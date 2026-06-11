Esta semana, forças norte-americanas atingiram e imobilizaram mais um petroleiro que tentava contornar o bloqueio imposto aos portos iranianos, informou na quinta-feira o Comando Central dos EUA (CENTCOM).

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Segundo o CENTCOM, um avião norte-americano disparou dois mísseis Hellfire contra a casa das máquinas do navio com pavilhão da Guiné-Bissau, depois de a tripulação ter repetidamente ignorado as instruções das forças dos EUA.

Tratou-se do terceiro ataque deste tipo realizado pelos EUA esta semana e do nono desde o início do bloqueio, acrescentou o CENTCOM, que supervisiona as forças norte-americanas no Médio Oriente.

O ataque contra o navio que tentava transportar petróleo através do golfo de Omã ocorreu nas primeiras horas de quinta-feira (cerca das 4h20 na Europa Central, menos uma hora em Lisboa), indicou ainda o CENTCOM.

Nas primeiras horas de quinta-feira, o Centro de Operações Marítimas do Reino Unido (UKMTO) reportou um incêndio num petroleiro a 21 milhas náuticas a nordeste de Sohar, em Omã, e a embaixada da Índia no país referiu que a Marinha omanita estava a retirar membros da tripulação.

De acordo com a empresa britânica de segurança marítima Vanguard, o petroleiro seguia com 20 tripulantes a bordo.

Este último ataque norte-americano seguiu-se a uma ação semelhante realizada no dia anterior ao largo da costa de Omã.

Num comunicado publicado na rede X, o Comando Central dos EUA indicou que um avião de combate norte-americano lançou munições de precisão contra a casa das máquinas do navio, depois de a tripulação ter repetidamente desobedecido às ordens das forças dos EUA, e identificou o navio como o MT Settebello, com pavilhão de Palau.

Entretanto, a Índia convocou na quarta-feira o principal diplomata norte-americano em Nova Deli para apresentar um "forte protesto", depois de o ataque ter deixado três tripulantes indianos desaparecidos. Estes três marinheiros foram entretanto dados como mortos.

Na segunda-feira, um F-18 Super Hornet norte-americano, destacado do porta-aviões USS Abraham Lincoln, atingiu e imobilizou, também no golfo de Omã e pelos mesmos motivos, o MT Marivex, com pavilhão de Palau.

As forças armadas dos EUA referiram que, desde o início do bloqueio, a 13 de abril, "foram desviados 135 navios que acataram as ordens e foi autorizada a passagem de 42 embarcações envolvidas em operações de ajuda humanitária".

O ataque é o mais recente de uma série de ofensivas com mísseis e drones contra navios comerciais no estreito, que se encontra sob dois bloqueios rivais há vários meses.

Teerão travou o tráfego de navios de carga naquela via marítima estratégica no início da guerra, em 28 de fevereiro, enquanto os Estados Unidos impuseram entretanto o seu próprio bloqueio a todos os navios e portos iranianos.