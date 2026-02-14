Todos os anos, em meados de fevereiro, as fachadas ficam vermelhas e as lojas de flores e prendas ganham vida com o calor e o romantismo. No entanto, esta natureza festiva não é isenta de controvérsia, uma vez que a perceção do chamado "Dia dos Namorados" difere entre aqueles que o vêem como uma ocasião humanitária para expressar sentimentos e aqueles que o consideram uma tradição importada que se transformou numa época de consumismo em massa.

Como é que esta ocasião se transformou num dia de celebração global? Quais são os factores que mantiveram esta tradição viva, apesar das diferentes culturas e épocas? Como é que passou das suas raízes romanas para um fenómeno social e comercial de impacto abrangente?

Raízes do Dia dos Namorados

O nome Dia de São Valentim está associado a várias figuras cristãs de nome "Valentim", mas a versão mais popular atribui a ocasião a um sacerdote romano que se crê ter nascido na região da Úmbria no século III d.C. e que viveu durante o Império Romano.

De acordo com uma lenda, o imperador Cláudio II proibiu o casamento dos soldados porque acreditava que os laços familiares enfraqueciam a sua prontidão militar, enquanto procurava expandir o poder do Estado. Valentim, segundo as histórias, desafiou a decisão e continuou a realizar casamentos secretos, desafiando diretamente a autoridade.

Outros relatos sugerem que a sua execução esteve relacionada com a proibição de rituais cristãos na altura, uma vez que alguns deles eram considerados ilegais. Acabou preso e executado em 269 d.C.

Segundo uma lenda popular, Valentim foi preso por ajudar os cristãos perseguidos e, durante a sua prisão, conheceu uma jovem que se dizia filha do carcereiro e desenvolveram uma relação amorosa. Antes da sua execução, a 14 de fevereiro, terá deixado a ela uma carta assinada "De Valentim", que mais tarde se tornou um símbolo da troca de cartões de amor.

Com o passar do tempo, o dia 14 de fevereiro foi instituído como Dia de São Valentim a partir do final do século V d.C. Os seus restos mortais foram conservados na Basílica de São Valentim, em Roma, antes de algumas partes serem transferidas para outras igrejas, incluindo Santa Paradis. Um crânio atribuído ao santo está exposto na Catedral de Santa Maria, enquanto em Dublin, outros restos mortais estão guardados na Igreja de Whitefriars, que desde os anos 30 se tornou um destino popular para os casais, especialmente no dia 14 de fevereiro.

Ao longo dos séculos, o dia de S. Valentim tornou-se uma tradição social generalizada em muitos países, com diferentes formas de o celebrar em função das culturas e dos contextos locais.

Diferentes perspectivas sobre o Dia dos Namorados

Num inquérito realizado pela Euronews sobre o simbolismo deste dia para os jovens, as respostas revelaram uma clara divisão de percepções. Um grupo indicou que "não precisa de um dia específico no calendário para celebrar os seus sentimentos", sublinhando que o amor é um estado emocional que é vivido diariamente e não pode ser confinado ou monopolizado numa data, descrevendo a designação de um dia como "uma restrição que esvazia a emoção de espontaneidade e continuidade".

Por outro lado, outros defenderam a santidade desta data anual, argumentando que o Dia dos Namorados é uma paragem necessária no meio do ritmo acelerado da vida contemporânea. Perante as pressões do trabalho e as preocupações diárias que consomem o tempo, este dia destaca-se como uma "oportunidade de ouro" para reavivar laços e expressar sentimentos que podem ser sufocados pela monotonia e pela rotina, sublinhando que dedicar um dia não significa anular o amor nos outros dias, mas é uma "lembrança da alegria de existir" num mundo cada vez mais materialista.

A celebração do Dia de S. Valentim em países onde faltam bens de primeira necessidade levanta questões éticas e sociais muito sérias. Enquanto os opositores argumentam que a compra de presentes e flores a preços exorbitantes no meio da pobreza é uma forma de "provocação de classe", os defensores argumentam que as pessoas em dificuldades são as que mais necessitam de tais ocasiões como "resistência psicológica" e uma fuga temporária à miséria da realidade.

Para elas, comprar uma rosa vermelha é uma tentativa de recuperar uma parte da sua humanidade roubada sob o peso das crises.

As comunidades religiosas continuam a encarar a ocasião com desconfiança e consideram a sua celebração um tabu, pois classificam-na como um "produto cultural ocidental" que não se enquadra nas suas tradições.

Os defensores da identidade local vêem a difusão da cor vermelha e a venda de presentes românticos como uma "invasão suave" destinada a esbater a especificidade local e a apagar os valores tradicionais em favor de um modelo de consumo estandardizado.

Por outro lado, os jovens globalistas acreditam que o amor é um valor que atravessa fronteiras e que rejeitar o dia devido à sua origem ocidental é um fechamento que não está de acordo com os tempos, sublinhando que as emoções humanas não precisam de um "visto" ou de conformidade com a identidade nacional. Para eles, a celebração é uma forma de se ligarem e expressarem emoções, independentemente das raízes históricas do feriado.

Para eles, celebrar a ocasião nesses países também pode ser interpretado como uma espécie de resistência psicológica colectiva, uma vez que símbolos simples, como flores e cartões vermelhos, transmitem uma sensação de estabilidade temporária e de esperança num amanhã melhor, apesar de todas as dificuldades que o rodeiam. Assim, o Dia dos Namorados não é apenas uma ocasião consumista, mas também pode ser visto como um espaço para expressar o desejo humano de amor, de ligação e de dignidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis.

A Geração Z e a definição do Dia dos Namorados

Dados recentes revelam que a Geração Z trata o Dia dos Namorados como uma ocasião social mais alargada, não se limitando às relações românticas tradicionais, mas estendendo-se às amizades, ao parentesco e até aos cuidados pessoais.

Esta mudança reflecte uma alteração cultural na perceção que a geração mais jovem tem da ocasião, uma vez que o dia já não está exclusivamente associado à ideia de um "casal", mas sim a um espaço para a expressão de múltiplas formas de relacionamento.

Os indicadores mostram que muitos "GenZers" preferem passar o Dia dos Namorados em grupo ou com amigos, em vez dos clássicos encontros românticos.

Jantar fora, seja em grupo ou individualmente, também se tornou mais aceitável para esta geração, uma vez que sair sozinho é visto como uma escolha natural que reflecte independência e conforto pessoal.

Como é que o Dia dos Namorados se tornou um evento consumista?

A trajetória do Dia dos Namorados mudou gradualmente com o desenvolvimento da comunicação e a difusão da impressão. Com o advento das cartas e dos selos postais, os namorados puderam exprimir os seus sentimentos de uma forma tangível e comercializável, trocando cartões decorados e mensagens poéticas com símbolos de amor e fidelidade, estabelecendo uma das primeiras formas de "comercialização da emoção" e transformando-a numa mercadoria que podia ser comprada e enviada.

Com a ascensão da moderna economia de consumo, a ocasião transformou-se gradualmente de um simples ato simbólico numa verdadeira época económica, em que a ocasião anual é utilizada como uma oportunidade para estimular a procura de múltiplos produtos e serviços.

As empresas viram o Dia de S. Valentim como uma oportunidade para promover presentes, cartões, jantares de luxo, flores e chocolates como meios "necessários" para exprimir sentimentos.

Um palestiniano está na sua loja decorada com almofadas e ursos de peluche para o Dia dos Namorados, na cidade de Jenin, na Cisjordânia, na segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009. (AFP/Mohammad Balas) MOHAMMED BALLAS/AP2009

Esta associação não foi espontânea, mas o resultado de estratégias de marketing deliberadas, construindo um valor emocional em torno do produto, de modo a que a abstenção da compra seja entendida como um incumprimento simbólico da relação, criando uma pressão social e económica sobre os consumidores.

Gradualmente, o círculo de consumo alargou-se a múltiplos sectores, com os restaurantes a aumentarem os preços das suas ofertas especiais para a ocasião, as lojas a oferecerem jóias e presentes de luxo e as empresas de chocolates e de moda a competirem para oferecer colecções de edição limitada para atrair os consumidores.

Até o sector das viagens não ficou de fora, com as agências de viagens a oferecerem viagens românticas e ofertas especiais de alojamento para o Eid, fazendo com que este período faça parte de um ciclo económico sazonal semelhante ao das grandes festas, em que as vendas aumentam significativamente e as marcas investem numa linguagem de marketing distinta, centrada no romance, na excelência e na atratividade.