Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

França: seis feridos após explosão de granada em salão de beleza em Grenoble

Seis feridos ligeiros, incluindo uma criança, após o lançamento de uma granada num salão de beleza
Seis feridos ligeiros, incluindo uma criança, após o lançamento de uma granada num salão de beleza Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

A explosão de uma granada num salão de beleza feriu seis pessoas. Os responsáveis continuam a monte.

A explosão de uma granada feriu seis pessoas, sem gravidade, na sexta-feira, 6 de fevereiro, num instituto de beleza localizado no centro de Grenoble, em França.

Por volta das 15:00, indivíduos encapuzados apareceram em frente ao estabelecimento, um deles entrou e lançou uma granada no salão de beleza, provocando a explosão da montra.

Os bombeiros intervieram pouco tempo depois da explosão.

De acordo com o jornal Dauphiné Libéré, o balanço provisório aponta para seis feridos devido à onda de choque da explosão, incluindo uma criança de cinco anos. Os feridos receberam assistência no local, por parte dos serviços de emergência, e não foram encaminhados para o hospital. Os responsáveis por este ato estão atualmente em fuga e as suas motivações permanecem desconhecidas.

Em causa está um ato criminoso que faz lembrar outro anterior. Em fevereiro de 2025, um bar no centro da cidade de Grenoble foi alvo de um ataque semelhante, que ainda está a ser investigado. Doze pessoas ficaram feridas, na sequência da explosão de uma granada, algumas das quais estiveram mesmo em risco de vida.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Pelo menos 15 feridos em ataque químico e esfaqueamento em fábrica de pneus no Japão

Ciberataque põe fora de serviço os correios e o setor bancário de França

Aluno de 14 anos esfaqueia professora em escola do sul de França