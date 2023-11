Enterprise Europe Network apoia internacionalização das pequenas empresas dos têxteis inteligentes

A internacionalização pode ser um grande desafio para uma pequena empresa.

A empresa grega de vestuário sustentável Pepper Vally foi fundada em 2011 por dois engenheiros têxteis.

Aliki Goritsa, co-fundadora da fábrica aposta no uso de materiais naturais tradicionais aliados a tecnologia de ponta para criar vestuário de qualidade, com base na inovação.

Aliki Goritsa , co-fundadora da Pepper Vally, fabricante de roupa sustentável euronews

Roupa que monitoriza dados biométricos

Por exemplo, fabrica fatos de banho com algodão em vez de lycra ou nylon.

"Tentamos criar inovações úteis para as pessoas e que sejam seguras para a pele e para o ambiente. Sempre que entramos no mar ou lavamos a roupa libertam-se microplásticos. A inovação neste caso consiste em ter um padrão de malha com buracos. Trata-se de uma estrutura 3D que permite a circulação do ar. Isso faz com que a roupa seque mais facilmente", disse à euronews Aliki Goritsa, co-fundadora da Pepper Vally.

A Pepper Vally produz protótipos de vestuário inteligente que monitoriza dados biométricos, como o ritmo cardíaco e a temperatura.

A Roupa da Pepper Vally integra sensores de dados biométricos euronews

O apoio da Entreprise Europe Network

A empresa grega integra a Enterprise Europe Network, uma rede financiada pela União Europeia que dá apoio às PME que querem expandir-se a nível internacional.

"A Enterprise Europe Network ajudou-nos a navegar nesta nova área, na Europa e a nível internacional, porque é muito perigoso para uma pequena empresa fazê-lo sozinha. Ajudaram-nos a encontrar as oportunidades certas para promover eficazmente a nossa investigação noutras áreas e noutros países europeus e para podermos colaborar com universidades".

Este ano, a Enterprise Europe Network celebra o 15.º aniversário. A rede europeia ajudou cerca de 4 milhões e duzentas mil pequenas empresas em toda a Europa.

A Pepper Vally integrou a Enterprise Europe Network para obter apoio a nível da internacionalização do negócio euronews

Identificar parceiros de negócio de confiança

Na Grécia, foram apoiadas mais de 3 mil empresas, entre 2022 e 2023.

"Apoiamos milhares de empresas da indústria têxtil e da moda. Procuramos empresas que produzam produtos inovadores que se destaquem a nível internacional. Porque a concorrência é feroz", frisou Mina Peleki, conselheira da Enterprise Europe Network e responsável da Câmara das Pequenas e Médias Indústrias de Atenas.

A rede europeia ajuda a encontrar fontes de financiamento, a identificar oportunidades do mercado único europeu, a compreender a legislação e a regulamentação dos vários países e a escolher o parceiro internacional mais adequado.

"Quando uma empresa nos diz 'encontrei um parceiro, mas não tenho a certeza se é o parceiro certo', a nossa rede é muito útil, porque temos pessoas de confiança noutros países que podemos contactar", afirmou a responsável.