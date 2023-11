Uma frota obscura, operadores indetetáveis e descontos ajudaram o comércio de petróleo russo a fluir apesar das sanções ocidentais nos últimos 18 meses.

PUBLICIDADE

Após 18 meses de guerra com a Ucrânia, o efeito das sanções ocidentais está a desvanecer na economia russa, nomeadamente nas receitas petrolíferas do orçamento federal.

O país encontrou formas de contornar as sanções ocidentais, que impõem um limite máximo de 60 dólares para o preço do barril de petróleo russo dos Urais no comércio mundial.

Quase nenhum dos carregamentos de crude por via marítima em outubro foi executado abaixo do preço máximo, informou o Financial Times, citando fontes oficiais da UE. As estatísticas oficiais russas mostram também que o preço médio recebido foi superior a 80 dólares por barril em outubro.

"Apesar da queda mensal de 3-5% nas exportações de petróleo da Rússia nos últimos três meses, as receitas petrolíferas do país continuaram a aumentar", disse o economista e analista de energia Osama Rizvi à Euronews Business.

Como funciona o limite de preços

A fim de reduzir as receitas do petróleo russo como resposta à agressão do país contra a Ucrânia, o G7 e aliados como a Austrália e a Noruega aplicaram o limite de preços a partir de 5 de dezembro de 2022. (Na UE, existe também uma proibição total de importação de petróleo bruto e produtos petrolíferos russos por via marítima, com exceção da Bulgária).

As empresas destas jurisdições estão proibidas de prestar serviços de transporte marítimo ou de seguros para facilitar o comércio de petróleo russo, a menos que o comércio seja comprovadamente inferior ao limite de preço.

No entanto, o preço de mercado do crude russo dos Urais ultrapassou o limite máximo de 60 dólares em julho de 2023 e tem vindo a ser fixado cada vez mais acima desse valor nos últimos meses.

Como é que a Rússia conseguiu contornar as sanções?

O país desenvolveu métodos que estão a "tornar impossível policiar o comércio", disse Christopher Weafer, CEO da consultora de negócios Macro-Advisory Ltd, à Euronews Business.

O comércio de petróleo russo tem sido tradicionalmente gerido por grandes empresas petrolíferas e casas de mercadorias que respeitam as sanções ocidentais.

Ao longo do último ano, estas empresas foram gradualmente substituídas por empresas comerciais pouco conhecidas e sem historial no setor, que surgiram e exportaram grandes volumes de crude russo para a Ásia, encerrando depois rapidamente as suas atividades.

Os gráficos do grupo de reflexão Bruegel, sediado em Bruxelas, mostram que menos de um quarto dos navios atualmente utilizados navegam oficialmente sob a jurisdição do G7 ou da Noruega e, por conseguinte, têm de respeitar o limite de preços.

Surgiu também no mercado mundial uma frota de "petroleiros-sombra", composta por centenas de pequenos operadores de petroleiros, proprietários de um ou dois navios-tanque apenas. Trata-se normalmente de navios envelhecidos, que apresentam muitos riscos de segurança e que navegam sob o pavilhão de países como a Libéria ou os Camarões.

Transportam regularmente milhões de barris de petróleo e, muitas vezes, não dispõem de seguro normalizado do setor ou são segurados por empresas indianas, chinesas ou russas, apesar de, tradicionalmente, 90-95% do mercado mundial de seguros de petroleiros estar sediado em Londres.

Outro dos gráficos do Bruegel mostra como a origem do seguro de dois terços dos carregamentos se tornou desconhecida até julho de 2023.

Cada vez mais, antes mesmo de um navio chegar ao seu destino, a carga mudou de mãos no mar, tornando as exportações de petróleo da Rússia mais difíceis de rastrear.

"É um enorme jogo de esconder o tráfego de petroleiros, esconder volumes", disse Weafer. "Se as autoridades europeias identificam uma empresa ou um navio-tanque que viola as sanções, o nome da empresa muda rapidamente e até o nome do navio-tanque muda".

Quem está a comprar o petróleo russo e como é que ele acaba novamente na Europa?

O petróleo russo da Seaborn é quase inteiramente destinado aos mercados asiáticos, sendo a Índia, a China e a Turquia os maiores compradores.

PUBLICIDADE

No entanto, há uma grande quantidade de petróleo que parte para destinos não revelados. "Cerca de 1,5 milhões de barris por dia saem dos portos russos com destinos não revelados", disse Weafer. "Ou acabam em portos chineses ou indianos ou, por vezes, esse petróleo é transferido para outro petroleiro, no oceano. E depois, mistura-se no mercado global".

Parte do petróleo e dos produtos petrolíferos russos regressaram à Europa, onde a importação é proibida (com exceção de uma pequena quantidade para a Bulgária).

Com a aproximação do inverno, a Europa terá de comprar gasóleo e outros produtos à Índia ou aos Emirados Árabes Unidos. "E, efetivamente, é o petróleo russo que está a dar a volta", diz Weafer.

O economista e analista de energia Osama Rizvi também confirmou que o petróleo enviado para a Ásia regressa à Europa. "De acordo com os números, a Turquia e a Índia têm importado muito petróleo russo e a maior parte tem regressado à Europa sob a forma de produtos petrolíferos".

A diferença que as novas sanções podem fazer

Os analistas dizem que se tornou muito difícil policiar um mercado tão fragmentado e cheio de empresas comerciais pouco conhecidas. "A realidade é que a UE não é capaz de controlar este mercado", disse Weafer.

PUBLICIDADE

O que realmente tornou este limite de preços ineficaz foi um aumento sem precedentes da frota clandestina, que não é controlada pelas organizações internacionais", disse Rizvi, acrescentando que também os carregamentos de petróleo não controlados, por exemplo, descarregados na Malásia, estão a misturar-se no comércio global com as exportações de outro país.

A única forma de as sanções serem aplicadas é se os atuais compradores concordarem em respeitar as sanções. "Todos os grandes compradores deixaram absolutamente claro que não têm intenções de o fazer", disse Weafer. Anteriormente, a Índia confirmou abertamente que poupou cerca de 2,7 mil milhões de dólares ao importar petróleo russo com desconto nos primeiros nove meses de 2023.

"O desconto nos preços do petróleo russo dá uma competitividade económica muito significativa em relação aos consumidores ocidentais que estão a pagar o preço mais elevado."

Os efeitos das sanções ocidentais podem desvanecer-se ainda mais em janeiro, quando o grupo BRICS se expandir com seis novos membros, pelo que a Rússia tem mais oportunidades de criar novos acordos comerciais bilaterais e acordos financeiros, incluindo nos setores dos seguros, transportes e logística.

"O 12º pacote de sanções foi apresentado na União Europeia, o que coloca em causa a vontade das autoridades norte-americanas ou europeias de aplicar o limite de preços e de tentar bloquear a exportação de petróleo e de produtos petrolíferos russos", afirmou Weafer.

PUBLICIDADE

O CEO da consultora de negócios Macro-Advisory Ltd salientou que, se os volumes de petróleo russo fossem reduzidos devido a um policiamento mais eficaz, isso retiraria milhões de barris de crude e de produtos petrolíferos do mercado mundial, o que, sem dúvida, faria subir os preços. "Um aumento do preço do petróleo seria prejudicial para a economia mundial".