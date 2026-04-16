Como é que a propaganda russa abusa dos debates políticos na Alemanha?

Há anos que a propaganda russa tem como alvo a Alemanha - e funciona. Os atores que vivem no centro da sociedade alemã utilizam agora as redes sociais, os podcasts e os canais do YouTube para difundir narrativas russas em duas línguas simultaneamente: em russo para a diáspora e em alemão para os restantes.

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"Rodeada de inimigos", a imagem na mente dos russos

A Alemanha já foi considerada o país ocidental mais próximo da Rússia, mas a situação mudou radicalmente. De acordo com um estudo recente realizado pelo Centro Levada, em Moscovo, em nome da Sociedade Sakharov Alemã, 55% dos russos inquiridos consideram agora a Alemanha como o país com a atitude mais hostil em relação aos mesmos, colocando-a pela primeira vez em primeiro lugar na lista negativa, à frente do Reino Unido (49%), da Ucrânia (43%) e dos Estados Unidos (40%). Trata-se de um aumento de 40 pontos percentuais desde maio de 2020.

Donald Trump, entre todas as pessoas, assegurou que os EUA desaparecessem do primeiro lugar da lista de "países hostis" pela primeira vez em 13 anos. A promessa eleitoral de Trump de acabar imediatamente com a guerra na Ucrânia e os seus esforços para negociar com Moscovo reduziram significativamente as atitudes negativas em relação aos EUA entre a população russa.

Aproximação no Alasca: em agosto de 2025, Trump recebe Putin na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, em Anchorage. AP Photo

Como funciona a propaganda do Kremlin

"Não existe uma propaganda russa uniforme nem uma imagem uniforme do inimigo", afirma o professor Florian Töpfl, titular da Cátedra de Comunicação Política com ênfase na Europa de Leste e na região pós-soviética da Universidade de Passau e responsável pelo projeto de investigação RUSINFORM. "A propaganda russa é orientada por interesses". Dois dos interesses centrais são: avançar com a expansão territorial na Ucrânia e atenuar as sanções contra a Rússia.

Dentro da Rússia, o início da guerra é construído, entre outras coisas, como um "renascimento da nação russa", que agora se ergue em batalha contra um "Ocidente coletivo" que "pôs a Rússia de joelhos depois de 1990". De acordo com a narrativa, este Ocidente tem, desde há séculos, um interesse - que não pode ser racionalmente justificado - em prejudicar a Rússia e em mantê-la em baixo. Töpfl acrescenta: "Em 2022, a destruição cultural da nação russa e dos seus 'valores tradicionais' já tinha sido quase bem sucedida - e a Rússia não teve, por isso, outra alternativa senão entrar em guerra.

No estrangeiro, por outro lado, a propaganda é mais matizada - dependendo do grupo-alvo. Nos meios de comunicação de extrema-direita de língua alemã, a Rússia é retratada como uma superpotência forte, como guardiã dos "valores tradicionais" e como um parceiro economicamente indispensável. "Se a Rússia é vista como economicamente indispensável, então o objetivo é levantar as sanções", explica Töpfl.

Princípio básico: a política interna como munição

Uma ferramenta fundamental é a exploração dos debates políticos internos. Töpfl descreve o padrão: o aumento dos preços da energia é associado ao fim do fornecimento de gás russo, os estrangulamentos no sistema de saúde são apresentados como uma consequência da política de sanções do Ocidente. "Qualquer notícia que fortaleça o partido AfD é uma notícia que fortalece o partido que está mais próximo do Kremlin", diz Töpfl, acrescentando que "Todas as notícias que falam contra a migração e apresentam a imigração como um problema central acabam por contribuir para estes interesses".

No seu trabalho de investigação atual, Florian Töpfl estuda a influência informativa das elites russas nas audiências dos meios de comunicação social estrangeiros. florian ertl/

Antigo deputado do Bundestag com o canal do Kremlin

O caso de Eugen Schmidt é particularmente notável. Nascido em 1975 em Ust-Kamenogorsk, no Cazaquistão, o informático vive há anos na Alemanha, aderiu à AfD em 2016 e entrou no Bundestag alemão em 2021. Aí foi representante do grupo parlamentar da AfD para os russos-alemães e membro suplente da Comissão dos Negócios Estrangeiros. O antigo membro do Bundestag pelo distrito de Rhine-Erft gere um canal de YouTube em russo, no qual comenta a política interna alemã para um público russo.

Já em 2022, uma investigação da revista política Kontraste, da ARD, revelou que Schmidt retratou repetidamente a Alemanha como um Estado injusto nos meios de comunicação social estatais russos. No segundo dia da guerra de agressão contra a Ucrânia, declarou ao canal de propaganda do ministério da Defesa russo "Zvezda": "Os meios de comunicação social na Alemanha são, naturalmente, totalmente controlados pelo governo. As opiniões alternativas e de oposição não são representadas".

Contactos com os serviços secretos russos?

Schmidt voltou às manchetes em fevereiro de 2024: de acordo com investigações do Der Spiegel e da plataforma russa no exílio The Insider, um funcionário do seu gabinete parlamentar tinha alegadamente ligações a um oficial do FSB. Os históricos de conversação que vazaram teriam sido usados para discutir como as entregas de tanques alemães à Ucrânia poderiam ser atrasadas. Schmidt confirmou que o funcionário estava a trabalhar para ele.

Schmidt participa regularmente em debates políticos nacionais no seu canal de YouTube e enquadra-os para o seu público de língua russa. Num vídeo sobre a alteração da lei do serviço militar obrigatório, apresenta um novo regulamento administrativo sobre o registo de conscritos no estrangeiro como um precursor da mobilização forçada e faz uma comparação direta com a Ucrânia: "Isto faz-me lembrar a situação que se vive lá, onde as pessoas apanham homens na rua e os enviam para a frente de combate". Num outro vídeo sobre o debate em torno do catálogo legal de seguros de saúde, Schmidt explica que os cofres vazios se devem ao facto de "milhões de pessoas" terem sido aceites no sistema sem terem pago previamente - ou seja, migrantes e refugiados.

Neste vídeo, Schmidt apresenta o debate como uma realidade política iminente. Na realidade, trata-se de uma proposta do Conselho Económico da CDU - um órgão próximo da CDU, mas independente do ponto de vista organizacional, que não tem funções oficiais no partido e cujas recomendações não constituem uma base política vinculativa. Nenhum membro do governo federal da CDU anunciou que irá implementar a proposta.

O que Schmidt apresentou como uma fase preliminar à mobilização forçada revelou-se pouco depois irrelevante: o ministério da Defesa deixou claro que a exigência de autorização se destinava ao chamado caso de tensão e só entraria em vigor quando o serviço militar deixasse de ser voluntário e passasse a ser obrigatório.

No entanto, ambos os vídeos suscitaram fortes reações nos comentários dos quase 80.000 subscritores do canal.

Caso dos "russos com atitude"

O fenómeno não se limita aos canais de língua alemã. O Kyiv Independent revelou recentemente que, por detrás do podcast em inglês "Russians With Attitude" (RWA) - popular no meio da extrema-direita americana, com cerca de 420 mil seguidores na plataforma social X - estão dois ultranacionalistas russos que, até agora, só tinham aparecido sob os pseudónimos "Kirill" e "Nikolay". Um deles, Kirill Kamenetsky, passou a maior parte da sua vida na Alemanha antes de regressar à Rússia no início de 2025, de acordo com as suas próprias declarações, depois das autoridades alemãs terem revistado o seu apartamento por suspeita de apoio a organizações terroristas.

No podcast, "Kirill" e "Nikolay" discutem a política externa russa e a guerra contra a Ucrânia de uma perspetiva decididamente pró-russa. De acordo com os seus seguidores no Telegram, apelaram abertamente ao apoio financeiro aos soldados russos.

Outros atores pró-russos na Alemanha

Com mais de 780.000 subscritores e milhões de visualizações no seu canal "Golos Germanii" ("Voz da Alemanha"), Sergey Filbert é um dos atores pró-russos com maior alcance na Alemanha. Após a proibição da RT DE, o seu canal continuou a crescer. Também continuam ativos: a alemã Alina Lipp, que opera o seu canal de Telegram "News from Russia" a partir de Donetsk com quase 170.000 seguidores, e Thomas Röper com o seu canal de YouTube e Telegram "Anti-Spiegel". Ambos foram sancionados pela UE em outubro de 2024, com base na Decisão (PESC) 2024/2643 do Conselho, por atividades desestabilizadoras ao serviço da Rússia.

Dois grupos-alvo, duas línguas

Töpfl faz uma distinção clara entre dois tipos de comunicação: Os influenciadores que têm como alvo a diáspora russófona e os que operam no meio da extrema-direita alemã. O primeiro grupo aborda especificamente as experiências de migração e as ligações culturais, enquanto o segundo apresenta a Rússia como um garante da estabilidade e um parceiro económico. Além disso, "a identidade russa e a utilização de meios de comunicação social russos controlados pelo Kremlin estão positivamente correlacionadas com uma maior vulnerabilidade à desinformação", afirma Töpfl.

Isto também se reflete nos dados dos inquéritos: Um estudo do Centro de Estudos Internacionais e da Europa de Leste (ZOiS) conclui que os eleitores de origem russa na Alemanha são mais suscetíveis de apoiar A AfD e o BSW, e de acreditar que a Rússia não é a única responsável pela guerra contra a Ucrânia.

Num estudo publicado em conjunto com Anna Ryzhova em 2024, Töpfl também mostra que as pessoas que associam a verdade a identidades e não a factos - ou seja, que acreditam que a verdade nunca pode ser determinada em tempos de guerra - são mais propensas a recorrer aos meios de comunicação social pró-Kremlin.

Algoritmo como amplificador

As redes sociais desempenham um papel fundamental. "Se controlarmos o algoritmo do feed, podemos controlar muito bem as mensagens que as pessoas percecionam", diz Töpfl. O Telegram é sobretudo um fenómeno da comunidade de língua russa - a direita alemã é comparativamente menos ativa aí. Um estudo recente mostra que muitas contas do Telegram de língua alemã têm ligações diretas com o Kremlin.

O Telegram também está sob pressão dentro da própria Rússia. Cerca de 94 milhões de pessoas na Rússia utilizam a plataforma como a sua mais importante fonte de informação, para além da televisão estatal - o que é precisamente o que a torna suspeita aos olhos do Kremlin. O regulador de telecomunicações russo Roskomnadzor travou recentemente a aplicação, oficialmente por alegadamente não ter apagado conteúdos proibidos. Para os observadores, este é o próximo passo no controlo sistemático da informação: o bloqueio total é considerado possível.

Com o Telegram, a Rússia está a restringir uma plataforma que é utilizada por milhares de pessoas no país. Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.

Em dezembro de 2025, o Gabinete Federal para a Proteção da Constituição e o Serviço Federal de Informações Atribuíram oficialmente a rede da campanha Storm-1516 à Federação Russa. A campanha criou SITES de notícias falsas que imitavam marcas reputadas dos meios de comunicação social - incluindo o Frankfurter Rundschau, o Stern e o Correctiv - para difundir narrativas pró-Rússia e alimentar a desconfiança nas instituições democráticas. A sucursal alemã do Russia Today, RT DE, continua a chegar a milhões de pessoas apesar das sanções da UE. Uma análise do Correctiv mostra que mais de 20 domínios espelho da emissora estatal russa podem ser acedidos a partir da Alemanha e registaram quase 2,6 milhões de visualizações só em janeiro de 2025.

Töpfl vê progressos: A consciência das operações de influência russa aumentou, as sanções e os bloqueios de plataformas tiveram efeito. No entanto, a propaganda adaptou-se e está cada vez mais a comunicar de forma dissimulada através de canais e atores que ainda operam abaixo do radar.

A base sobre a qual esta propaganda é construída também permanece a mesma: preocupações genuínas e clivagens sociais, que são exageradas e utilizadas para servir interesses estrangeiros.