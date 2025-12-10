A Ucrânia deverá entregar as suas últimas propostas de paz aos negociadores dos EUA na quarta-feira, disse o presidente Volodymyr Zelenskyy, um dia antes das conversações urgentes com líderes e responsáveis de cerca de 30 países que apoiam os esforços de Kiev para acabar com a guerra com a Rússia em termos aceitáveis.

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O objetivo de Washington de chegar rapidamente a um compromisso para pôr termo aos combates que se seguiram à invasão total da Rússia no início de 2022 está a reduzir a margem de manobra de Kiev.

Zelenskyy está a andar na corda bamba entre defender os interesses ucranianos e sinalizar ao presidente dos EUA, Donald Trump, que está disposto a fazer alguns compromissos, mesmo que Moscovo não mostre sinais públicos de ceder às suas exigências maximalistas.

Os aliados europeus da Ucrânia estão a apoiar os esforços de Zelenskyy para garantir que qualquer acordo seja justo e impeça futuros ataques russos, ao mesmo tempo que acomoda os interesses de defesa da Europa.

O governo francês disse que os aliados da Ucrânia, apelidados de "Coligação da Boa Vontade", irão discutir as negociações por vídeo na quinta-feira.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, participa numa reunião em Londres, 8 de dezembro de 2025 AP Photo

"Temos de reunir 30 colegas muito rapidamente. E não é fácil, mas vamos fazê-lo", afirmou na terça-feira.

O chanceler alemão Friedrich Merz afirmou em Berlim que "estamos atualmente a assistir a um impulso diplomático considerável" nos esforços de paz.

Zelenskyy afirmou que as conversações com os EUA, previstas para esta quarta-feira, incidirão sobre um documento que define os planos de reconstrução e desenvolvimento económico da Ucrânia no pós-guerra.

Além disso, a Ucrânia está a finalizar um quadro separado de 20 pontos para acabar com a guerra, que Zelenskyy apresentará a Washington num futuro próximo.

Enquanto a tensão aumenta em torno do impulso de Trump para um acordo e os seus apelos para uma eleição na Ucrânia, Zelenskyy disse que o seu país estaria pronto para tal votação dentro de três meses, se os parceiros puderem garantir uma votação segura durante o tempo de guerra e se a sua lei eleitoral puder ser alterada.

A abertura de Zelenskyy a uma eleição foi uma resposta aos comentários de Trump, que questionou a democracia da Ucrânia e sugeriu que o líder ucraniano estava a usar a guerra como desculpa para não se apresentar aos eleitores.

Estes comentários fazem eco de observações semelhantes frequentemente feitas por Moscovo para deslegitimar o governo de Kiev.

Zelenskyy disse aos jornalistas na terça-feira que está "pronto" para as eleições, mas que precisaria da ajuda dos EUA e possivelmente da Europa para garantir a sua segurança.

E sugeriu que a Ucrânia poderia estar pronta para realizar eleições dentro de 60 a 90 dias, se essa condição fosse cumprida.

"Para realizar eleições, é necessário abordar duas questões: em primeiro lugar, a segurança - como realizá-las, como fazê-lo sob ataques, sob ataques de mísseis; e uma questão relativa aos nossos militares - como votariam", disse Zelenskyy.

"E a segunda questão é o quadro legislativo necessário para garantir a legitimidade das eleições", disse.

Zelenskyy referiu anteriormente que a votação não pode ter lugar legalmente enquanto a lei marcial, imposta após a invasão russa, se mantiver em vigor. Zelenskyy também questionou como é possível realizar uma votação quando as áreas civis da Ucrânia estão a ser bombardeadas pela Rússia e quase 20% do país está sob ocupação de Moscovo.

O Presidente Donald Trump dança ao som de música depois de discursar no Mount Airy Casino Resort em Mount Pocono, 9 de dezembro de 2025 AP Photo

Zelenskyy disse que pediu aos deputados do seu partido para elaborarem propostas legislativas que permitam a realização de eleições enquanto a Ucrânia estiver sob lei marcial.

Os ucranianos apoiaram, em geral, os argumentos de Zelenskyy e não exigiram a realização de eleições. De acordo com a lei aplicável, o governo de Zelenskyy é legítimo.

O apoio militar à Ucrânia está a diminuir

No entanto, o apoio da Europa é desigual, o que se traduziu numa diminuição do apoio militar desde que a administração Trump cortou este ano os fornecimentos a Kiev, a menos que outros países da NATO os paguem.

A ajuda militar estrangeira à Ucrânia diminuiu drasticamente durante o verão e essa tendência manteve-se em setembro e outubro, segundo um organismo alemão que acompanha a ajuda internacional à Ucrânia.

A ajuda média anual, fornecida principalmente pelos EUA e pela Europa, foi de cerca de 41,6 bilhões de euros entre 2022 e 2024. Mas até agora, este ano, Kiev recebeu apenas 32,5 mil milhões de euros, disse o Instituto Kiel.

Este ano, a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega e a Suécia aumentaram substancialmente a sua ajuda à Ucrânia. Entretanto, a Alemanha quase triplicou as suas dotações mensais médias e a França e o Reino Unido mais do que duplicaram as suas contribuições, segundo o Instituto de Kiel.

Por outro lado, a Espanha não registou qualquer novo apoio militar a Kiev em 2025, enquanto a Itália reduziu as suas baixas contribuições em 15% em comparação com 2022 a 2024.