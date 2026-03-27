Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Putin convidou as empresas russas a "contribuírem para a guerra"

Putin discursa no congresso a 26 de março
Putin discursa no congresso a 26 de março Direitos de autor  AP via Sputnik
Direitos de autor AP via Sputnik
De Nadezhda Driamina
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O presidente russo apelou aos oligarcas e empresários para que financiem "voluntariamente" a campanha militar na Ucrânia, numa reunião à porta fechada.

Vladimir Putin apelou aos representantes do grande capital para que financiem "voluntariamente" a campanha militar russa na Ucrânia. Esta informação, citando as suas fontes, foi publicada pelo The Bell na quinta-feira.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O apelo terá sido feito pelo presidente russo durante uma reunião à porta fechada com os gestores de topo das grandes empresas do país, após o XXXV Congresso da União Russa de Industriais e Empresários.

Segundo os meios de comunicação social estatais russos, a reunião incluiu o empresário russo-uzbeque Alisher Usmanov, os dirigentes da Nornickel e do VTB, Vladimir Potanin e Andrei Kostin, e Alexander Dyukov, da Gazprom Neft, bem como o ministro do Desenvolvimento Económico, Maxim Reshetnikov, e o vice-chefe da Administração Presidencial, Maxim Oreshkin.

Na parte aberta da reunião, Putin falou muito sobre geopolítica. Em especial, referiu-se ao _"_aumento acentuado do nível de incerteza e de tensão nos mercados mundiais" e à necessidade de uma _"_estreita cooperação entre o Estado e as empresas"a este respeito. O líder russo sublinhou que a guerra no Médio Oriente"causa danos significativos às cadeias internacionais de logística, produção e cooperação",estabelecendo um paralelo com a pandemia do coronavírus.

"Não gastem os super-lucros"

Embora os preços do petróleo tenham subido acentuadamente, Putin advertiu os empresários para não gastarem os super-lucros do petróleo e do gás.

"Pode haver a tentação de tirar partido da situação, de obter receitas oportunistas e, como se diz, 'comê-las', de as gastar em dividendos ou, no caso do Estado, de inflacionar as despesas orçamentais, as despesas do orçamento", afirmou.

De acordo com Alexander Shokhin, a presidente da União Russa de Industriais e Empresários, o presidente acredita que a crise do Médio Oriente será provavelmente resolvida"nas próximas três ou quatro semanas"e deixou claro que "o Ministério das Finanças e as empresas não devem esperar ter chuva dourada durante muito tempo", disse Shokhin aos jornalistas.

"Lutar até às fronteiras do Donbass"

À margem do congresso, Putin, de acordo com fontes, disse que pretendia continuar a ação militar na Ucrânia, apesar do crescente peso no orçamento, que obrigou o Kremlin a aumentar o IVA para 22%, e como o ministério do Desenvolvimento Económico disse na quinta-feira que estava a considerar outro imposto sobre os lucros excessivos em certas indústrias.

"Disseram-nos que vamos entrar em guerra ", foi a essência da conversa de Putin com os participantes no congresso, segundo o interlocutor de The Bell. "Iremos até às fronteiras do Donbass", acrescenta outro.

Por fim, o presidente sugeriu que os presentes fizessem "contribuições voluntárias" para o orçamento destinado a financiar a campanha militar. Segundo as fontes, esta ideia foi apresentada a Putin por Igor Sechin, diretor da Rosneft, que a tinha previamente apresentado numa carta dirigida ao presidente russo.

Logo na reunião, o oligarca Suleiman Kerimov respondeu ao apelo de Putin, prometendo contribuir com 100 mil milhões de rublos para o orçamento. O Financial Times escreve que Oleg Deripaska também se comprometeu a dar uma contribuição financeira.

O pedido urgente foi feito num contexto em que várias empresas, como a Russian Railways ou a Magnitogorsk Iron and Steel Works estão a anunciar cortes no pessoal ou no horário de trabalho, a fim de aumentar a rentabilidade.

Queixas sobre falhas na Internet

Segundo o jornal The Bell, os participantes na reunião queixaram-se ao presidente de que as interrupções regulares da Internet em todo o país estão a perturbar a atividade económica.

O presidente da União Russa de Industriais e Empresários, numa entrevista aos jornalistas no final do congresso, manifestou a esperança de que as autoridades encontrem uma "solução sistémica equilibrada".

"Compreendemos, naturalmente, que estas questões estão relacionadas com a segurança do país, com a necessidade de garantir o funcionamento dos sítios da lista branca, mas dado o elevado nível de penetração da tecnologia móvel nas nossas vidas, esperamos que seja encontrada uma solução sistémica equilibrada, apesar de compreendermos que não é uma tarefa fácil", afirmou Shokhin.

Como escreve o Faridaily, na parte oficial do RSPP foi apresentado um slide com os resultados do inquérito, segundo o qual 40% das empresas afirmaram que não podem trabalhar sem Internet móvel. Outros 45% responderam que as falhas de comunicação criam sérias dificuldades e afetam a sua competitividade. Ao mesmo tempo, o próprio Vladimir Putin não comentou o problema das interrupções em grande escala e o seu impacto nas empresas.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Maria Kolesnikova: "A UE tem de falar com Lukashenko agora, caso contrário, falará com Putin"

Antiga intérprete de Putin chega à Hungria como observadora eleitoral da OSCE

Putin: Rússia pode cortar o fornecimento de gás à Europa "agora mesmo" sem esperar pela rejeição da UE