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Mulher aquece-se com chá quente num centro de emergência instalado para apoiar pessoas durante cortes de eletricidade causados por ataques aéreos regulares da Rússia
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Vídeo. Ucrânia: Kiev gere cortes de energia no inverno

Últimas notícias:

Ucrânia enfrenta novo inverno rigoroso; ataques russos deixam Kiev sem eletricidade ou aquecimento estáveis. Moradores recorrem a centros de emergência para enfrentarem o frio.

Após sucessivos ataques russos à infraestrutura energética, grandes zonas da capital ficaram sem eletricidade ou aquecimento estáveis. A eletricidade vai e vem, muitas vezes apenas durante algumas horas por dia, enquanto as temperaturas descem bem abaixo de zero.

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As autoridades municipais afirmam que centenas de blocos habitacionais estão sem aquecimento há dias. Estão em vigor cortes de eletricidade de emergência, e o frio abranda as reparações. O presidente da câmara, Vitali Klitschko, descreveu a situação como a mais grave que Kiev enfrentou em anos.

Para fazer face à situação, moradores recorrem a centros de aquecimento de emergência instalados por toda a cidade. As pessoas juntam-se ali para aquecerem, carregar telemóveis, recolher água quente e partilhar comida. Outros aglomeram-se nos poucos apartamentos que ainda têm eletricidade, ainda que por breves períodos. Apesar do cansaço e da frustração, muitos dizem que pouco lhes resta senão adaptarem-se e seguirem em frente.

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