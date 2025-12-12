Polónia não está preparada para um conflito em grande escala

Numa longa entrevista, o general Leon Komornicki – um dos comandantes polacos mais experientes, antigo vice-chefe do Estado-Maior General – traça um retrato de um país que, há décadas, não consegue desenvolver uma estratégia de defesa e industrial coerente. Ao mesmo tempo, aponta as medidas que devem ser tomadas se a Polónia quiser realmente dissuadir a Rússia.

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General Leon Komornicki gen. Leon Komornicki na portalu X

Borsuk - sucesso moderno ou projeto atrasado?

As entregas do Borsuk ao exército polaco despertam entusiasmo, mas o general Komornicki acalma os ânimos, lembrando que o projeto tem as suas raízes... nos anos 60.

“Não é algo que possa impressionar... quase 60 anos desde a ideia até a implementação”.

Como ele enfatiza, a ideia de modernizar completamente os veículos de combate de infantaria surgiu já em 1992, mas as decisões políticas da década de 90 – relacionadas com a “fé na face democrática da Rússia” – impediram o avanço dos trabalhos. O projeto foi abandonado em 1998 e só foi retomado quando a agressão da Rússia à Ucrânia revelou a dimensão das negligências.

Apesar das críticas, o general considera o Badger uma mais-valia para o exército:

"Boa blindagem, bom canhão de 30 mm, os parâmetros são bons. As Forças Armadas britânicas manifestaram interesse na compra".

Salienta também a importância da flutuabilidade do veículo - criticada por alguns especialistas - como um elemento que aumenta a capacidade de manobra, incluindo em operações de desembarque e defesa costeira.

Władysław Kosiniak-Kamysz, participou na cerimónia de entrega dos primeiros 15 exemplares dos Veículos de Combate de Infantaria BORSUK às Forças Armadas polacas. Krzysztof Niedziela/MON

Onde está a estratégia de defesa polaca?

A Polónia vai receber um empréstimo de 43,7 mil milhões de euros do programa europeu SAFE para a defesa.

"Quase 44 mil milhões de euros em 150 é o montante reservado que a Polónia pode utilizar. (...) Temos trabalhado nas últimas semanas para ter em conta todas as necessidades - a começar pelas Forças Armadas polacas, mas também após a análise decidimos incluir outros ministérios. (...) Estimamos que, das despesas em armamento do Ministério da Defesa, apenas para o exército polaco, cerca de 89% podem ser investidos na indústria de armamento polaca. Realizado na indústria de armamento polaca. Este é um grande investimento que acelera a indústria de armamento polaca, acelerando ainda mais a economia polaca. (...) Esta é a nossa estratégia - segurança e economia," - afirmou Władysław Kosiniak-Kamysz, chefe do Ministério da Defesa, em 26 de novembro de 2025.

Isto faz parte de um plano para rearmar a Europa em ligação, entre outras coisas, com o desenvolvimento das capacidades militares da Rússia.

No entanto, o general Komornicki salienta que o maior problema não é a falta de equipamento, mas sim a falta de pensamento estratégico e de um planeamento coerente.

"Para todos os efeitos, nem sequer temos uma estratégia para nos defendermos. Atualmente, não existe a Oitava Divisão de Defesa Costeira. É um erro pensar que o perímetro de Königsberg já está morto. Nunca se deve pensar assim, porque não se sabe o que pode acontecer neste espaço".

O general descreve a negligência na análise do terreno, a degradação do património defensivo natural, bem como os investimentos em infra-estruturas mal orientados - como o abate de árvores na fronteira ou a construção de "ouriços de betão" e de cercas de arame farpado sem uma avaliação operacional:

"Os tanques não passam por florestas antigas... e nós abatemos 150 km de floresta. Isto é um crime".

Este tipo de críticas faz parte de um diagnóstico mais vasto: a falta de uma abordagem analítica da defesa do território e a incapacidade de ligar o investimento público à segurança nacional.

Komornicki critica duramente a comunidade militar e política pela sua incapacidade de pensar de forma sistémica:

"É claro que é para isso que servem os estrategas e que devem fazer previsões para 20, 30 anos e construir dessa forma. É o que parece, porque connosco tudo está a escorregar. Demora demasiado tempo a arrancar. Demora muito tempo a passar da ideia à implementação.

Despesas militares polacas versus economia

Segundo ele, as despesas polacas em investigação e desenvolvimento são muito insuficientes, uma "esmola". Os projetos ficam encalhados nas gavetas, não há desregulamentação para abrir o mercado às empresas privadas, a investigação não se traduz em produção e as tecnologias militares não chegam à economia civil.

"É preciso que todos saibam que o que estão a fazer é para a defesa do Estado e, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento. Não para consumir a enorme quantidade de dinheiro que os contribuintes produzem, que é a sociedade. Esta sociedade também deve beneficiar com isso, sob a forma de desenvolvimento económico, emprego e novas tecnologias". - afirma Komornicki.

O general cita exemplos do Ocidente sobre como reduzir ao máximo o custo da produção militar - "Quando o equipamento militar ainda está na fase de investigação e desenvolvimento, na fase de protótipo, as empresas ocidentais já se oferecem para o vender. Recentemente, comprámos submarinos à Suécia desta forma. Eles têm uma espécie de adiantamento, já estão a compensar as suas despesas de I&D desta forma. E, como é óbvio, este equipamento também custará menos ao exército sueco, porque a linha curta torna o custo elevado, e quanto mais longa for a linha, bem, é sabido que este equipamento também pode ser comprado mais barato e vendido bem, o que significa ganhar dinheiro com ele.

Como salienta o general, a soberania estratégica obriga-nos a pensar no futuro:

"É claro que não vamos produzir um míssil tão cedo, mas isso não significa que não tenhamos de avançar nessa direção. Os ucranianos, como mostra esta guerra, desenvolveram e instalaram mísseis de longo e médio alcance durante a guerra, que estão a ser utilizados atualmente. Os ucranianos começaram a produzir drones durante esses quatro anos. Esta é a forma de o fazer. Só é necessário desregulamentar o mercado para que haja espaço para as empresas privadas, que rapidamente tornarão todo o processo muito dinâmico e criarão projectos muito interessantes".

O general também criticou a declaração do chefe do Ministério da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, após a incursão de drones russos no espaço aéreo polaco: "Não se trata de uma provocação, porque o que é que um drone nos poderia provocar? É um ato de ataque armado realizado a partir do espaço aéreo para o nosso território, com a intenção de identificar o sistema de defesa aérea do país na direção Brest-Varsóvia, a direção operacional".

Tanques Abrams americanos comprados pela Polónia participam numa parada militar para celebrar o Dia do Exército Polaco. AP/Czarek Sokolowski

Deverá a Polónia procurar autonomia para a indústria de armamento?

De acordo com o general, a Polónia deve construir "a sua própria suficiência de defesa", tal como previsto, aliás, no artigo 3º do Tratado de Washington.

"Não haverá tempo para esperar por fornecimentos da Coreia ou dos Estados Unidos, as cadeias de abastecimento podem não funcionar."

Komornicki critica duramente a importação de equipamento usado do estrangeiro, incluindo os transportadores Stryker do exército americano na Europa: "Eles pegam no que outros queriam deitar fora... sem pestanejar. Um gato num saco".

O Comissário salienta problemas como a dependência da Polónia de peças e serviços estrangeiros. Os equipamentos geram custos gigantescos quando a garantia expira.

A conclusão do general é inequívoca:

"É necessário criar a consciência de que o nosso é o melhor, de que o nosso deve ser o melhor".

As zonas húmidas e as florestas como barreira natural contra as invasões

Segundo o General Komornicki, a recuperação das qualidades defensivas naturais do país é muito importante. Trata-se de criar um grande obstáculo para as tropas inimigas:

"O terreno deve ser utilizado ao máximo para travar o inimigo".

Critica a atuação do atual governo nestas questões:

"Os decisores políticos optaram por concretizar a fronteira. Colocaram lá os tais 'bodes expiatórios' [barreiras anti-tanque]. Tudo isto os russos já planearam para si próprios. Também está a crescer à força. A natureza ali é muito ativa, ali entre estes cavaletes de betão, as árvores semeadas por eles próprios não tardam a chegar. Agora, quem é que vai fazer a manutenção? Afinal, hoje em dia, a defesa consiste em surpreender o inimigo, em corrigir um erro, em parar o inimigo nestas direcções. O Estado-Maior deve definir isto, efetuar um estudo operacional do terreno. Foi o que fizemos nos anos 90, com toda uma equipa de engenharia, defesa aérea, todo o tipo de logística e artilharia, fotógrafos militares, etc.".

Há também uma falta de investimento nas vias navegáveis:

"Desde a época de Gomulka, não foram construídos canais. O último canal foi construído na década de 1950, o Canal Żerański, o último canal da Polónia."

De acordo com o general, a restauração de bens naturais também é de importância civil:

"A Associação de Municípios e Distritos de Elk e Augustow queria ligar o Canal de Augustow com um trilho de lagos em paralelo, mesmo em direção a Augustow. Queriam criar aí campos de tiro de biatlo, pistas de esqui como na Finlândia, que pudessem ser utilizadas durante todo o ano num túnel subterrâneo. Isso iria animar a região, porque a Masúria congela no outono até à primavera. E não há praticamente nada a acontecer ali. Ali, as pessoas gostariam de se estabelecer, de ter emprego, de se desenvolver, de ver o seu futuro, e ali é a estagnação. Na região da Masúria, é preciso ligar os lagos. Os canais vão levar-nos a todo o lado, serão fronteiras defensivas".

Soldados polacos patrulham a área perto da fronteira polaco-bielorrussa em Gobiaty, Polónia. AP/Michal Dyjuk

Estará a Polónia preparada para um conflito armado?

Da entrevista do general resulta um diagnóstico pessimista: a Polónia não está preparada para um conflito em grande escala e continua a agir sobretudo de forma reativa.

A entrega dos Badgers é um passo na direção certa, mas - como salienta Komornicki - um passo com pelo menos 20 anos de atraso.

"A capacidade de um exército não se mede no início de uma guerra, mas ao fim de um mês, de seis meses, de um ano. Se tivermos a capacidade assinada e apoiada pela indústria de defesa ocidental, onde adquirimos este armamento, por exemplo, Patriot, HIMARS ou Abrams, eles serão utilizados imediatamente. São necessários três mísseis para abater um míssil de manobra ou balístico russo, que será equipado com lançadores Patriot e um míssil custa três ou quatro milhões de dólares. Encomendámos cerca de 1 000 destes mísseis aos Estados Unidos. Os americanos vão produzir mais de 600 no total este ano. E no próximo ano planeiam produzir cerca de mil. Portanto, tudo o que a Polónia precisa é o que os americanos vão produzir num ano. E aqui precisamos de ajudar a Ucrânia, precisamos de construir um escudo europeu".

A Polónia entre a aspiração e a necessidade

As palavras de Komornicki podem ser lidas como um aviso. A Polónia tem de passar das compras ao estrangeiro para uma verdadeira autonomia militar e económica. Caso contrário, ficará eternamente dependente dos outros - da sua produção, das suas decisões e do seu ritmo.

Tendo como pano de fundo a política agressiva da Rússia e a potencial erosão do apoio americano à Europa, temos de intensificar as nossas próprias acções e mostrar responsabilidade:

"Já hoje, os americanos estão a tomar a decisão de que estão a cambalear em muitos sítios. E não é claramente por capricho de Trump, é porque os americanos estão a enfraquecer. Alguém está a pisar os seus pés. A China? É exatamente isso. Isto não é uma brincadeira. E a Europa, tal como naquela família italiana. Este homem de 40 anos, tal como uma criança de cinco anos, anda às cavalitas dos pais, bem, ele vai praticamente ficar com os pais para o resto da vida porque é fixe para ele. E assim a Europa tem estado a cavalgar nas costas das capacidades dos Estados Unidos. A guerra na Ucrânia mostrou que a Europa só tem dinheiro. Não pode comprar a si própria, mas à indústria americana. Acontece que estes mísseis de fabrico europeu não são muito eficazes. Não faremos outros sistemas, como tanques, por enquanto, mas também construiremos o K2 sob licença coreana, só que já devia ter sido lançado há muito tempo, é preciso gente, os anões não o fazem, são precisos especialistas, soldadores, engenheiros, etc.".

E a Polónia, sublinha o general, tem potencial para isso:

"Temos um enorme capital de pessoas jovens e talentosas... tudo é possível. Só é preciso desregulamentar e pensar em termos de Estado".

Como conclui Komornicki:

"O Estado e as forças armadas são os servidores da sociedade. O orçamento delega na sociedade a multiplicação e a garantia da segurança. O mais importante é a paz, o desenvolvimento e a sobrevivência da nação. Esta é a nossa razão de ser e tudo deve estar subordinado a isso, não à guerra, não ao desleixo, não à prodigalidade".