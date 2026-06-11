Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Estados Unidos atacam outro petroleiro no Estreito de Ormuz e apertam bloqueio a portos iranianos

ARQUIVO: Foto tirada da ponte do porta-aviões USS Abraham Lincoln mostra aviões norte-americanos estacionados no convés no estreito de Ormuz, 15 fevereiro 2012
ARQUIVO: Fotografia tirada da ponte do porta-aviões USS Abraham Lincoln mostra aviões norte-americanos estacionados no convés, no estreito de Ormuz, 15 de fevereiro de 2012 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Aleksandar Brezar
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google
Partilhar Close Button

Centcom desativa novo petroleiro que tentava furar o bloqueio ao Irão, horas depois de confirmar a morte de três tripulantes indianos no ataque de quarta‑feira ao MT Settebello.

Esta semana, forças norte-americanas atingiram e imobilizaram mais um petroleiro que tentava contornar o bloqueio imposto aos portos iranianos, informou na quinta-feira o Comando Central dos EUA (CENTCOM).

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Segundo o CENTCOM, um avião norte-americano disparou dois mísseis Hellfire contra a casa das máquinas do navio com pavilhão da Guiné-Bissau, depois de a tripulação ter repetidamente ignorado as instruções das forças dos EUA.

Tratou-se do terceiro ataque deste tipo realizado pelos EUA esta semana e do nono desde o início do bloqueio, acrescentou o CENTCOM, que supervisiona as forças norte-americanas no Médio Oriente.

O ataque contra o navio que tentava transportar petróleo através do golfo de Omã ocorreu nas primeiras horas de quinta-feira (cerca das 4h20 na Europa Central, menos uma hora em Lisboa), indicou ainda o CENTCOM.

Nas primeiras horas de quinta-feira, o Centro de Operações Marítimas do Reino Unido (UKMTO) reportou um incêndio num petroleiro a 21 milhas náuticas a nordeste de Sohar, em Omã, e a embaixada da Índia no país referiu que a Marinha omanita estava a retirar membros da tripulação.

De acordo com a empresa britânica de segurança marítima Vanguard, o petroleiro seguia com 20 tripulantes a bordo.

Este último ataque norte-americano seguiu-se a uma ação semelhante realizada no dia anterior ao largo da costa de Omã.

Num comunicado publicado na rede X, o Comando Central dos EUA indicou que um avião de combate norte-americano lançou munições de precisão contra a casa das máquinas do navio, depois de a tripulação ter repetidamente desobedecido às ordens das forças dos EUA, e identificou o navio como o MT Settebello, com pavilhão de Palau.

Entretanto, a Índia convocou na quarta-feira o principal diplomata norte-americano em Nova Deli para apresentar um "forte protesto", depois de o ataque ter deixado três tripulantes indianos desaparecidos. Estes três marinheiros foram entretanto dados como mortos.

Related

Na segunda-feira, um F-18 Super Hornet norte-americano, destacado do porta-aviões USS Abraham Lincoln, atingiu e imobilizou, também no golfo de Omã e pelos mesmos motivos, o MT Marivex, com pavilhão de Palau.

As forças armadas dos EUA referiram que, desde o início do bloqueio, a 13 de abril, "foram desviados 135 navios que acataram as ordens e foi autorizada a passagem de 42 embarcações envolvidas em operações de ajuda humanitária".

O ataque é o mais recente de uma série de ofensivas com mísseis e drones contra navios comerciais no estreito, que se encontra sob dois bloqueios rivais há vários meses.

Teerão travou o tráfego de navios de carga naquela via marítima estratégica no início da guerra, em 28 de fevereiro, enquanto os Estados Unidos impuseram entretanto o seu próprio bloqueio a todos os navios e portos iranianos.

Outras fontes • AFP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google

Notícias relacionadas

Estados Unidos vão tomar ilha iraniana de Kharg e instalações petrolíferas, diz Trump

Irão afirma que o cessar-fogo "praticamente não faz sentido" após ataques dos EUA

"As crianças estão a morrer", denuncia Cuba, enquanto o bloqueio dos EUA dificulta ajuda da ONU