O jornalista norte-americano Don Lemon e três outras pessoas foram detidas na sexta-feira, devido a ligação a um protesto anti-imigração que perturbou um serviço religioso numa igreja do Minnesota. Este protesto fez aumentar as tensões entre os residentes e a administração Trump, disseram as autoridades.

Lemon foi detido por agentes federais em Los Angeles, onde estava a cobrir os prémios Grammy, disse o seu advogado Abbe Lowell.

A detenção de Lemon ocorreu depois de, na semana passada, um juiz ter rejeitado a proposta inicial do Ministério Público de o acusar.

O jornalista, que foi despedido da CNN em 2023, afirmou não ter qualquer afiliação com a organização que entrou na igreja, alegando que estava lá como jornalista a fazer a crónica dos manifestantes.

"Don é jornalista há 30 anos e o seu trabalho constitucionalmente protegido em Minneapolis não foi diferente do que ele sempre fez", disse Lowell num comunicado.

Pessoas reúnem-se para um protesto no exterior do Edifício Federal Bishop Henry Whipple em Minneapolis, 30 de janeiro de 2026 AP Photo

"A Primeira Emenda existe para proteger os jornalistas cujo papel é lançar luz sobre a verdade e responsabilizar os detentores do poder".

A procuradora-geral Pam Bondi publicou nas redes sociais, na manhã de sexta-feira, a confirmação da detenção de Lemon e dos outros que estavam presentes durante o protesto na igreja onde um funcionário local do Serviço de Imigração e Alfândegas dos EUA serve como pastor.

"Sob a minha direção, esta manhã, agentes federais prenderam Don Lemon, Trahern Jeen Crews, Georgia Fort e Jamael Lydell Lundy, em ligação com o ataque coordenado à Igreja das Cidades em St. Paul, Minnesota", disse Bondi.

Desde que deixou a CNN, Lemon juntou-se à legião de jornalistas que se tornaram empresários por conta própria, publicando regularmente no YouTube.

Lemon não escondeu o seu desdém por Trump. No entanto, durante o seu programa online a partir da igreja, disse repetidamente: "Não estou aqui como ativista. Estou aqui como jornalista". Descreveu a cena que tinha à sua frente, e entrevistou os fiéis e os manifestantes.

Pouco depois da primeira tentativa de o acusar ter falhado, o jornalista previu no seu programa que a administração tentaria novamente.

"E adivinhem", disse ele, "aqui estou eu. Continuem a tentar. Isso não me vai impedir de ser jornalista. Isso não vai diminuir a minha voz. Força, transformem-me no novo Jimmy Kimmel, se quiserem. Façam-no. Porque eu não vou a lado nenhum".

A jornalista independente local Georgia Fort transmitiu em direto no Facebook Live os momentos que antecederam a sua detenção na sexta-feira, dizendo que "os agentes estão à minha porta neste momento", e que tinham um mandado de captura e uma acusação do grande júri.

"Não sinto que tenha o meu direito à primeira emenda como membro da imprensa, porque agora os agentes federais estão à minha porta a prender-me por ter filmado o protesto da igreja há algumas semanas", disse Fort, acrescentando que sabia que fazia parte de uma lista de arguidos que está sob sigilo.

Um proeminente advogado de direitos civis e duas outras pessoas envolvidas no protesto foram detidas na semana passada. O Ministério Público acusou-os de violação dos direitos civis por terem perturbado a cerimónia da igreja.

Um manifestante com uma grande cabeça de marioneta está no exterior do edifício Whipple durante uma manifestação contra a ICE em Minneapolis, 29 de janeiro de 2026 AP Photo

O Departamento de Justiça lançou uma investigação sobre os direitos civis depois de o grupo ter interrompido os serviços a cantar "ICE out" e "Justice for Renee Good", referindo-se à mulher de 37 anos que foi mortalmente baleada por um agente do ICE em Minneapolis.

"Ouçam alto e bom som: NÃO TOLERAMOS ATAQUES A LOCAIS DE ADORAÇÃO", escreveu a procuradora-geral Pam Bondi numa publicação nas redes sociais, na semana passada.

A Igreja das Cidades pertence à Convenção Batista do Sul e um dos seus pastores é David Easterwood, que dirige um gabinete de campo do ICE. Muitas igrejas batistas têm pastores que também têm outros empregos.

A rápida investigação do Departamento de Justiça sobre o rompimento da igreja contrasta com a sua decisão de não abrir uma investigação sobre os direitos civis no caso da morte de Good por um agente do ICE.

O Departamento ainda não disse se vai abrir uma investigação sobre os direitos civis no caso do assassínio do enfermeiro de cuidados intensivos Alex Pretti, de 37 anos, por agentes federais.

"Em vez de investigar os agentes federais que mataram dois manifestantes pacíficos do Minnesota, o Departamento de Justiça de Trump está a dedicar o seu tempo, atenção e recursos a esta detenção, e essa é a verdadeira acusação de irregularidade neste caso", disse Lowell.