Trump diz que o espaço aéreo venezuelano será reaberto em breve a voos comerciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quinta-feira que informou a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que vai reabrir todo o espaço aéreo comercial sobre a Venezuela e que os americanos poderão visitá-la em breve.

Trump disse que deu instruções ao seu secretário dos Transportes, Sean Duffy, e aos líderes militares dos EUA para tomarem medidas para abrir o espaço aéreo para viagens até ao final do dia.

"Os cidadãos americanos poderão, muito em breve, ir à Venezuela e estarão seguros lá", disse o presidente.

O governo da Venezuela não comentou imediatamente o anúncio.

Enquanto o Departamento de Estado continuava a alertar os americanos para não viajarem para a Venezuela, pelo menos uma companhia aérea dos EUA anunciou a sua intenção de retomar em breve os voos diretos entre os países.

Donald Trump fala durante uma reunião na Casa Branca, 29 de janeiro de 2026 AP Photo

A American Airlines foi a última companhia aérea dos EUA a voar para a Venezuela quando suspendeu os voos em 2019 entre Miami e Caracas, bem como a cidade petrolífera de Maracaibo.

A companhia aérea disse na quinta-feira que compartilharia detalhes adicionais sobre o retorno ao serviço nos próximos meses, enquanto trabalha com as autoridades federais em avaliações de segurança e permissões necessárias.

"Temos uma história de mais de 30 anos ligando os venezuelanos aos Estados Unidos e estamos prontos para renovar essa incrível relação", disse Nat Pieper, diretor comercial da American, em um comunicado.

"Ao reiniciar o serviço para a Venezuela, a American oferecerá aos clientes a oportunidade de se reunir com as famílias e criar novos negócios e comércio com os Estados Unidos".

Voos suspensos

As companhias aéreas dos EUA pararam de voar para a Venezuela antes de o Departamento de Segurança Interna ordenar uma suspensão indefinida em 2019, argumentando que as condições no país ameaçavam a "segurança e proteção dos passageiros, aeronaves e tripulação".

No início desta semana, a administração de Trump notificou o Congresso de que estava a dar os primeiros passos para possivelmente reabrir a embaixada dos EUA fechada em Caracas, enquanto explora a restauração das relações com o país após o ataque militar dos EUA que depôs o então presidente Nicolás Maduro.

Num aviso aos legisladores datado de segunda-feira e obtido pela The Associated Press, o Departamento de Estado afirmou que estava a enviar um contingente regular e crescente de funcionários temporários para desempenhar funções diplomáticas "selecionadas".

Um apoiante do governo segura uma figura de ação de Nicolás Maduro durante um protesto que exige a sua libertação em Caracas, 4 de janeiro de 2026 AP Photo

As relações diplomáticas entre os dois países entraram em colapso em 2019.

Mesmo quando Trump sugeriu que os americanos estarão seguros na Venezuela, seu Departamento de Estado manteve em vigor seu aviso de viagem de nível mais alto: "Não viaje", um aviso de alto risco de detenção injusta, tortura, sequestro e muito mais.

O departamento não respondeu imediatamente a uma mensagem perguntando se iria mudar esse aviso.

Em novembro, quando Trump estava a aumentar a pressão sobre Maduro, o presidente americano disse que o espaço aéreo "acima e ao redor" da Venezuela deveria ser considerado como "fechado na sua totalidade".

A Administração Federal de Aviação, que tem jurisdição geral sobre os Estados Unidos e seus territórios, disse aos pilotos para serem cautelosos ao voar ao redor da Venezuela por causa do aumento da atividade militar.

Após esse aviso, as companhias aéreas internacionais começaram a cancelar os voos para a Venezuela.

Em janeiro, a Administração Federal de Aviação emitiu um aviso semelhante de 60 dias, instando os operadores de aeronaves dos EUA a "terem cuidado" ao sobrevoar o leste do Oceano Pacífico, perto do México, da América Central e de partes da América do Sul.

O aviso foi emitido após a captura de Maduro, mas quando os EUA ameaçaram continuar os ataques militares a alegados barcos de tráfico de droga na zona.

A Administração Federal de Aviação disse na quinta-feira que iria levantar quatro Avisos aos Aviadores para a região que foram "emitidos como medidas de precaução e já não são necessários".

"A segurança continua a ser a nossa prioridade máxima", disse o organismo em comunicado, "e esperamos facilitar o regresso das viagens regulares entre os EUA e a Venezuela".