Primeiro-ministro belga lamenta impasse de mais de 600 dias para formar governo regional em Bruxelas

A reputação da Bélgica estava a ser prejudicada pelo fracasso da região de Bruxelas-Capital em formar um governo durante mais de 600 dias após as eleições, afirmou o primeiro-ministro Bart De Wever na segunda-feira.

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De Wever disse que a crise prolongada na região mais pequena da Bélgica exigia grandes mudanças na complicada estrutura institucional do país.

"Onde quer que eu vá no mundo, na Europa, toda a gente me pergunta sobre isto e questiona: 'Que raio de confusão é esta?", explicou De Wever à emissora pública de língua francesa RTBF.

A região de Bruxelas-Capital tem sido governada de modo interino desde as eleições de junho de 2024. Com uma população de 1,2 milhões de habitantes foi, até agora, incapaz de formar um governo funcional.

Um governo de Bruxelas tem de assegurar uma maioria em ambos os grupos linguísticos do parlamento regional - holandês e francês - cada um dos quais contém diferentes partidos políticos.

Esta exigência bloqueou as conversações de coligação durante mais de 600 dias, igualando o recorde estabelecido pela formação do governo federal em 2010-2011.

Fortemente endividada, Bruxelas foi forçada a adiar projetos de investimento e a congelar subsídios a ONG e organizações culturais.

O banco estatal Belfius anunciou, em novembro de 2024, que iria retirar a sua linha de crédito de 500 milhões de euros, invocando o declínio da solvabilidade e a continuação da ausência de um governo regional, segundo noticiaram os meios de comunicação social na altura.

Governo federal não pode intervir

De Wever afirmou que uma lei de 1989 que regula a governação de Bruxelas impede o governo federal de intervir em questões orçamentais.

"Se fosse esse o caso, eu já o teria feito", afirmou. "Se atirarmos dinheiro pela janela, serei eu que terei de o explicar à Europa."

O líder dos liberais, Georges-Louis Bouchez, convidou no domingo sete partidos a reiniciarem as conversações, propondo que se reunissem num só local e permanecessem até se chegar a um acordo, segundo a imprensa belga.

Nenhum dos sete partidos rejeitou imediatamente o convite, aumentando as esperanças de um avanço após o impasse recorde, informou a agência noticiosa belga Belga.

A Bélgica está familiarizada com formações governamentais prolongadas - a atual coligação federal de De Wever foi formada q 31 de janeiro de 2025, após sete meses de negociações na sequência das eleições de junho de 2024.

O país esteve 541 dias sem governo federal entre 2010 e 2011.