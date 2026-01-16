Alguns sistemas de defesa aérea fornecidos pelos aliados ocidentais a Kiev ficaram sem munições durante um momento crítico em que a Rússia lançou a sua mais recente onda de ataques contra alvos civis e infraestruturas da Ucrânia, disse o Presidente Volodymyr Zelenskyy esta sexta-feira.

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"Até esta manhã tínhamos vários sistemas sem mísseis. Hoje posso dizer isso abertamente, porque hoje tenho esses mísseis", disse Zelenskyy aos jornalistas na sexta-feira numa conferência de imprensa em Kiev.

Zelenskyy tem repetidamente pedido aos aliados que reforcem os sistemas de defesa aérea da Ucrânia, a fim de proteger a infraestrutura vital ucraniana de ataques da Rússia, numa guerra que se aproxima de cumprir quatro anos.

Nos últimos meses, a Rússia intensificou a sua campanha contra a rede de energia do país, num esforço para cortar a energia e o aquecimento no auge do inverno. Kiev, em particular, tornou-se um alvo prioritário das investidas russas.

A capital ucraniana foi atacada por centenas de drones e mísseis russos nos últimos dias, com mais de 15 mil trabalhadores do setor da energia a enfrentarem temperaturas geladas para restaurar usinas e subestações.

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, alertou que a cidade tem cerca de metade da eletricidade de que precisa, cita a imprensa local, e pediu aos moradores para deixarem temporariamente a cidade como precaução.

Uma tenda de emergência onde as pessoas podem aquecer-se após os ataques aéreos regulares da Rússia, que deixam os residentes sem energia Danyil Bashakov/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Em algumas áreas da cidade, foram instaladas tendas de emergência em áreas residenciais onde as pessoas podem aquecer-se, uma vez que os ataques russos têm deixado os moradores sem energia, água e aquecimento.

De acordo com o recém-nomeado ministro da Energia da Ucrânia, Denys Shmyhal, a Rússia lançou 612 ataques à infraestrutura energética do país no último ano, acrescentando que Moscovo não poupou uma única usina ucraniana desde o início de sua invasão em larga escala.

O governo tem agora a tarefa de aumentar as importações de eletricidade e expandir o uso de fontes de energia de reserva, disse Zelenskyy num vídeo.

"É importante que as instituições estatais e autoridades locais mantenham uma comunicação completa com empresas de energia, com todos os que podem adicionar recursos à nossa resiliência", acrescentou.

Zelenskyy também adiantou que falou com o ministro da Defesa da Ucrânia, bem como o comandante da Força Aérea sobre a proteção da infraestrutura energética do país, e reiterou que continua comprometido com a diplomacia com os aliados ocidentais.