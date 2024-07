As críticas do chefe da Lavazza, Giuseppe Lavazza, vêm juntar-se aos preços já elevados devido aos efeitos da seca na colheita do café e à atual crise do Mar Vermelho, que afetou as entregas de café na Europa.

De acordo com o presidente da Lavazza, Giuseppe Lavazza, uma chávena de café poderá em breve ficar muito mais cara devido às novas regras de produção de café e de desflorestação.

Isto porque, segundo as novas regras, as exportações de café em grão de milhares de agricultores para a UE poderão em breve ser rejeitadas por terem sido produzidas em terrenos recentemente desflorestados.

Embora se considere que estas regras sejam bem intencionadas, com o objetivo de preservar a qualidade das florestas e reduzir o impacto da desflorestação nas comunidades locais, vários líderes do sector receiam que possam ter sido mal redigidas e quase impossíveis de aplicar em alguns casos.

Os produtores de café de todo o mundo terão de utilizar coordenadas de satélite para mapear digitalmente a dimensão das suas explorações e destacar claramente os seus limites, a fim de verificar se alguma das terras foi recentemente desflorestada.

No entanto, para vários agricultores dos principais países produtores de café e em desenvolvimento, como o Brasil, o Vietname, a Indonésia e a Colômbia, isso seria quase impossível, devido aos fundos e aos conhecimentos técnicos necessários para a cartografia por satélite.

Numa conversa com os jornalistas durante o torneio de ténis de Wimbledon, publicada no Telegraph, Lavazza afirmou que o resultado para o negócio seria "terrível".

O patrão do café acrescentou: "Isto está a introduzir uma grande limitação, uma distorção muito forte do mercado.

"Para todos os torrefatores europeus, isto é um grande desafio. Pensem nos agricultores da América Central, penso que muito poucos deles estão preparados para cumprir o regulamento".

As fronteiras agrícolas em muitos dos países são pouco nítidas e têm-no sido durante gerações, o que faz com que os agricultores não saibam exatamente a extensão total das suas explorações e, por conseguinte, não possam fornecer as informações necessárias para a cartografia por satélite.

A nova regulamentação também é suscetível de criar encargos regulamentares adicionais para os importadores de café do bloco, que terão agora de efetuar controlos exaustivos dos seus parceiros de exportação, tais como auditorias independentes e avaliações de risco.

Esta situação é suscetível de aumentar os custos e o tempo envolvido, o que também poderá significar que muitos torrefatores de café da UE ponderem abandonar o bloco e estabelecer instalações noutros locais, como a China ou os EUA, restringindo ainda mais a oferta de café.

Os preços do café também têm vindo a aumentar recentemente devido a fatores naturais, como as secas, e a fatores geopolíticos, como a crise do Mar Vermelho, que aumentam consideravelmente os tempos de transporte e os atrasos na cadeia de abastecimento.

Sahra Nguyen, fundadora da Nguyen Coffee Supply, uma empresa vietnamita especializada na torrefação e importação de café, afirmou, segundo o Perfect Daily Grind: "Há muitos fatores que afetam o aumento do preço do café robusta, incluindo a escassez relacionada à seca, que fará com que o preço suba com a demanda. Além disso, a escassez de arábica relacionada com o clima também fará aumentar a procura, uma vez que os produtores de café torrado terão de diversificar as suas ofertas.

"Além disso, há a natureza da negociação na Intercontinental Exchange (ICE), que terá impacto no preço devido à dinâmica da oferta e da procura. Se uma empresa prevê uma escassez contínua, pode assegurar o inventário mais cedo, o que também pode fazer subir o preço."

O que é a regra de desflorestação da UE?

De acordo com a Comissão Europeia, "Em 29 de junho de 2023, entrou em vigor o regulamento relativo aos produtos sem desflorestação. O principal motor destes processos é a expansão das terras agrícolas que está ligada à produção de matérias-primas como o gado, a madeira, o cacau, a soja, o óleo de palma, o café, a borracha e alguns dos seus produtos derivados, como o couro, o chocolate, os pneus ou o mobiliário.

"Enquanto grande economia e consumidora destes produtos de base ligados à desflorestação e à degradação florestal, a UE é parcialmente responsável por este problema e pretende liderar o caminho para o resolver.

"Nos termos do regulamento, qualquer operador ou comerciante que coloque estes produtos no mercado da UE, ou que exporte a partir dele, deve poder provar que os produtos não provêm de terras recentemente desflorestadas ou que contribuíram para a degradação das florestas."

Estas regras também têm como objetivo reduzir as emissões de carbono da UE provocadas pela produção e consumo destes produtos.

A Comissão Europeia insiste que as alterações não representarão uma carga regulamentar ou de custos demasiado pesada para os agricultores.