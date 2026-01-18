Afluência às urnas, até às 12h00 deste domingo, foi de 21,18%.

Às 13h00, 10 candidatos votaram de norte a sul do país. Falta Manuel João Vieira votar.

O voto dos candidatos começou no sul, com Humberto Correia a ser o primeiro a votar. O candidato independente votou em Olhão pelas 9 horas. Humberto Correia classificou esta fase como uma vitória para a sua candidatura.

Uma hora mais tarde, pelas 10h00, foi a vez de Cotrim de Figueiredo votar. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal teve um final de campanha agitado devido a acusações de um suposto assédio, divulgadas por uma ex-assessora de Figueiredo.

Polémicas à parte, o candidato Figueiredo entra nesta fase muito bem posicionado e está na luta para passar à segunda volta. "Este é o dia em que a democracia escolhe o seu futuro", disse Cotrim de Figueiredo, que espera que a "abstenção seja baixa". O candidato acrescentou que passará o dia "tranquilo" e com a família.

Seguiu-se António Filipe, que votou em Loures pelas 10h30.

"Espero que os portugueses usem o seu direito de voto, que custou muito a conquistar", disse António Filipe, convicto de que fez uma boa campanha e de que espera que os portugueses honrem este direito, "o direito de escolha, de votar com consciência e em liberdade", disse o candidato presidencial aos jornalistas.

Catarina Martins votou pelas 10h30 no Porto e enalteceu o dia em que a primeira mulher votou em Portugal.

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda disse que "é mesmo importante votar". A democracia é uma festa", disse a candidata.

António José Seguro votou pelas 10h00, nas Caldas da Rainha. O candidato socialista, que só recebeu o pleno apoio do PS a meio da sua campanha, foi discreto e disse que votou "com muita emoção". Seguro acredita que os portugueses "se vão mobilizar e não desperdiçar esta oportunidade".

Jorge Pinto votou em Amarante, pelas 11h15, com a sensação de ter cumprido o seu dever enquanto candidato presidencial.

Seguiu-se Luís Marques Mendes, que votou em Caxias quase ao mesmo tempo que Jorge Pinto. O candidato social-democrata disse estar "confiante na sua candidatura" e espera que "a abstenção baixe". O candidato do PSD reconhece que a campanha "foi muito violenta".

André Pestana votou em Coimbra e queixou-se de ter sido discriminado pela comunicação social. O sindicalista lembrou ainda o boletim de voto, que consta de 14 candidatos, sendo apenas 11, o que causa confusão.

André Ventura votou às 13h00 nestas eleições que considera "eleições históricas". O candidato presidencial disse que houve vários temas que não foi possível debater nem esclarecer durante a campanha. "Acho que ficou muita coisa por esclarecer", disse.

Gouveia e Melo é o penúltimo candidato a votar nesta que será a primeira volta da corrida às presidenciais. O ex-almirante está com muita esperança nos portugueses e espera que a abstenção seja baixa.