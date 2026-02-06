França: seis feridos após explosão de granada em salão de beleza em Grenoble

A explosão de uma granada num salão de beleza feriu seis pessoas. Os responsáveis continuam a monte.
A explosão de uma granada feriu seis pessoas, sem gravidade, na sexta-feira, 6 de fevereiro, num instituto de beleza localizado no centro de Grenoble, em França.
Por volta das 15:00, indivíduos encapuzados apareceram em frente ao estabelecimento, um deles entrou e lançou uma granada no salão de beleza, provocando a explosão da montra.
Os bombeiros intervieram pouco tempo depois da explosão.
De acordo com o jornal Dauphiné Libéré, o balanço provisório aponta para seis feridos devido à onda de choque da explosão, incluindo uma criança de cinco anos. Os feridos receberam assistência no local, por parte dos serviços de emergência, e não foram encaminhados para o hospital. Os responsáveis por este ato estão atualmente em fuga e as suas motivações permanecem desconhecidas.
Em causa está um ato criminoso que faz lembrar outro anterior. Em fevereiro de 2025, um bar no centro da cidade de Grenoble foi alvo de um ataque semelhante, que ainda está a ser investigado. Doze pessoas ficaram feridas, na sequência da explosão de uma granada, algumas das quais estiveram mesmo em risco de vida.