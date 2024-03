Solteiros são os mais afetados por uma crise de custo de vida

Desde a habitação até às despesas de viagem, os solteiros têm regularmente custos mais elevados do que os casais, o que poderá agravar-se devido à atual crise do custo de vida.

A crise do custo de vida que atualmente assola a Europa está a afetar a maioria das pessoas de uma forma ou de outra, mas os solteiros são potencialmente os mais afetados. Ser solteiro pode ser ótimo para si, mas também pode ter um preço muito elevado.

De acordo com a empresa financeira e de seguros Ocean Finance, os solteiros do Reino Unido pagam cerca de 3 195,24 libras (3 739,8 euros) por ano, em despesas como rendas, hipotecas, serviços públicos e outras.

Nos últimos anos, os solteiros do Reino Unido e da Europa têm sido afetados por um aumento desproporcionado dos custos em comparação com os casais ou as famílias. Este facto levou ao aparecimento de um termo cunhado, o "imposto sobre os solteiros", também conhecido como a "penalidade dos solteiros", que se refere a todos os custos adicionais suportados pelas pessoas que não são casadas.

Esta penalização é visível em quase tudo, desde as hipotecas e as contas às viagens e atividades de lazer, especialmente para os solteiros sem filhos.

De acordo com o Eurostat, os agregados familiares unipessoais sem filhos registaram um aumento de 30,7% entre 2009 e 2022 na UE. Os agregados familiares mais pequenos encontram-se na Lituânia, Estónia, Dinamarca e Finlândia, enquanto os maiores se encontram na Croácia, Eslováquia e Grécia.

O Eurostat sublinhou ainda que, em 2022, o tipo de agregado familiar mais comum na UE era o de adultos solteiros, que representava cerca de 71,9 milhões.

De acordo com a terapeuta matrimonial e familiar Sophie Cress, o impacto do imposto sobre os solteiros pode ir muito além da pressão financeira.

"O imposto sobre os solteiros pode ter consequências que vão para além das questões financeiras, afetando as relações e a tomada de decisões das pessoas. A prevalência crescente de pessoas que mantêm relações por razões financeiras indica as pressões sociais e económicas que os solteiros enfrentam.

"Muitos dão por si a questionar se podem dar-se ao luxo de ser solteiros, tanto financeira como emocionalmente, num mundo em que o custo da vida a solo parece exorbitante.

"O imposto sobre os solteiros pode levá-los a sentirem-se socialmente isolados e estigmatizados. Isto porque a sociedade tende a valorizar mais as uniões românticas e as unidades familiares, fazendo com que os solteiros se sintam marginalizados.

"Consequentemente, estes indivíduos podem sentir-se inadequados ou indignos, uma vez que a norma é que a felicidade e a realização são maioritariamente alcançadas através de relações românticas", afirma Cress.

Que despesas são mais afetadas pelo imposto sobre os solteiros?

Numa crise de custo de vida, os solteiros podem ter dificuldade em pagar as rendas e as hipotecas sozinhos, especialmente em cidades de custo elevado como Londres. Isto também levou a que as pessoas que vivem atualmente relações infelizes ou pouco saudáveis pensem duas vezes antes de se separarem, pois podem não estar confiantes na sua capacidade de se sustentarem sozinhas.

Em muitos casos, os bancos e outras instituições financeiras também estão menos interessados em conceder empréstimos e hipotecas a pessoas solteiras, mesmo que estas tenham empregos estáveis e bem remunerados e uma entrada decente para a hipoteca. Este facto pode dificultar a compra de casa por parte dos solteiros.

As faturas de supermercado também podem ser muito mais elevadas, devido ao facto de os produtos serem embalados em embalagens de duas a quatro porções, com pacotes de tamanho familiar de produtos como batatas fritas ou chocolate a serem também empurrados para os solteiros.

Quando comem fora de casa, os solteiros também têm menos probabilidades de tirar partido das ofertas destinadas a casais ou famílias.

Da mesma forma, os custos de viagem podem aumentar rapidamente, sendo que as pessoas solteiras nem sempre têm acesso a descontos como os cartões de comboio Two Together no Reino Unido. O mesmo se aplica aos hotéis e a outras atividades de férias, uma vez que uma pessoa que viaje sozinha não pode beneficiar de descontos significativos para grupos.

O mesmo acontece com os serviços de utilidade pública, como as faturas de água e de energia, que podem funcionar com uma tarifa fixa e que têm principalmente em conta os agregados familiares com duas pessoas. Outros custos de lazer, como uma licença de televisão e serviços de streaming como o Netflix e o Amazon Prime, também serão mais caros.

A Ocean Finance estima que os solteiros pagam cerca de £200 a mais por mês em faturas - incluindo habitação - do que pagariam se tivessem outro adulto com quem pudessem dividir os custos. Do mesmo modo, gastam cerca de 15 libras mais em comida e álcool, 39,5 libras mais em férias e 26,4 libras mais em subscrições.

Solteiros pagam frequentemente impostos mais elevados que casais ou famílias

Finn Wheatley, analista de risco do The Small Business Blog, foi citado pela Big Issue como tendo dito: "O custo de viver sozinho aumenta. Por um lado, os impostos afetam mais os solteiros do que os casais ou as famílias. Vivendo sozinho, tudo, desde a renda às compras e aos cuidados de saúde, era da minha responsabilidade, sem ninguém com quem dividir os custos."

Embora as pessoas possam encontrar formas de pagar menos renda e de reduzir a fatura da mercearia, os impostos mais elevados para os solteiros podem ser ainda mais penalizadores. Por exemplo, no Reino Unido, o subsídio de casamento pode reduzir a fatura fiscal de um casal em cerca de £1.000.

De acordo com a OCDE, em 2022, na Bélgica, a carga fiscal para os trabalhadores solteiros sem filhos era de cerca de 53,0%, com a Alemanha a situar-se nos 47,8% e a Áustria nos 46,8%. A França tributava os trabalhadores solteiros sem filhos em 47,0%, enquanto a Itália aplicava um imposto de 45,9%.

Em contrapartida, a carga fiscal belga para um trabalhador médio casado com dois filhos era de 37,8% em 2022, com a Alemanha a tributá-los a 32,9% e a Áustria a 30,2%. A França tributava-os a 39,2% e a Itália a 34,9%.

Município belga introduz reformas neutras em termos de estilo de vida

Em 1 de janeiro de 2023, a Bélgica tinha 1,8 milhões de agregados familiares unipessoais, de acordo com Stratbel, representando mais de 36% dos agregados familiares privados. Durante a pandemia, estes agregados familiares aumentaram cerca de 22%.

No entanto, a Bélgica continua a ter uma das políticas fiscais mais elevadas para os solteiros. Esta situação levou Carla Dehonghe, uma política belga do Partido Aberto Flamengo, Liberais e Democratas (Open VLD), a condenar a discriminação social contra as pessoas solteiras sem filhos, especialmente no que diz respeito aos impostos.

De acordo com o Brussels Times, Dehonghe defende a adoção de políticas fiscais mais neutras em termos de estilo de vida: "Muitas pessoas acabam por ficar sozinhas devido a mudanças de situação. Não há limite de idade para viver sozinho. O grupo dos solteiros é muito diversificado: solteiros, divorciados, viúvos, famílias monoparentais, etc.

"A família clássica de dois pais e dois filhos continua a ser a norma aos olhos dos responsáveis políticos. Este facto conduz, entre outras coisas, a medidas desvantajosas para os solteiros, em termos de impostos, habitação, etc.

"Deixar a herança aos filhos ou ao parceiro é o imposto sucessório mais vantajoso, mas os solteiros sem filhos não têm essa possibilidade. Dar a herança a alguém fora do círculo familiar, mesmo que seja um irmão, significa sobretudo boas notícias para o Estado".

No entanto, Dehonghe introduziu algumas alterações nesse sentido no seu próprio município, Woluwe-Saint-Pierre, cujo conselho votou recentemente, por unanimidade, uma carta que visa introduzir mudanças sociais, habitacionais e comunitárias mais inclusivas.

Estas envolvem coisas como novas habitações com mais espaços comuns para os solteiros interagirem socialmente, restaurantes que incluem mesas comuns, convites municipais que incluem convites para mais um, em vez de apenas um parceiro e muito mais.

"Todos podem fazer a sua parte, não apenas os políticos. Os restaurantes locais podem desenvolver políticas favoráveis aos solteiros. No local de trabalho, pode ser assegurado o respeito pelos desejos de cada um", afirmou Dehonghe.