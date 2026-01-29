Web Summit regressa a Doha com o dobro dos participantes e um impacto económico crescente

A Web Summit está de volta a Doha pelo terceiro ano consecutivo, e os organizadores esperam que mais de 30.000 participantes de mais de 120 países participem no evento de quatro dias.

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Realizada no Centro de Exposições e Convenções de Doha, a Web Summit Qatar continua a expandir-se como um ponto de encontro global para a tecnologia, inovação, investimento e empreendedorismo, reunindo fundadores, investidores, decisores políticos e líderes da indústria de todo o mundo.

O programa deste ano inclui painéis, palestras e apresentações sobre tecnologia, inteligência artificial, cultura digital, media, investimento e crescimento de startups, com a participação de fundadores, investidores, académicos e líderes empresariais locais e internacionais.

Craig Becker, diretor de eventos da Web Summit, afirmou que o evento foi concebido para criar conexões significativas que possam traduzir-se em resultados económicos de longo prazo.

"Um grande exemplo, no nosso primeiro ano, foi o de uma empresa irlandesa, a TechMet", disse Becker. "O CEO esteve aqui, conseguiu reunir-se com representantes da QIA e essa única conversa resultou num investimento no valor de 180 milhões de dólares."

"Aquele momento em que duas pessoas se encontraram aqui levou a algo fantástico. É exatamente isso que estamos a tentar criar", sublinhou.

Paddy Cosgrave, Web Summit Qatar 2025 Cortesia Web Summit Qatar

Becker também destacou o perfil cada vez mais internacional da cimeira. Segundo indicou, cerca de 15% das empresas participantes estão sediadas no Qatar, enquanto 85% são internacionais, refletindo o que descreveu como uma presença global em rápida expansão nos últimos três anos.

A participação duplicou desde a edição inaugural em Doha, de acordo com os organizadores. Becker afirmou que o crescimento foi impulsionado não só pelo número de visitantes, mas também pelo aumento da participação de parceiros e pela forte procura por parte de startups.

"No primeiro ano, tivemos 15.000 participantes. Este ano, chegámos aos 30.000", afirmou. "Temos quase 1.600 startups aqui, o programa de startups está completamente esgotado e há muito interesse no programa."

De acordo com um relatório da empresa de consultoria global Silverlode, a Web Summit Qatar do ano passado gerou mais de 185 milhões de euros em retornos económicos para o país.

Os participantes permaneceram em Doha durante uma média de seis dias, o que resultou em mais de 66.000 noites em hotéis e mais de 19.000 passagens aéreas, apoiando os setores da hotelaria, aviação e serviços.