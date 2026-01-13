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"Make Iran Great Again": Trump garante que EUA "estão a caminho" do Irão

Donald Trump está a adiar decisão sobre intervenção no Irão
Donald Trump está a adiar decisão sobre intervenção no Irão Direitos de autor  AP
Direitos de autor AP
De Ricardo Figueira
Publicado a Últimas notícias
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Numa publicação no Truth Social, Donald Trump pede que os iranianos não esmoreçam e promete que a "ajuda vai a caminho".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incitou os iranianos a continuar os protestos e a "tomar as instituições" através de uma publicação na sua rede social Truth Social, onde promete que a ajuda "está a caminho", dando a entender que uma ação militar norte-americana no país pode ser iminente.

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Na publicação, introduziu ainda a expressão "MIGA", que podemos deduzir que será um acrónimo para "Make Iran Great Again" (tornar o Irão de novo grandioso), à semelhança do slogan "Make America Great Again" (tornar a América de novo grandiosa) com que foi eleito em 2016 e 2024, sendo que "MAGA" deixou de ser um mero mote de campanha para ser um sinónimo de todo o movimento de apoio a Trump e às suas políticas.

Trump diz que "os patriotas iranianos devem continuar a protestar e tomar o controlo das instituições". Pede ainda que "fixem os nomes dos assassinos e abusadores, que vão pagar caro". Trump refere que cancelou todas as reuniões com políticos iranianos até que parem de matar manifestantes e termina prometendo que a "ajuda vem a caminho".

Esta segunda-feira, a Casa Branca informou que Trump está a ponderar uma intervenção armada no Irão, mas adiou uma decisão definitiva depois de receber mensagens de Teerão. Trump ameaçou várias vezes com uma ação militar se as forças iranianas continuarem a reprimir os protestos. A repressão das manifestações contra o regime islâmico já terá feito cerca de 600 mortos.

A imprensa norte-americana diz que o Pentágono, juntamente com Trump, está a estudar várias formas de atacar o Irão, incluindo mísseis de longo alcance, operações cibernéticas e respostas de campanha psicológica.

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