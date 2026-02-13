Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Canoas navegam no lago Nokoué, em Ganvié
No Comment

Vídeo. Benim: Veneza local ainda compete com apps de encontros no Dia de São Valentim?

Últimas notícias:

No Benim, a povoação lacustre de Ganvié vive uma mudança discreta: os velhos pontos de encontro desaparecem, enquanto os jovens casais trocam encontros secretos por smartphones e redes sociais.

Há muito que o Benim acolhe discretas histórias de amor ao longo do canal dos namorados, em Ganvié, onde os jovens casais se encontravam à noite, longe de famílias rígidas. Durante décadas, o som das pás a bater na água e sinais sussurrados orientaram os amantes pelo canal. Hoje, muitos moradores dizem que o ritual está a desaparecer. As aplicações de encontros e regras sociais mais flexíveis tornam menos necessárias as reuniões secretas.

Alguns habitantes continuam ligados ao lugar. Uma pequena "Praça dos Namorados" presta agora homenagem ao passado, onde os visitantes lançam búzios para o canal e fazem juras.

Chegam menos canoas, mas ainda há alguns casais que vêm prometer fidelidade. Para as gerações mais velhas, o canal guarda memórias. Para as mais novas, o romance vive agora nos ecrãs.

