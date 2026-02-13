Vídeo. Benim: Veneza local ainda compete com apps de encontros no Dia de São Valentim?

Há muito que o Benim acolhe discretas histórias de amor ao longo do canal dos namorados, em Ganvié, onde os jovens casais se encontravam à noite, longe de famílias rígidas. Durante décadas, o som das pás a bater na água e sinais sussurrados orientaram os amantes pelo canal. Hoje, muitos moradores dizem que o ritual está a desaparecer. As aplicações de encontros e regras sociais mais flexíveis tornam menos necessárias as reuniões secretas.

Alguns habitantes continuam ligados ao lugar. Uma pequena "Praça dos Namorados" presta agora homenagem ao passado, onde os visitantes lançam búzios para o canal e fazem juras.

Chegam menos canoas, mas ainda há alguns casais que vêm prometer fidelidade. Para as gerações mais velhas, o canal guarda memórias. Para as mais novas, o romance vive agora nos ecrãs.