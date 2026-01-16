Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Alguns sistemas de defesa aérea fornecidos à Ucrânia ficaram sem munições numa altura crítica, diz Zelenskyy

Tendas de emergência num bairro residencial onde as pessoas se podem aquecer após os ataques da Rússia contra a rede de energia do país. Kiev, Ucrânia, 15 de janeiro de 2026.
Tendas de emergência num bairro residencial onde as pessoas se podem aquecer após os ataques da Rússia contra a rede de energia do país. Kiev, Ucrânia, 15 de janeiro de 2026. Direitos de autor  AP Photo/Vladyslav Musiienko
Direitos de autor AP Photo/Vladyslav Musiienko
De Evelyn Ann-Marie Dom
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O Presidente ucraniano tem apelado repetidamente aos aliados do país para que reforcem os seus sistemas de defesa, a fim de proteger as suas infraestruturas energéticas críticas, numa altura de contínuos ataques russos.

Alguns sistemas de defesa aérea fornecidos pelos aliados ocidentais a Kiev ficaram sem munições durante um momento crítico em que a Rússia lançou a sua mais recente onda de ataques contra alvos civis e infraestruturas da Ucrânia, disse o Presidente Volodymyr Zelenskyy esta sexta-feira.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

"Até esta manhã tínhamos vários sistemas sem mísseis. Hoje posso dizer isso abertamente, porque hoje tenho esses mísseis", disse Zelenskyy aos jornalistas na sexta-feira numa conferência de imprensa em Kiev.

Zelenskyy tem repetidamente pedido aos aliados que reforcem os sistemas de defesa aérea da Ucrânia, a fim de proteger a infraestrutura vital ucraniana de ataques da Rússia, numa guerra que se aproxima de cumprir quatro anos.

Nos últimos meses, a Rússia intensificou a sua campanha contra a rede de energia do país, num esforço para cortar a energia e o aquecimento no auge do inverno. Kiev, em particular, tornou-se um alvo prioritário das investidas russas.

A capital ucraniana foi atacada por centenas de drones e mísseis russos nos últimos dias, com mais de 15 mil trabalhadores do setor da energia a enfrentarem temperaturas geladas para restaurar usinas e subestações.

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, alertou que a cidade tem cerca de metade da eletricidade de que precisa, cita a imprensa local, e pediu aos moradores para deixarem temporariamente a cidade como precaução.

Uma tenda de emergência onde as pessoas podem aquecer-se após os ataques aéreos regulares da Rússia, que deixam os residentes sem energia
Uma tenda de emergência onde as pessoas podem aquecer-se após os ataques aéreos regulares da Rússia, que deixam os residentes sem energia Danyil Bashakov/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Em algumas áreas da cidade, foram instaladas tendas de emergência em áreas residenciais onde as pessoas podem aquecer-se, uma vez que os ataques russos têm deixado os moradores sem energia, água e aquecimento.

De acordo com o recém-nomeado ministro da Energia da Ucrânia, Denys Shmyhal, a Rússia lançou 612 ataques à infraestrutura energética do país no último ano, acrescentando que Moscovo não poupou uma única usina ucraniana desde o início de sua invasão em larga escala.

O governo tem agora a tarefa de aumentar as importações de eletricidade e expandir o uso de fontes de energia de reserva, disse Zelenskyy num vídeo.

"É importante que as instituições estatais e autoridades locais mantenham uma comunicação completa com empresas de energia, com todos os que podem adicionar recursos à nossa resiliência", acrescentou.

Zelenskyy também adiantou que falou com o ministro da Defesa da Ucrânia, bem como o comandante da Força Aérea sobre a proteção da infraestrutura energética do país, e reiterou que continua comprometido com a diplomacia com os aliados ocidentais.

Outras fontes • AFP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Ucrânia: Kiev gere cortes de energia no inverno

2025 foi o ano mais mortífero para os ucranianos desde o início da guerra, segundo ONU

Rússia volta a atacar rede elétrica da Ucrânia e mata quatro pessoas