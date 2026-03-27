Vladimir Putin apelou aos representantes do grande capital para que financiem "voluntariamente" a campanha militar russa na Ucrânia. Esta informação, citando as suas fontes, foi publicada pelo The Bell na quinta-feira.

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O apelo terá sido feito pelo presidente russo durante uma reunião à porta fechada com os gestores de topo das grandes empresas do país, após o XXXV Congresso da União Russa de Industriais e Empresários.

Segundo os meios de comunicação social estatais russos, a reunião incluiu o empresário russo-uzbeque Alisher Usmanov, os dirigentes da Nornickel e do VTB, Vladimir Potanin e Andrei Kostin, e Alexander Dyukov, da Gazprom Neft, bem como o ministro do Desenvolvimento Económico, Maxim Reshetnikov, e o vice-chefe da Administração Presidencial, Maxim Oreshkin.

Na parte aberta da reunião, Putin falou muito sobre geopolítica. Em especial, referiu-se ao _"_aumento acentuado do nível de incerteza e de tensão nos mercados mundiais" e à necessidade de uma _"_estreita cooperação entre o Estado e as empresas"a este respeito. O líder russo sublinhou que a guerra no Médio Oriente"causa danos significativos às cadeias internacionais de logística, produção e cooperação",estabelecendo um paralelo com a pandemia do coronavírus.

"Não gastem os super-lucros"

Embora os preços do petróleo tenham subido acentuadamente, Putin advertiu os empresários para não gastarem os super-lucros do petróleo e do gás.

"Pode haver a tentação de tirar partido da situação, de obter receitas oportunistas e, como se diz, 'comê-las', de as gastar em dividendos ou, no caso do Estado, de inflacionar as despesas orçamentais, as despesas do orçamento", afirmou.

De acordo com Alexander Shokhin, a presidente da União Russa de Industriais e Empresários, o presidente acredita que a crise do Médio Oriente será provavelmente resolvida"nas próximas três ou quatro semanas"e deixou claro que "o Ministério das Finanças e as empresas não devem esperar ter chuva dourada durante muito tempo", disse Shokhin aos jornalistas.

"Lutar até às fronteiras do Donbass"

À margem do congresso, Putin, de acordo com fontes, disse que pretendia continuar a ação militar na Ucrânia, apesar do crescente peso no orçamento, que obrigou o Kremlin a aumentar o IVA para 22%, e como o ministério do Desenvolvimento Económico disse na quinta-feira que estava a considerar outro imposto sobre os lucros excessivos em certas indústrias.

"Disseram-nos que vamos entrar em guerra ", foi a essência da conversa de Putin com os participantes no congresso, segundo o interlocutor de The Bell. "Iremos até às fronteiras do Donbass", acrescenta outro.

Por fim, o presidente sugeriu que os presentes fizessem "contribuições voluntárias" para o orçamento destinado a financiar a campanha militar. Segundo as fontes, esta ideia foi apresentada a Putin por Igor Sechin, diretor da Rosneft, que a tinha previamente apresentado numa carta dirigida ao presidente russo.

Logo na reunião, o oligarca Suleiman Kerimov respondeu ao apelo de Putin, prometendo contribuir com 100 mil milhões de rublos para o orçamento. O Financial Times escreve que Oleg Deripaska também se comprometeu a dar uma contribuição financeira.

O pedido urgente foi feito num contexto em que várias empresas, como a Russian Railways ou a Magnitogorsk Iron and Steel Works estão a anunciar cortes no pessoal ou no horário de trabalho, a fim de aumentar a rentabilidade.

Queixas sobre falhas na Internet

Segundo o jornal The Bell, os participantes na reunião queixaram-se ao presidente de que as interrupções regulares da Internet em todo o país estão a perturbar a atividade económica.

O presidente da União Russa de Industriais e Empresários, numa entrevista aos jornalistas no final do congresso, manifestou a esperança de que as autoridades encontrem uma "solução sistémica equilibrada".

"Compreendemos, naturalmente, que estas questões estão relacionadas com a segurança do país, com a necessidade de garantir o funcionamento dos sítios da lista branca, mas dado o elevado nível de penetração da tecnologia móvel nas nossas vidas, esperamos que seja encontrada uma solução sistémica equilibrada, apesar de compreendermos que não é uma tarefa fácil", afirmou Shokhin.

Como escreve o Faridaily, na parte oficial do RSPP foi apresentado um slide com os resultados do inquérito, segundo o qual 40% das empresas afirmaram que não podem trabalhar sem Internet móvel. Outros 45% responderam que as falhas de comunicação criam sérias dificuldades e afetam a sua competitividade. Ao mesmo tempo, o próprio Vladimir Putin não comentou o problema das interrupções em grande escala e o seu impacto nas empresas.