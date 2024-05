A inflação poderá ser de apenas 2,2% na UE no próximo ano. Bruxelas reviu em alta crescimento de Portugal para este ano.

A Comissão Europeia prevê que, apesar do aumento dos preços dos principais produtos de base, como o petróleo bruto, a inflação diminuirá para mais de metade este ano, com números melhores do que o previsto.

As previsões de primavera, divulgadas esta quarta-feira, mostram um otimismo crescente sobre o estado da economia, numa altura em que os eleitores preocupados com o aumento dos preços se preparam para ir às urnas.

"Ultrapassámos uma etapa depois de um 2023 muito desafiante", disse o Comissário Europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, num comunicado, prevendo um aumento para 1% do crescimento em todo o bloco este ano. Mas acrescenta: "Com duas guerras a continuarem a grassar não muito longe de casa, os riscos de queda aumentaram".

A luta contra a subida dos preços é vista como a questão número um antes das eleições europeias de junho. De acordo com uma sondagem exclusiva publicada pela Euronews em março, mais de dois terços dos europeus consideram que esta deve ser uma prioridade.

A Comissão Europeia prevê agora que a inflação na UE desça para 2,7% este ano, depois de ter atingido um máximo de cerca de 10% após a pandemia e a guerra da Rússia na Ucrânia ter afetado a economia.

A gestão destes problemas levou o Banco Central Europeu, que deve manter a inflação da zona euro nos 2%, a aumentar as taxas de juro em valores recorde e, em abril, o seu conselho de administração declarou que a sua política se manteria restritiva "enquanto fosse necessário".

O preço da energia ainda está a aumentar, mas a acalmia dos mercado dos produtos alimentares e de outros produtos está a arrefecer as pressões inflacionistas, afirmou a Comissão, acrescentando que a economia da UE criou dois milhões de postos de trabalho no ano passado.

Nas previsões para Portugal, a Comissão Europeia melhorou as previsões de crescimento económico para 1,7% este ano e 1,9% no próximo, acima da média da zona euro e da UE. Bruxelas revela-se mais otimista do que o Governo, que inscrevera no Plano de Estabilidade uma taxa de crescimento de 1,5% este ano e 1,8% para 2025.