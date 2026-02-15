Morre jovem ativista gravemente ferido em Lyon. Macron apela à "calma"

Quentin D., 23 anos, estava entre a vida e a morte depois de ter sido agredido na quinta-feira, quando os incidentes eclodiram à margem de uma conferência dada por Rima Hassan no Sciences Po em Lyon.
Quentin D, 23 anos, morreu no hospital devido a um traumatismo craniano após ter sido violentamente agredido em Lyon na quinta-feira, à margem de uma conferência da eurodeputada Rima Hassan, do partido LFI, no Instituto de Estudos Políticos (Sciences Po), informou o Ministério Público de Lyon à AFP.
Quentin era membro da equipa responsável por garantir a segurança dos ativistas do grupo de ultra-direita Collectif Némésis, enquanto estes organizavam um protesto contra a visita da política ultra-esquerda La France Insoumise (LFI) à cidade.
O jovem ficou gravemente ferido após sofrer vários golpes violentos na cabeça. O hospital informou posteriormente que Quentin estava em estado crítico após ter sofrido uma concussão e foi colocado em coma.
O Ministério Público de Lyon informou que iniciou uma investigação sobre o incidente. O ataque está a ser investigado sob a acusação de homicídio culposo agravado, informaram as autoridades no sábado.
Os promotores também afirmaram que os autores do ataque ainda não foram identificados e que a polícia continua os esforços para localizar os suspeitos.
Macron apela à "calma, à contenção e ao respeito".
O chefe de Estado reagiu à morte do estudante, que qualificou como vítima de "uma violência sem precedentes", apresentando as suas condolências à família.
"Na República, nenhuma causa, nenhuma ideologia justificará jamais a morte", declarou Emmanuel Macron, acrescentando que "é essencial processar, levar à justiça e condenar os autores deste ato desprezível".
"O ódio que mata não tem lugar entre nós", concluiu, apelando "à calma, à contenção e ao respeito".
Sciences Po escreve aos estudantes
Numa mensagem de correio eletrónico enviada aos estudantes ao meio-dia de sábado, consultada pela Euronews, a diretora da Sciences Po Lyon, Hélène Surrel, voltou a referir-se ao dispositivo de segurança posto em prática para a conferência de Rima Hassan, organizada pela associação EUROKA.
Segundo a diretora da escola, "contrariamente ao que foi afirmado em certas mensagens nas redes sociais e na imprensa", foram tomadas as medidas necessárias, como o controlo dos cartões de estudante, dos sacos e da inscrição no evento.
"Antes da conferência, informámos os serviços governamentais (autarquia e polícia) e providenciámos a presença de dois seguranças de uma empresa privada", lê-se na mensagem.
"Não se registaram incidentes no local", sublinha a professora de direito público, acrescentando que "quando começaram os confrontos na via pública", perto do edifício de ensino no 7º arrondissement, a polícia foi "imediatamente" chamada.
Hélène Surrel declarou ter sido informada de que uma jovem e um jovem tinham sido agredidos, sem os nomear, acrescentando que "condenava veementemente estes actos de violência inaceitáveis". Não foi enviada qualquer outra comunicação aos estudantes ou ao pessoal no sábado à noite, altura em que foi confirmada a morte de Quentin D..
Políticos de todos os quadrantes condenaram o incidente, com várias figuras de direita e de extrema-direita a apontar o dedo à extrema-esquerda, a "ativistas antifascistas" e mesmo diretamente ao partido La France Insoumise.
"O espancamento até à morte de Quentin por militantes de ultra-esquerda é uma prova horrível da violência extrema que reina nos satélites que gravitam em torno do LFI", afirmou o líder dos Republicanos, Bruno Retailleau.
"Dada a gravidade das ameaças e as intenções criminosas claramente demonstradas, o governo deve considerar estas milícias como grupos terroristas", afirmou Marine Le Pen.
"Por favor, parem de tentar implicar Rima Hassan e a France Insoumise nesta tragédia", escreveu o coordenador da LFI, Manuel Bompard, no X, no sábado. A eurodeputada condenou o ataque e afirmou que a equipa de segurança do seu partido não esteve envolvida na altercação.
Escritórios do LFI vandalizados
Os escritórios do LFI foram vandalizados em várias regiões de França depois do jovem, agora falecido, ter sido agredido, nomeadamente com projéteis e etiquetas.
"Ontem à noite, as nossas instalações e escritórios foram atacados em todo o país, depois de Retailleau e Le Pen terem feito um apelo, encobrindo e repetindo acusações infundadas contra os rebeldes, explorando a tragédia de Lyon", afirmou Jean-Luc Mélenchon.
Os candidatos à presidência da Câmara de Lyon, incluindo Jean-Michel Aulas, candidato da direita e do centro, e Alexandre Dupalais (RN), anunciaram a suspensão das suas campanhas para domingo.