notícias fidedignas sobre o estado de saúde da sua esposa, que, após recuperar de cancro da mama, contraiu leucemia. Apenas o jornal inglês The Telegraph afirmou que Asma Assad esteve em quarentena num dos centros médicos de Moscovo no final de dezembro.

Apesar do bloqueio informativo que prevalece sobre a vida da família Assad, o semanário alemão Die Zeit noticiou há cerca de dois meses que o "Carniceiro de Damasco" reside numa das torres de 300 metros do complexo residencial Capital City Towers, no coração do moderno distrito financeiro de Moscovo, "Moscow City".

Os apartamentos nestas torres são descritos como tendo tetos altos, janelas do chão ao teto, áreas que variam entre os 103 e os 269 metros quadrados, e acesso total a centros comerciais, restaurantes, um parque aquático e ginásios, ou seja, uma "cidade dentro da cidade". Um repórter do Die Zeit que visitou uma dessas unidades escreveu na sua descrição: "Lustres de cristal, madeiras nobres, acessórios de última geração, casas de banho em mármore de Carrara e uma vista das janelas que se estende até ao horizonte".

Segundo uma fonte próxima da família Assad, que não pôde ser verificada, a família tem "três apartamentos" no complexo e, por vezes, fica numa villa nos arredores de Moscovo. A mesma fonte afirmou também que Bashar al-Assad "passa a maior parte do tempo a jogar videojogos online" e que é escoltado por guardas de uma empresa de segurança privada, cujos serviços são pagos pelo governo russo.

Anteriormente, tinham também surgido alguns relatos não oficiais sobre o investimento da família Assad no mercado imobiliário russo. Entretanto, o jornal britânico Financial Times noticiou que, entre 2018 e 2019, o regime de Assad terá transferido cerca de 250 milhões de dólares para Moscovo, tendo membros da família adquirido, pelo menos, 18 apartamentos de luxo na cidade. Em 2022, o Departamento de Estado norte-americano estimou a fortuna de Bashar al-Assad e da sua família entre 1 e 2 mil milhões de dólares, provenientes do «tráfico de armas e drogas e de uma economia rentista», e protegida por uma complexa rede de empresas de fachada.

Segundo uma fonte bem informada citada pelo semanário Der Spiegel, a família Assad está a desfrutar da riqueza acumulada na Síria e já não se preocupa com o povo do seu país. Esta afirmação, baseada no conteúdo de vídeos antigos recentemente divulgados pelo canal de comunicação Al Arabiya, não parece totalmente infundada. Num desses vídeos, Bashar al-Assad e a sua ex-assessora de comunicação social, Luna al-Shibl, fazem troça dos soldados sírios que lhe beijam a mão durante uma visita. Noutro vídeo, o presidente sírio insulta os manifestantes na região de Ghouta, nos arredores de Damasco, dizendo: "Maldita Ghouta!"