A manhã de quinta-feira marcou um ponto de viragem na agenda legislativa de Javier Milei. Depois de um dia que começou na manhã de quarta-feira e que se prolongou até depois das 14h00 locais, o Senado deu o primeiro apoio significativo ao seu governo em 2026, por oposição a 2024.

A votação não deixou margem para meias medidas: 42 senadores a favor, 30 contra e nenhuma abstenção. Karina Milei, secretária-geral da Presidência e irmã do presidente, assistiu à votação a partir de um dos camarotes do Senado, juntamente com o chefe de gabinete, Manuel Adorni.

O presidente não tardou a celebrar nas redes sociais com um breve "Histórico, VLLC", o seu habitual grito de guerra. O projeto de lei segue agora para a Câmara dos Deputados, onde terá de ultrapassar novos obstáculos antes de 1 de março, data limite estabelecida pelo poder executivo para ter a lei pronta.

A coligação que tornou possível esta vitória inclui La Libertad Avanza, o PRO de Mauricio Macri, a Unión Cívica Radical e blocos provinciais. Um leque político que reflete as concessões que o governo teve de fazer para conseguir os votos: desde o abandono da redução do imposto sobre o rendimento até à cedência na questão das carteiras virtuais para o pagamento dos salários.

O que muda no dia a dia do trabalho

Os números frios escondem transformações que afetam diretamente o bolso e a vida de milhões de argentinos. A jornada de trabalho poderá ser estendida para 12 horas diárias, através de um sistema de "banco de horas" que compensa os dias mais pesados com outros mais leves. As férias deixarão de estar vinculadas ao verão e poderão ser divididas. E os salários poderão ser pagos em moeda estrangeira, em géneros, alimentação ou alojamento.

Mas o ponto mais polémico é o Fundo de Assistência ao Trabalhador. As empresas contribuirão com 1% a 2,5% dos salários para este fundo, dinheiro que antes ia para a ANSES para financiar as pensões. O senador peronista Mariano Recalde qualificou-o de "escândalo" porque, na sua opinião, precariza o emprego ao subsidiar os despedimentos e deixa o sistema de pensões sem fundos. O governo estima que esta medida injetará cerca de 4 mil milhões de dólares por ano no mercado de capitais.

Os sindicatos também são enfraquecidos. Os acordos coletivos nacionais perdem peso face aos acordos individuais das empresas e, se não forem renovados, tornam-se automaticamente ineficazes. Para declarar uma greve nos serviços essenciais, como a saúde, a educação ou os transportes, é necessário garantir 75% dos serviços. Em setores como a banca ou a indústria, o mínimo será de 50%.

Quando a política sai à rua

Enquanto os senadores debatiam, a Plaza del Congreso transformou-se num campo de batalha. O que começou por ser um protesto pacífico de milhares de pessoas transformou-se em confrontos quando alguns manifestantes atiraram pedras e cocktails Molotov contra as vedações de segurança. A resposta da polícia incluiu gás lacrimogéneo, jatos de água e balas de borracha.

Protestos na Argentina, Buenos Aires, por causa da votação da reforma laboral de Milei, 11 de fevereiro de 2026 Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas e foram tratadas por equipas de primeiros socorros. De acordo com o ministério da Segurança, também quatro polícias ficaram feridos e cerca de 30 pessoas foram detidas. A certa altura, agentes da Polícia Federal invadiram a praça e arrastaram manifestantes.

A CGT e outros sindicatos convocaram a mobilização num país onde 38% da população vive abaixo do limiar da pobreza e a informalidade laboral atinge um recorde de 43%.

Patricia Bullrich, líder do bloco do partido no poder no Senado, defendeu a reforma, perguntando se a Argentina pode suportar "15 anos sem criar novos empregos". A oposição kirchnerista já anunciou que, se a lei for finalmente aprovada na Câmara dos Deputados, ela será contestada judicialmente como inconstitucional.