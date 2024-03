A inflação anual na Europa continua a dar sinais de abrandamento, com os dados de janeiro a revelarem uma descida em 15 dos 27 países da UE. No entanto, os restantes 11 países registaram um aumento.

A inflação na UE tem vindo a diminuir gradual e consistentemente desde o seu pico de 11,5% em outubro de 2022. Em janeiro de 2024, a inflação anual na UE foi de 3,1%, contra 3,4% em dezembro, de acordo com o Eurostat, o serviço de estatística da UE.

Este valor contrasta fortemente com o registado na mesma altura do ano passado, quando era de 10%.

Ao mesmo tempo, a taxa de inflação anual da zona euro foi de 2,8% em janeiro de 2024, contra 2,9% em dezembro e consideravelmente inferior aos 8,6% registados em janeiro de 2023.

Preços estão a subir lentamente

A queda da inflação indica que os preços no consumidor estão a aumentar mais lentamente do que anteriormente, embora continuem a subir. A inflação negativa, ou deflação, ocorre quando os preços caem numa economia. Em janeiro, por exemplo, os preços da energia na UE foram inferiores aos do ano anterior.

A estimativa preliminar do Eurostat, publicada a 1 de março, revela que a inflação anual na zona euro desceu para 2,6% em fevereiro, contra 2,8% em janeiro. No entanto, continua acima da taxa de inflação de 2% fixada pelo Banco Central Europeu (BCE).

A taxa de inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), difere muito na Europa. Embora se tenha verificado um arrefecimento na maioria dos países da UE, nenhum deles apresentou um valor de inflação negativo em janeiro, em termos homólogos. As estimativas do Eurostat para fevereiro ainda não revelam qualquer sinal de descida em nenhum país.

Evolução da inflação anual desde o seu pico

A inflação atingiu a taxa mais elevada das últimas quatro décadas em outubro de 2022.

A crise da COVID-19 foi seguida de um aumento significativo dos preços no consumidor, como mostra o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) de 2023. Os preços começaram a subir em 2021 devido à rápida recuperação da pandemia e aos estrangulamentos da cadeia de abastecimento com ela relacionados.

A invasão da Ucrânia pela Rússia também fez subir novamente a inflação, com o seu impacto nos preços da energia a levá-la, em outubro de 2022, a níveis não vistos há 40 anos.

Entre 1997 e o final de 2021, a taxa de inflação anual mais elevada da UE, de 4,4%, foi registada em julho de 2008.

Desde esse pico, a taxa de inflação anual na UE e na zona euro diminuiu todos os meses, com exceção de um mês em cada secção.

Onde a inflação é mais alta

De acordo com os dados de janeiro de 2024, a inflação anual na UE variou entre 0,9% e 7,3%. Entre os países da UE, a Roménia registou a taxa mais elevada (7,3%), seguida da Estónia e da Estónia (5%), da Croácia (4,8%) e da Polónia (4,5%).

A Dinamarca e a Itália registaram as taxas de inflação anual mais baixas, com 0,9%. Seguiram-se a Letónia, a Lituânia e a Finlândia com 1,1%.

Entre os outros quatro grandes países da UE, a taxa de inflação foi superior à média da UE para a Espanha (3,5%) e a França (3,4%), enquanto a Alemanha (3,1%) registou o mesmo nível que a UE. A inflação no Reino Unido foi de 4,2%.

Em comparação com dezembro, a inflação anual diminuiu em 15 países da UE, manteve-se estável num país e aumentou em outros 11.

Os cinco países candidatos relativamente aos quais o Eurostat forneceu dados revelaram taxas de inflação anual mais elevadas do que na UE.

A Turquia é um caso extremo, com 64,9%. De facto, os partidos da oposição e o antigo diretor do TurkStat afirmam que os números oficiais da inflação foram manipulados. O grupo independente de investigação sobre a inflação (ENAG) concluiu que a taxa anual de inflação no consumidor era de 129%.

Prevê-se descida em 11 dos 20 países

De acordo com a estimativa preliminar do Eurostat, a inflação anual deverá diminuir em 11 dos 20 países da zona euro em fevereiro, em comparação com janeiro.

A Eslováquia registou a maior descida, de 0,7 pontos percentuais (pp), de 4,4% para 3,7%, seguida de uma descida de 0,6 pp em Espanha, Malta e Estónia.

A taxa de desemprego aumentou em quatro países, nomeadamente na Bélgica (2,1 pontos percentuais), Luxemburgo (0,2 pontos percentuais), Chipre e Finlândia (ambos 0,1 pontos percentuais), de acordo com a estimativa.

Na área do euro, a Croácia registou a taxa de inflação anual mais elevada em fevereiro de 2024, com 4,8%, enquanto a Letónia registou a taxa mais baixa, com 0,9%, medida pelo IHPC.

Olhando para as principais componentes da inflação da zona euro, espera-se que os alimentos, álcool e tabaco tenham a taxa anual mais elevada em fevereiro (4,0%, em comparação com 5,6% em janeiro). Seguem-se os serviços (3,9%, em comparação com 4,0% em janeiro) e os bens industriais não energéticos (1,6%, em comparação com 2,0% em janeiro).

A estimativa mostra que a inflação dos produtos energéticos continuará a ser negativa, com -3,7%, uma descida notável em comparação com -6,1% em janeiro.

Em janeiro, a inflação dos produtos alimentares não transformados foi de 6,9%, tendo diminuído para 2,2% em fevereiro. Esta poderá ser uma boa notícia, em especial para as famílias com baixos rendimentos, uma vez que a inflação real dos produtos alimentares, que é a taxa de inflação dos produtos alimentares menos a inflação global, está a exercer uma enorme pressão sobre elas.

A inflação dos produtos alimentares e das bebidas não alcoólicas foi de 5,4% na zona euro, o que resultou numa inflação real dos produtos alimentares de 2,8% na zona euro em janeiro.

Atividade económica deverá acelerar em 2024

O relatório da Comissão Europeia sobre as previsões económicas do inverno de 2024, publicado em meados de fevereiro, mostra que a atividade económica na UE deverá acelerar gradualmente em 2024.

Prevê-se também que os consumidores gastem mais. Como a inflação continua a descer, os salários reais aumentarão. A descida da inflação ajudará a manter sob controlo o aumento dos preços dos produtos alimentares.