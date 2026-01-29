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Transportadoras do Montenegro levantam bloqueio do tráfego de mercadorias após dias em protesto

Protesto de camionistas e transportadoras termina no Montenegro
Protesto de camionistas e transportadoras termina no Montenegro Direitos de autor  Molnar Edvard/MTI - MTI
Direitos de autor Molnar Edvard/MTI - MTI
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
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O bloqueio foi levantado após os camionistas chegarem a acordo com o governo. O protesto resultou da recente aplicação das regras de entrada na União Europeia.

As transportadoras do Montenegro terminaram o bloqueio do tráfego de mercadorias na quinta-feira, após negociações com o governo. O bloqueio decorreu como forma de protesto contra a recente aplicação das regras de entrada na União Europeia, que, segundo elas, prejudica gravemente o seu trabalho.

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Os camiões estavam estacionados perto das fronteiras com a Albânia, Sérvia, Croácia e Bósnia desde segunda-feira. Eram exigidos mais subsídios, reembolsos mais rápidos do IVA e alterações ao ETIAS, uma autorização prévia obrigatória necessária para a isenção de visto. Foram encontradas soluções para a maioria das questões, incluindo os tempos de trânsito de 72 horas e o horário dos inspetores fitossanitários.

De momento, os caminionistas estão a retirar-se das passagens fronteiriças, alegando que todos os cidadãos, e a própria economia do Montenegro, vão beneficiar com as mudanças.

Camionistas dos Balcãs Ocidentais organizaram protesto

Não foram só os camionistas do Montenegro que participaram no protesto: a ação foi coordenada com a Sérvia, a Bósnia e a Macedónia do Norte. Camionistas destes quatro países dos Balcãs Ocidentais, e que não pertencem à União Europeia, bloquearam as passagens fronteiriças de carga na região.

Seis países da região dos Balcãs Ocidentais estão a esforçar-se para se tornarem membros da UE e encontram-se em diferentes fases do processo de reformas necessário para aderir ao bloco de 27 nações. Entre eles estão a Albânia, a Bósnia-Herzegovina, a Sérvia, o Kosovo, a Macedónia do Norte e o Montenegro.

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