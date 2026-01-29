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França e Grécia acordam acelerar renovação de acordo estratégico no setor da defesa

Nikos Dendias e Catherine Votran
Nikos Dendias e Catherine Votran Direitos de autor  Υπουργείο Άμυνας Ελλάδας
Direitos de autor Υπουργείο Άμυνας Ελλάδας
De Ioannis Karagiorgas
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Ministra da Defesa francesa visitou a fragata "Kimon" na estação naval de Salamina com Nikos Dendias e foi depois recebida pelo primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

A aceleração da renovação da aliança estratégica entre Grécia e França foi anunciada pelos ministros da Defesa dos dois países durante a visita oficial de Catherine Vautran à estação naval de Salamina, para visitar a fragata "Kimon". O acordo entre a Grécia e a França inclui, nomeadamente, uma cláusula de assistência militar mútua.

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Durante a reunião, foram confirmados os laços estratégicos de defesa entre a Grécia e a França em prol da paz, da segurança e da estabilidade em toda a região.

Em particular, os dois ministros debateram o reforço da cooperação estratégica em matéria de defesa entre a Grécia e a França, incluindo a renovação do Acordo de Parceria Estratégica bilateral em matéria de Defesa e Segurança, a cooperação na indústria da defesa com ênfase na inovação, programas operacionais conjuntos, bem como questões de segurança regional e internacional, com ênfase na estabilidade no Mediterrâneo Oriental e na Europa.

Kyriakos Mitsotakis e Catherine Votran
Kyriakos Mitsotakis e Catherine Votran Governo grego

"Acordámos, em consulta com os Ministérios dos Negócios Estrangeiros da Grécia e da França, em acelerar os procedimentos necessários para a renovação do 'Acordo sobre o Estabelecimento de uma Parceria Estratégica de Cooperação em matéria de Defesa e Segurança'. Um acordo muito importante, que tive a honra de assinar em 2021, juntamente com o então ministro da Defesa Nacional, Nikos Panagiotopoulos, e os nossos homólogos franceses na altura, Jean-Yves Le Drian e Florence Parly. Concordámos com o ministro em apresentar muito rapidamente a renovação deste acordo, dentro de um mês ou dois, e em proceder à sua assinatura. Este acordo inclui também - como sabem - uma cláusula de assistência militar mútua, salvaguarda a soberania nacional, promove a autonomia da defesa europeia e acreditamos que garante a estabilidade, a paz e a segurança no Mediterrâneo", afirmou Nikos Dendias.

A ministra da Defesa francesa foi ainda recebida pelo primeiro-ministro grego. Kyriakos Mitsotakis referiu que as relações greco-francesas são extremamente estreitas e abrangem uma vasta área. Mitsotakis afirmou ainda que espera assinar o acordo de cooperação estratégica com o presidente francês Emmanuel Macron nos próximos meses.

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