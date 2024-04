De Euronews Green

O maior sistema de certificação de algodão do mundo está a dar luz verde a roupas feitas de algodão cultivado em mega-propriedades que "saqueiam" o Cerrado.

As roupas, toalhas e lençóis de algodão da H&M e da Zara estão "manchados" pela desflorestação ilegal e por violações dos direitos humanos, de acordo com uma nova investigação.

A ONG de investigação Earthsight, sediada no Reino Unido, detetou 800 000 toneladas de algodão dos gigantes retalhistas ocidentais em propriedades brasileiras onde a apropriação de terras, a violência e a corrupção são frequentes.

Este algodão é exportado para vários fabricantes na Ásia que, em conjunto, produzem cerca de 250 milhões de peças de vestuário e artigos para a casa num ano para as lojas globais da H&M, da Zara e das suas marcas irmãs.

"Estas empresas falam de boas práticas, de responsabilidade social e de sistemas de certificação, afirmam investir na rastreabilidade e na sustentabilidade, mas tudo isto parece agora tão falso como as suas montras", afirma Sam Lawson, diretor da Earthsight.

Todo o algodão rastreado pela ONG foi certificado como sustentável pela Better Cotton - o maior sistema de certificação de algodão do mundo.

De onde vem o algodão do Brasil?

O mundo está bem ciente da importância crítica da Amazónia, com atualizações frequentes sobre a escala da perda de floresta causada por fazendas de gado e plantações de soja.

Mas, embora as últimas notícias sobre os "pulmões da Terra" sejam provisoriamente positivas, a sul da floresta existe outro ecossistema precioso que está a ser devastado a um ritmo alarmante.

A região do Cerrado é caracterizada por planaltos dramáticos e vales exuberantes. É, notavelmente, o lar de cinco por cento das espécies do mundo - incluindo tamanduás gigantes, tatus gigantes e onças.

Nas últimas décadas, mais de metade desta savana tropical - que abrange um quarto do território do Brasil - foi desmatada para a agricultura em grande escala. No ano passado, a desflorestação aumentou 43%.

Um rio entre a comunidade de Cachoeira e Caçimbinha na Bahia, Brasil, junho de 2023. Thomas Bauer/Earthsight

Esta "pilhagem" do Cerrado coincide com um boom na produção brasileira de algodão para exportação, diz a Earthsight. O país está perto de ultrapassar os Estados Unidos como o maior exportador de algodão do mundo até 2030.

Os ecologistas alertam para o facto de este bioma exuberante estar a ser sacrificado para salvar a mais famosa Amazónia, à qual está, no entanto, intrinsecamente ligado.

"Internacionalmente, o Cerrado não é muito conhecido. Se tivesse um nome como o da Amazónia, teríamos mais políticas [públicas] que beneficiariam a conservação do bioma", disse Ane Alencar, diretora científica do IPAM, no início deste ano.

Como a terra é desmatada para a plantação de algodão no Cerrado?

O oeste do estado da Bahia é particularmente marcado pela agricultura em escala industrial. O agronegócio extrai cerca de dois mil milhões de litros de água por dia, sugando os leitos dos rios e riachos, como os habitantes locais mostraram aos investigadores do Earthsight.

Ao vasculhar milhares de registos de embarque, a ONG descobriu que os fornecedores da H&M e da Zara abastecem-se de algodão cultivado neste estado por dois dos maiores produtores do Brasil.

Estas empresas - SLC Agrícola e Grupo Horita - são propriedade de duas das famílias mais ricas do Brasil. E, de acordo com a Earthsight, têm um longo historial de injunções judiciais, decisões de corrupção e milhões de dólares em multas por terem desmatado 1.000 quilómetros quadrados de Cerrado.

Uma fazenda de SLC na Bahia, Brasil; uma monocultura de algodão. Thomas Bauer/Earthsight

No mega-estado de Estrondo - onde Horita é o principal proprietário de terras - disputas violentas de propriedades contra comunidades tradicionais datam de décadas. Em 2018, o procurador-geral da Bahia constatou que a Estrondo era uma das maiores áreas de grilagem de terras da história do Brasil. Um ano depois, dois membros da comunidade foram baleados pelos seguranças da Estrondo, após uma escalada de intimidação e assédio.

A Earthsight diz que as operações destas empresas são "emblemáticas de uma realidade mais ampla de agronegócios orientados para a exportação que infligem danos ao Cerrado, às suas comunidades tradicionais e ao clima".

"É raro que fazendas de grande escala não se apropriem de terras", disseram ativistas locais em uma região ao Earthsight.

A limpeza da vegetação do Cerrado para a agricultura gera tanto carbono por ano quanto as emissões anuais de 50 milhões de carros, estima o governo brasileiro.

E o algodão, que muitas vezes é produzido em rotação com a soja nessas mega-propriedades, é especialmente prejudicial devido ao uso intenso de pesticidas.

Como é que este algodão "contaminado" é introduzido nas roupas da Zara e da H&M?

A Inditex, a empresa espanhola proprietária da Zara, e a sueca Hennes & Mauritz são os dois maiores retalhistas de moda do mundo. AP Photo/Mark Lennihan & Todd Williamson/Invision/AP

Os registos de embarque vistos pela Earthsight mostram que o Grupo Horita e a SLC Agrícola exportaram diretamente pelo menos 816.000 toneladas de algodão da Bahia para mercados estrangeiros entre 2014 e 2023.

Oito fabricantes de vestuário asiáticos utilizaram este algodão em bruto para fornecer a H&M e a Inditex (proprietária da Zara). A PT Kahatex, na Indonésia, foi o maior comprador deste algodão "contaminado", antes de enviar milhões de meias, calções e calças de algodão para a H&M.

Todas as importações da Inditex para a Europa chegam a Espanha e aos Países Baixos, antes de serem distribuídas pelas lojas de toda a Europa como artigos "obrigatórios" da estação.

No âmbito de um esforço de saneamento, os gigantes de fast fashion aderiram a um sistema de certificação ética da cadeia de abastecimento denominado Better Cotton (BC). A maioria dos produtos das empresas é fabricada com algodão certificado pelo BC, o que as torna nos maiores utilizadores mundiais de algodão com o selo de aprovação BC.

O problema é que todo o algodão que a Earthsight associou à degradação ambiental e às violações dos direitos humanos na Bahia tinha o selo BC.

Ontem, foi noticiado que a Inditex exigiu mais transparência da Better Cotton, sediada em Genebra, em resposta à investigação. A BC afirmou no início deste mês que concluiu uma auditoria de terceiros a três explorações agrícolas implicadas pela Earthsight e tenciona revelar as suas conclusões hoje, aquando da publicação do relatório da ONG.

Acrescentou ainda que o seu parceiro estratégico no Brasil, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, estava a rever elementos das suas normas para as alinhar com as da Better Cotton.

Como podemos pôr termo ao comércio de algodão sujo?

Uma vez que a UE é um dos maiores importadores de vestuário do mundo (a seguir aos EUA), a Earthsight argumenta que o bloco tem uma grande responsabilidade na limpeza das suas cadeias de abastecimento.

"Tornou-se muito claro que os crimes relacionados com os produtos que consumimos têm de ser resolvidos através de regulamentação e não através das escolhas dos consumidores", afirma Lawson.

"Isto significa que os legisladores dos países consumidores devem adotar leis fortes com uma aplicação rigorosa. Entretanto, os compradores devem pensar duas vezes antes de adquirirem a sua próxima peça de roupa de algodão."

Embora existam várias leis para regular as cadeias de abastecimento, a ONG assinala a existência de lacunas. A Diretiva da UE relativa à diligência devida em matéria de sustentabilidade das empresas (CSDDD) - que deverá ser finalizada nos próximos meses - apenas abrangerá as maiores empresas.

Por outro lado, um novo regulamento da UE relativo à desflorestação obriga as empresas a rastrear algumas matérias-primas até à produção, que deve ser legal e sem desflorestação, mas não abrange o algodão.

O que é que a Zara e a H&M dizem?

"Congratulamo-nos com o empenho da Earthsight nestas questões e levamos estas alegações extremamente a sério", afirmou a H&M em resposta à descoberta. "Estamos em estreito contacto com o proprietário da certificação Better Cotton, que iniciou uma investigação aprofundada sobre as alegações específicas."

A H&M - com marcas irmãs, incluindo COS, Monki, & Other Stories, Arket e Weekday - diz que atingiu o seu objetivo de obter 100% do algodão de origem reciclada, orgânica ou mais sustentável (por exemplo, algodão BC) em 2020.

A Inditex - que detém a Berksha, a Pull&Bear e a Massimo Dutti, bem como a Zara - disse à Earthsight: "Levamos muito a sério qualquer informação relativa a práticas impróprias na indústria têxtil.

"Depois de recebermos a vossa carta, partilhámos o seu conteúdo com a Better Cotton, que nos confirmou ter iniciado uma investigação, em colaboração com o seu parceiro no terreno, a ABRAPA."